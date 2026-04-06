Billy Noonan svela la verità su John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: la serie Love Story di Ryan Murphy li avrebbe conquistati

Billy Noonan ha conosciuto John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette quando il loro amore era ancora agli albori. Ha assistito da vicino a quei momenti che, nel tempo, sono diventati leggenda. Era lì, al fianco della coppia, nei giorni spensierati così come nelle occasioni più importanti, come il loro matrimonio. La loro amicizia ha resistito a tutto, fino agli ultimi attimi condivisi. Oggi, Noonan rompe il silenzio, parlando non solo di ricordi intimi, ma anche delle polemiche scatenate dalla serie di Ryan Murphy sulla famiglia Kennedy, con un occhio particolare sul “Principe di Camelot”.

Un’amicizia nata all’ombra dei riflettori: i primi giorni e il matrimonio

Billy Noonan ricorda di aver incontrato John F. Kennedy Jr. e Carolyn in un momento delicato, quando la loro storia stava appena prendendo forma, tra l’occhio attento dei media e le tensioni personali. I primi tempi, racconta, erano un gioco di equilibri: John, erede della dinastia Kennedy, e Carolyn, figura enigmatica e affascinante, si muovevano con cautela sotto i riflettori. Noonan ha avuto la fortuna di accompagnarli in momenti privati, vedendo crescere piano piano un legame vero, lontano dalle telecamere. Quel rapporto ha raggiunto un picco importante l’11 settembre 1996, giorno delle nozze a Cumberland Island, in Georgia. Billy ricorda quell’evento come carico di emozioni sincere, con pochi invitati scelti tra gli amici più stretti, in una cerimonia discreta ma significativa. Quel matrimonio, così riservato rispetto all’attenzione pubblica, ha mostrato un volto umano, ben diverso dal clamore che la coppia affrontava ogni giorno.

Fino alla fine: il rapporto con la coppia e il giudizio sulla serie di Ryan Murphy

Il legame tra Noonan e John e Carolyn è andato avanti anche dopo il matrimonio, fino alla tragedia del 1999. Intervistato sulla serie di Ryan Murphy, che ha acceso un acceso dibattito tra fan e critici, Noonan mantiene un tono equilibrato. Riconosce il valore della produzione nel raccontare un pezzo importante e complesso della storia americana, ma non nasconde qualche dubbio sulle licenze narrative prese dagli sceneggiatori. Da chi ha vissuto quei giorni in prima persona, spiega, sarebbe venuta fuori una rappresentazione più autentica della loro storia d’amore, evitando certi momenti troppo esagerati o costruiti per lo spettacolo. La sua posizione mette in luce il divario tra la visione privata di chi c’era e quella pubblica che la serie offre. Allo stesso tempo, ribadisce il desiderio che emergesse un ritratto più fedele di John e Carolyn, lontano dalle semplificazioni.

Il racconto di Billy Noonan offre uno sguardo inedito sul rapporto con la coppia Kennedy-Bessette e invita a leggere la loro storia in modo più personale e meno romanzato. Attraverso queste testimonianze dirette emergono le sfumature di un amore vissuto sotto il peso della leggenda, insieme alle difficoltà di vedere la propria vita privata trasformata in racconto pubblico. Sono dettagli preziosi per capire meglio chi era davvero John F. Kennedy Jr., oltre all’immagine iconica che ci è stata tramandata.