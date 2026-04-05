Pasqua al Museo: Domenica 5 Aprile 2026 Ingresso Gratuito nei Luoghi della Cultura Statali

Domenica 5 aprile, oltre 280mila persone hanno già dimostrato quanto sia forte il richiamo dei musei statali aperti gratuitamente in tutta Italia. La #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura, torna infatti con un appuntamento che si annuncia speciale, proprio nel cuore del weekend pasquale. Un’occasione rara, per chi vuole scoprire angoli d’arte e storia, dai grandi centri urbani ai piccoli borghi, spesso animati da eventi e visite guidate pensate per svelare dettagli nascosti. Non è solo una giornata di apertura: è un invito a vivere il patrimonio culturale italiano senza barriere, lasciandosi sorprendere.

Torino e le residenze sabaude: una Pasqua tra arte e storia

Nel cuore del Piemonte, Torino e la sua provincia si preparano a un fine settimana dedicato all’arte e alla storia delle Residenze Reali dei Savoia. Domenica 5 e lunedì di Pasquetta, i Musei Reali di Torino saranno aperti dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. L’ingresso del 5 aprile sarà gratuito, senza bisogno di prenotazione online, ma con ritiro dei biglietti direttamente in loco. Oltre ai Musei Reali, anche Palazzo Carignano, Villa della Regina e i castelli di Agliè e Racconigi offriranno l’ingresso libero.

Villa della Regina ospita la mostra “QU.EEN. Narrazioni d’arte e natura”, un progetto in cui le opere di Ezio Gribaudo e Yiannis Melanitis dialogano con gli spazi della villa, fondendo arte e paesaggio. A Palazzo Carignano si potrà ammirare il ritorno a casa del dipinto “Belisario chiede l’elemosina” del Legnanino, dopo più di tre secoli. Al Castello di Agliè si apre la mostra “Ricordi di viaggio”, che porta in scena dipinti giapponesi ottocenteschi provenienti da una spedizione navale, insieme ad armature samurai del XVII secolo. Questi luoghi storici offrono così un viaggio a tutto tondo tra arte, natura e storia.

Roma: musei civici e siti archeologici aperti a tutti per Pasqua

Roma, già carica di storia e simboli, apre le porte di molti musei civici e siti archeologici per la domenica gratuita del 5 aprile. L’iniziativa si accompagna a visite guidate, attività per bambini e laboratori pensati per tutte le età. Tra le proposte più gettonate ci sono le visite a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio. Le sue sale, ricche di storia, saranno animate da guide pronte a raccontare ogni dettaglio e aneddoto, offrendo uno sguardo profondo sulla memoria della città.

L’apertura riguarda anche musei e luoghi meno noti ma di grande interesse, dando l’opportunità di scoprire una Roma oltre i classici itinerari turistici. In questo momento di Pasqua, la città si carica di un’atmosfera speciale, dove spiritualità e identità si intrecciano non solo nei monumenti, ma anche nel dialogo intenso tra arte e storia che questi spazi custodiscono.

Campania: una Pasqua tra arte e archeologia da Caserta a Pompei

Anche in Campania la cultura si fa protagonista con l’ingresso gratuito in molti siti statali domenica 5 aprile, e alcune aperture straordinarie anche a Pasquetta. Tra i luoghi simbolo spicca la Reggia di Caserta, un palazzo monumentale che incanta con i suoi ampi saloni e i giardini vastissimi. L’esperienza è immersiva e invita a scoprire uno dei più grandi palazzi d’Europa, pensato per stupire.

A Napoli si potranno visitare il Palazzo Reale, storica sede del potere cittadino, e il Museo Archeologico Nazionale, che custodisce una delle collezioni più ricche e varie al mondo. Qui si racconta la storia millenaria della regione e delle civiltà che si sono susseguite.

Non mancano poi le soste a Pompei ed Ercolano, città sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel I secolo d.C. Gli scavi offrono uno spaccato vivido della vita quotidiana dell’antichità, con un’autenticità sorprendente grazie alla loro conservazione.

Da non perdere anche la Certosa di San Lorenzo a Padula, uno dei complessi monastici più grandi d’Italia, insieme al Museo Archeologico di Eboli e al Teatro Romano di Sarno. Questi siti meno noti completano un’offerta culturale intensa e variegata, perfetta per chi ama storia, arte e archeologia.

Agrigento e la Valle dei Templi: Pasqua tra natura, archeologia e arte contemporanea

La Valle dei Templi di Agrigento accoglie i visitatori in un periodo dell’anno particolarmente suggestivo. La primavera accende di nuova luce il parco archeologico, esaltando la maestosità dei templi dorici immersi nella natura fiorita. Domenica 5 aprile si entra gratis, con attività pensate per approfondire la storia e la cultura di questo sito patrimonio dell’umanità.

A Villa Aurea, vicino alla Valle, è allestita una mostra dedicata a Fausto Pirandello che crea un dialogo contemporaneo, arricchendo l’esperienza archeologica con uno sguardo moderno. Le visite guidate tra tombe e arcosoli svelano la vita dei primi cristiani, rivelando aspetti meno noti ma fondamentali del luogo.

Tra gli appuntamenti spicca “Il refrigerium e altre storie”, un percorso narrativo che racconta i rituali funerari e le trasformazioni degli usi del sito. Queste iniziative danno nuova profondità a un territorio dove sacralità, culto e sepoltura si intrecciano da millenni.

Sardegna: arte contemporanea e storia con i Giganti di Mont’e Prama

In Sardegna, domenica 5 aprile si potrà visitare gratuitamente musei e siti di rilievo. A Orani, il Museo Nivola presenta la collezione permanente dedicata all’artista locale, affiancata dalla mostra “Blue Blooded. Sangue blu” di Hannah Levy. L’esposizione dialoga con il paesaggio e la cultura isolana, inserendosi nel panorama dell’arte contemporanea.

A Cabras, invece, un evento di grande richiamo è la ricomposizione, per la prima volta in una sola sala, dei Giganti di Mont’e Prama. Venticinque statue monumentali emerse dal terreno a partire dal 1974 raccontano la storia di una civiltà nuragica antichissima. Accanto alle statue ci sono modelli di nuraghe e vari reperti che spiegano la complessa storia preistorica della Sardegna.

Questi allestimenti mettono in luce il patrimonio isolano, bilanciando archeologia e arte contemporanea, e offrono un percorso di visita ricco e coinvolgente.

Altre città italiane si preparano alla giornata di ingresso gratuito

Milano punta sull’arte rinascimentale con l’apertura straordinaria del Cenacolo Vinciano, dove si ammira “L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci. Anche la Pinacoteca di Brera propone un viaggio tra capolavori della storia artistica italiana. La città lombarda si conferma così meta imperdibile per gli appassionati.

In Emilia-Romagna, Modena e Parma offrono due poli museali di grande valore. Le Gallerie Estensi di Modena raccolgono capolavori frutto di secoli di collezionismo, mentre il Complesso Monumentale della Pilotta a Parma stupisce per la varietà degli spazi tra teatro, musei e architetture storiche.

Bologna partecipa con la Pinacoteca Nazionale, che guida i visitatori in un percorso dall’arte medievale al barocco, mentre Firenze regala esperienze indimenticabili nei suoi musei più celebri. Palazzo Pitti custodisce collezioni di rilievo, la Galleria dell’Accademia ospita il David di Michelangelo, gli Uffizi raccontano la storia dell’arte e il giardino di Boboli unisce natura e architettura.

Infine, la Puglia non è da meno. Il Castello Svevo di Trani si affaccia sul mare con solida eleganza, Castel del Monte ad Andria incanta con la sua forma geometrica perfetta, e Taranto conserva nel Museo Archeologico Nazionale le tracce di una storia legata alla Magna Grecia. Queste tappe completano un mosaico nazionale in cui la Domenica al Museo 2024 si conferma un evento di grande valore culturale e sociale.