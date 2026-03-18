Borsa di Tokyo in crescita: Nikkei +2,87% trainato da semiconduttori e intelligenza artificiale

In una frenesia che ha contagiato la sala operativa di Tokyo, i numeri hanno parlato chiaro: il Nikkei ha chiuso con un balzo del 2,87%. Dietro questo scatto, il motore sono stati i titoli legati ai semiconduttori e all’intelligenza artificiale, settori chiave che stanno riscrivendo il futuro tecnologico del Giappone. Anche il Topix, l’indice più ampio, ha seguito la scia positiva, segnando un +2,49%. Ma non tutto è semplice: la bilancia commerciale di febbraio racconta una storia più sfumata, con esportazioni in rallentamento, anche se migliori delle previsioni degli analisti.

Semiconduttori e intelligenza artificiale spingono il Nikkei

Il mercato azionario di Tokyo ha trovato nuova energia nel settore tech. I titoli legati ai semiconduttori hanno guidato la corsa del Nikkei, grazie a una domanda globale in crescita per chip e componenti essenziali per auto, smartphone e sistemi informatici avanzati. L’intelligenza artificiale ha catturato l’attenzione degli investitori, con aziende che sviluppano soluzioni hardware e software pronte a rivoluzionare industrie e vita quotidiana. Questi comparti hanno dato un contributo concreto al rialzo del mercato, portando l’indice a livelli che non si vedevano da tempo.

Dietro questo entusiasmo ci sono anche annunci recenti e investimenti mirati, pensati per rafforzare la posizione del Giappone nel competitivo mercato globale dei semiconduttori. Non si tratta solo di numeri immediati: la tecnologia è un motore di competitività e un pilastro per le esportazioni nazionali. Gli operatori di borsa reagiscono a dati confortanti, anticipando trend positivi che alimentano un circolo virtuoso per i titoli tech.

Topix in ripresa, ma la bilancia commerciale manda segnali contrastanti

Parallelamente, il Topix, che rappresenta un numero più ampio di società quotate a Tokyo, ha messo a segno un +2,49%, confermando la giornata positiva per l’intero mercato giapponese. Ma i dati sulla bilancia commerciale di febbraio raccontano una storia a due facce. Le esportazioni hanno rallentato rispetto ai mesi scorsi, segno che la domanda esterna stenta a decollare, forse per via di tensioni geopolitiche o di un rallentamento globale.

Nonostante questo, il saldo complessivo della bilancia commerciale è stato migliore delle previsioni, attenuando il segnale negativo del calo delle esportazioni. L’export è rimasto abbastanza solido da mantenere un attivo, un elemento chiave per un’economia fortemente orientata alle esportazioni come quella giapponese. Questo quadro misto sostiene comunque l’ottimismo degli investitori, che continuano a correre qualche rischio nei mercati azionari.

La convivenza di questi fattori conferma quanto la Borsa di Tokyo sia sensibile non solo ai dati macro, ma anche ai trend settoriali, con la tecnologia sempre più protagonista nelle strategie di investimento. Gli operatori guardano con attenzione all’evoluzione dell’economia globale, ma premiano soprattutto chi innova e cresce.

Tra fiducia e sfide: il quadro dell’economia giapponese

I risultati di oggi mostrano una Borsa di Tokyo ancora con margini di crescita, legati soprattutto ai nuovi orizzonti tecnologici come semiconduttori e intelligenza artificiale. Al tempo stesso, l’economia nazionale resta alle prese con segnali di incertezza sul fronte commerciale, anche se il bilancio rimane positivo. Nei prossimi giorni, occhi puntati sul dato della bilancia commerciale, sugli ordini esteri e sulla domanda globale.

Le tensioni geopolitiche e le difficoltà di alcuni mercati di riferimento restano le incognite principali che potrebbero frenare la crescita nipponica e, di riflesso, i mercati azionari. Nel frattempo, la giornata di oggi ribadisce il valore degli investimenti in settori innovativi e la propensione a premiare chi punta con anticipo al futuro tecnologico, fattore sempre più decisivo nelle dinamiche di mercato.