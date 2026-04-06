Lago di Garda: le iconiche location cinematografiche da visitare tra castelli, borghi e paesaggi da film

Il Lago di Garda ha fatto da sfondo a decine di film, italiani e non, diventando un vero e proprio set a cielo aperto. Tra borghi incantati e castelli che sembrano usciti da un romanzo, queste terre offrono panorami capaci di catturare lo sguardo e l’anima. Non si tratta solo di una meta turistica: è un luogo dove storia e natura si intrecciano, creando scenari perfetti per racconti che restano impressi nella memoria. Qui, ogni angolo racconta una storia, ogni riflesso sull’acqua diventa un’immagine da cinema.

Gardone Riviera: il Vittoriale, un museo vivente e un set d’eccezione

Sulla sponda occidentale del lago, Gardone Riviera ospita uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia della zona: il Vittoriale degli Italiani. La villa museo, che fu dimora di Gabriele D’Annunzio, affascina per la sua architettura e per il parco monumentale, da cui si gode una vista impareggiabile sul Garda. Al centro del complesso spicca la Regia Nave Puglia, una vera nave incastonata nella collina, diventata un simbolo anche per il cinema.

Il Vittoriale ha fatto da sfondo al film Il cattivo poeta , diretto da Gianluca Jodice e con Sergio Castellitto. Le riprese si snodano tra interni storici, giardini monumentali e piazzette, raccontando con efficacia l’isolamento e la decadenza del poeta D’Annunzio, protagonista della storia.

Non solo. Gardone Riviera compare anche in Ti amo in tutte le lingue del mondo , con Leonardo Pieraccioni. La Nave Puglia diventa meta di una gita scolastica, un dettaglio che sottolinea l’importanza storica e paesaggistica del luogo. Ogni angolo del Vittoriale parla della vita del Vate, rendendo questa zona un punto di riferimento culturale non solo per la letteratura, ma anche per il cinema.

Tremosine sul Garda: strade da brivido e paesaggi da film d’azione

Sulla sponda bresciana, Tremosine sul Garda è uno dei borghi più belli e suggestivi, con un paesaggio naturale che lo ha fatto entrare nelle produzioni cinematografiche di rilievo. La protagonista indiscussa è la Strada della Forra , considerata una delle vie più panoramiche e affascinanti al mondo. Si snoda tra tornanti stretti e gallerie scavate nella roccia, regalando viste mozzafiato sul lago.

Qui sono state girate alcune sequenze di 007 – Quantum of Solace , proprio lungo la Gardesana Occidentale e questa particolare strada. Gli inseguimenti sui tornanti e le riprese dall’alto mettono in risalto la natura selvaggia del posto, aggiungendo tensione e spettacolo.

Non lontano, il borgo di Limone sul Garda compare anch’esso nel film, noto per la longevità dei suoi abitanti e il centro storico affacciato direttamente sul lago. Campione del Garda, con le sue scogliere a picco, fa invece da sfondo a una scena di The International , il thriller diretto da Tom Tykwer. Una galleria nascosta qui è teatro di un omicidio chiave, mostrando quanto questa terra sia perfetta per storie intense e immagini forti.

Sirmione: storia e romanticismo sulla penisola gardesana

Sirmione, la penisola più celebre del lago, con il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo, ha da sempre ispirato artisti e cineasti. Il borgo, con le sue vie medievali, le mura antiche e i panorami sull’acqua, crea un’atmosfera senza tempo.

Nel cinema, Sirmione è legata a film come Letters to Juliet , dove alcune scene romantiche sono state girate nel cuore del centro storico. La combinazione tra natura e storia qui sembra perfetta per racconti d’amore. Più recente è Love in the Villa , che ha scelto gli scorci turchesi del lago e il fascino del borgo per una commedia romantica moderna.

Il film Call Me by Your Name , diretto da Luca Guadagnino, inserisce nel racconto le rovine romane delle Grotte di Catullo, con una scena intensa che vede protagonista il professor Perlman. Anche la Spiaggia Jamaica, a pochi passi, è stata set per alcune riprese, mettendo in luce il rapporto unico tra natura e storia che caratterizza questa zona.

Riva del Garda: dal cinema d’epoca alle storie di oggi

All’estremità nord del lago, Riva del Garda si è affermata come set prediletto fin dagli anni Settanta. Nel 1971, il film a episodi Noi donne siamo fate così ha scelto location autentiche in città, come l’Hotel Europa in piazza Catena. Le riprese sulla motonave Italia mostrano le coste settentrionali del Garda, completando un quadro naturale di grande fascino.

Nel 2015, Riva è tornata protagonista con La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi. Scene di approdi e canoe, con attori come Valerio Mastandrea e Giuseppe Battiston, sfruttano la bellezza del lungolago Giancarlo Maroni e le atmosfere tranquille del luogo, rendendo la città ideale per storie contemporanee.

Anche la Gardesana Orientale, che si allunga verso Verona, ha visto passare grandi produzioni. Malcesine ha ospitato sequenze di 007 – Quantum of Solace, con inseguimenti spettacolari sulle strade strette lungo il lago. Qui natura e azione si fondono, aggiungendo un altro capitolo alla storia cinematografica gardesana.

Il Lago di Garda non è solo un paesaggio da cartolina: è un luogo che ha una forte identità culturale, storica e artistica. Continua a ispirare registi e spettatori di tutto il mondo, regalando immagini che restano nel cuore di chi conosce e ama questo angolo d’Italia.