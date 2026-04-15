Colosseo, biglietti introvabili: perché prenotare online è diventato un incubo

“Ho provato per ore a comprare il biglietto online, ma nulla: il sistema continuava a darmi errori”. È la testimonianza che si legge spesso tra i visitatori del Colosseo, il simbolo di Roma e meta irrinunciabile per chiunque metta piede nella Capitale. Negli ultimi mesi, però, prenotare una visita è diventato un vero rompicapo. Non si tratta solo del solito affollamento estivo o delle code chilometriche: dietro ai disservizi ci sono problemi tecnici che mandano in tilt il sito ufficiale. Biglietti che spariscono all’improvviso, pagine che non si caricano, blocchi improvvisi. La frustrazione cresce, mentre addetti ai lavori e turisti si chiedono cosa stia accadendo davvero al monumento più visitato d’Italia.

Dietro le quinte: perché i biglietti online sembrano sparire nel nulla

Da metà gennaio 2026 il sistema di vendita online del Colosseo ha iniziato a mostrare crepe evidenti. Isabella Ruggiero, presidente dell’Associazione guide turistiche abilitate , ha sollevato il velo su una situazione poco chiara. Secondo lei, molte difficoltà dipendono proprio dal portale ufficiale, che spesso va in tilt o si blocca senza preavviso. A questo si somma una domanda che non accenna a calare, ma ci sono anche altre cause.

Tra queste, la presenza massiccia di grandi tour operator che, pur avendo canali dedicati, comprano comunque una grande fetta di biglietti dal sito ufficiale. Questo riduce drasticamente le chance di chi vuole acquistare un singolo biglietto. Un altro problema sono i “freeze”, cioè quei blocchi temporanei dei biglietti nei carrelli online: i ticket restano prenotati ma mai pagati, sottraendo posti reali ai visitatori.

A peggiorare le cose, diversi attacchi informatici hanno colpito il sito del Parco Archeologico di Roma, bloccando l’accesso per ore o giorni. La direzione ammette che la domanda è altissima e supera i limiti giornalieri, ma tra problemi tecnici e dinamiche di mercato la visita a uno dei simboli di Roma rischia di diventare un’impresa.

Biglietti in rivendita e nuove regole: cosa cambia per chi vuole entrare

La difficoltà a trovare biglietti ufficiali ha fatto esplodere il mercato del secondary ticketing, cioè la rivendita privata a prezzi spesso esorbitanti. Un biglietto base da 18 euro può lievitare di molto, soprattutto se venduto insieme a guide o audioguide. Questo costringe molti turisti a scegliere pacchetti più costosi, togliendo la possibilità di acquistare un semplice ingresso.

Le visite più richieste — come l’accesso a zone speciali o tour guidati — spariscono subito sul sito ufficiale ma si trovano in abbondanza sui canali di rivendita, a prezzi maggiorati. Per limitare queste speculazioni, dal 9 maggio 2026 il Parco Archeologico ha introdotto regole più severe sul cambio nominativo dei biglietti: ora sarà possibile solo in casi documentati, come errori nel nome o situazioni di forza maggiore.

L’obiettivo è frenare la compravendita non autorizzata e tutelare i visitatori. Resta però aperto il tema della gestione complessiva: molti operatori sperano in aperture più ampie nei mesi estivi e nella possibilità di prenotare con più di 30 giorni di anticipo. Così si potrebbe alleggerire la pressione e dare a tutti più chance di organizzare la visita.

Come muoversi se non si è riusciti a prenotare

Per chi non ha programmato la visita con largo anticipo, c’è un consiglio utile: circa il 18% dei biglietti totali viene messo in vendita direttamente alle biglietterie il giorno stesso. Chi si presenta all’ingresso può provare a giocarsi la carta last minute, sperando in disponibilità residue o cancellazioni.

Questa è una possibilità preziosa per chi si trova a Roma senza un programma preciso o decide all’ultimo momento di visitare il monumento. Ma attenzione: conviene arrivare presto e mettersi in fila, perché la concorrenza è alta.

In ogni caso, il Parco Archeologico invita a controllare spesso il sito ufficiale e a comprare i biglietti solo dai canali autorizzati, per evitare truffe e spese extra. Nonostante le difficoltà, il Colosseo resta un appuntamento imperdibile con la storia di Roma, per milioni di visitatori da tutto il mondo.