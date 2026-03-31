Markbass vola in Borsa: patrimonio netto raggiunge 8 milioni di euro dopo l’IPO

Markbass S.p.A. non si ferma. Nel 2024, l’azienda ha confermato una crescita solida nel settore audio e strumentale, una conferma arrivata con l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione guidato da Marco De Virgiliis. Il mercato degli amplificatori per basso e chitarra, insieme a sistemi audio e accessori per musicisti, è in fermento, e Markbass, con una presenza ormai internazionale, riesce a navigare le onde di questo cambiamento grazie a investimenti mirati e a un posizionamento stabile su Euronext Growth Milan. Risultati concreti che raccontano una strategia ben calibrata.

Il CdA approva il bilancio: decisioni e strategie

Nei giorni scorsi il CdA di Markbass si è riunito per analizzare i dati finanziari e operativi dell’anno in corso. Sotto la guida di Marco De Virgiliis, il consiglio ha approvato il bilancio dopo un’attenta verifica, con l’obiettivo di fornire chiarezza agli azionisti e a tutti gli interlocutori dell’azienda. Il documento riflette una gestione equilibrata e dinamica, che ha permesso a Markbass di rafforzare la propria posizione nel mercato degli strumenti audio per bassisti e chitarristi.

Durante l’incontro si è discusso anche delle strategie di sviluppo, pensate per rispondere alle esigenze del mercato e all’impatto delle nuove tecnologie sui processi produttivi. Il bilancio evidenzia un buon bilanciamento tra crescita dei ricavi e controllo dei costi, un aspetto cruciale per sostenere i prossimi investimenti in ricerca e innovazione. Inoltre, il CdA ha ribadito come la quotazione su Euronext Growth Milan continui a offrire visibilità e opportunità di accesso a nuovi capitali e collaborazioni.

Crescono vendite e fatturato, confermata la solidità finanziaria

I numeri del bilancio parlano chiaro: Markbass ha registrato un aumento significativo nelle vendite di amplificatori, strumenti musicali e componenti audio, soprattutto grazie all’espansione sui mercati esteri. La produzione interna, basata su standard elevati, ha mantenuto un ritmo costante, sostenuta anche da investimenti in tecnologie avanzate che migliorano efficienza e sostenibilità.

L’azienda ha consolidato il ruolo di punto di riferimento per prodotti di fascia professionale, rivolgendosi sia ai musicisti amatoriali sia ai professionisti. La domanda di corde strumentali e sistemi audio è cresciuta, spinta dalla ripresa degli eventi dal vivo e dal crescente interesse per la digitalizzazione della musica. Questi fattori hanno avuto un impatto positivo sul fatturato e sui principali indicatori di redditività.

Sul fronte finanziario, il bilancio 2024 mette in luce una buona solidità di cassa, che consente di pianificare nuovi progetti di sviluppo, inclusi accordi commerciali e strategie digitali per migliorare la presenza online e il rapporto con il pubblico. Fondamentali restano le partnership con distributori e operatori del settore musicale, che permettono di mantenere una rete capillare e reattiva ai cambiamenti del mercato.

Quotazione e governance: trasparenza e responsabilità al centro

Markbass S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan con il ticker MARK, sfrutta la visibilità della borsa per rafforzare una governance trasparente e orientata al valore. La quotazione ha portato con sé pratiche di gestione più rigorose e una comunicazione costante con investitori istituzionali e privati.

Il presidente De Virgiliis e il CdA hanno posto particolare attenzione ai temi di responsabilità sociale e ambientale, inserendo criteri ESG nella gestione dell’azienda. Questo approccio rafforza l’immagine del gruppo e risponde alle aspettative di un pubblico sempre più attento e consapevole, in un contesto di mercati globali complessi.

La struttura decisionale si basa su un monitoraggio costante delle performance operative e finanziarie, assicurando che ogni scelta sia valutata in ottica di sostenibilità e crescita a lungo termine. L’impegno verso processi trasparenti e collaborativi resta uno dei pilastri della strategia di espansione del gruppo.

Innovazione e crescita: i prossimi obiettivi di Markbass

Guardando al futuro, Markbass punta a rafforzare la propria impronta tecnologica attraverso investimenti mirati in ricerca e sviluppo. Nuovi modelli di amplificatori e sistemi audio innovativi sono al centro dei progetti, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato.

Il settore delle attrezzature musicali evolve rapidamente, con una crescente attenzione alle soluzioni smart e alla connettività. Markbass intende integrare queste caratteristiche nei prossimi prodotti, posizionandosi come leader non solo per la qualità del suono, ma anche per l’innovazione digitale.

Parallelamente, la crescita internazionale resta un obiettivo prioritario, con un’attenzione particolare ai mercati emergenti dove la domanda di strumenti professionali è in forte aumento. Supportare musicisti di tutto il mondo con prodotti affidabili e performanti è la spinta che porta l’azienda a investire anche in marketing digitale e collaborazioni con artisti di fama.

La chiusura del bilancio 2024 segna così una tappa importante di un percorso che guarda avanti con determinazione, senza dimenticare i valori che hanno fatto la storia di Markbass e il suo ruolo nel mondo della musica.