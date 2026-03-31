Disneyland Paris inaugura World of Frozen e Disney Adventure World: la magia del Regno di Arendelle dal 29 marzo 2026

Il 29 marzo 2026, Disneyland Paris ha cambiato volto: è nato Disney Adventure World. Un secondo parco completamente rivoluzionato, pronto a sorprendere con spettacoli dal vivo, musica e danza. L’inaugurazione, con la benedizione di Visa e la presenza dei vertici Disney, ha richiamato l’attenzione di appassionati e curiosi. Varcare l’ingresso significa immergersi subito in Adventure Way, un viale ampio che si apre su mondi a tema ricchi di attrazioni, negozi e punti ristoro pensati per stupire a ogni angolo.

World of Frozen: il cuore del nuovo parco

World of Frozen si impone subito come la stella di Disney Adventure World. Il villaggio di Arendelle è stato ricostruito a grandezza naturale, con scenografie fedeli all’universo del celebre film. A dominare l’area c’è il Palazzo di Ghiaccio di Elsa, che svetta su una struttura alta 36 metri chiamata Montagna del Nord. La piazza principale, circondata da edifici colorati e specchi d’acqua, cattura l’atmosfera magica del regno innevato.

L’attrazione Frozen Ever After porta i visitatori in un viaggio sul fiume attraverso la foresta innevata, la Valle dei Troll e il Palazzo di Ghiaccio, per concludersi nella Baia di Arendelle, illuminata da fuochi d’artificio a forma di fiocchi di neve. I personaggi come Anna, Elsa, Kristoff e Olaf sono animati con tecnologie Audio-Animatronics all’avanguardia che rendono i loro movimenti ed espressioni incredibilmente realistici, sincronizzati con suoni e luci.

Non mancano momenti di musica dal vivo: spettacoli di circa 15 minuti si tengono nella Baia, trasformata in un teatro all’aperto, dove luci, fuochi d’artificio e musica orchestrale originale creano un’atmosfera intensa e coinvolgente. Nel villaggio, il Snowflower Festival anima le strade con giochi, cori e danze. I personaggi del film si alternano per incontri e spettacoli di magia luminosa. Ci sono poi punti di ristoro con specialità ispirate alla tradizione nordica e negozi dove trovare souvenir come giocattoli artigianali e dolci a tema ghiacciato.

Oltre Frozen: nuove attrazioni e mondi da scoprire

Adventure Way non si ferma a World of Frozen: è il cuore che collega altre aree come Marvel Avengers Campus e Worlds of Pixar. Il viale è arricchito da giardini curati, panchine e diversi punti di ristoro, con offerte che spaziano dalla cucina nordica a piatti più raffinati, come quelli serviti al The Regal View Restaurant & Lounge.

Tra le novità spicca Rapunzel Tangled Spin, una giostra a gondole rotanti ispirata al film Disney Rapunzel. Qui si celebra il Festival delle Lanterne con scenografie illuminate e melodie che immergono gli ospiti nella magia della storia.

Al centro del parco c’è Adventure Bay, un lago di tre ettari che fa da sfondo allo spettacolo serale Disney Cascade of Lights. Uno show che unisce luci, musica e effetti speciali per trasformare la passeggiata in un’esperienza indimenticabile.

Le aree verdi come Tangled Garden e Toy Story Garden offrono invece spazi per rilassarsi, arricchiti dalle esibizioni della Disney Marching Band, che accompagna i visitatori con musiche dal vivo durante il giorno. Questi angoli creano un equilibrio tra divertimento e momenti di quiete.

Con l’apertura di Disney Adventure World, Disneyland Paris cambia volto: tecnologia di ultima generazione, ambientazioni curate e spettacoli dal vivo si fondono per regalare emozioni a tutte le età, in un parco che guarda al futuro senza dimenticare la magia.