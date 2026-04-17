Riaprono i Giardini di Castello Quistini in Franciacorta: Un Paradiso di Rose tra le Vigne del Brescia

A Rovato, nel cuore della Franciacorta, il Castello Quistini si trasforma ogni primavera in un’esplosione di colori. Oltre mille rose, di forme e profumi diversi, sbocciano nel suo giardino, creando un panorama raro nel Bresciano. Qui, tra antiche mura e filari di vigna, la natura non è solo bellezza: è un ponte tra passato e presente, una passione che si respira ad ogni passo. La Franciacorta, famosa nel mondo per i suoi spumanti, si mostra in una veste nuova, fatta di petali e fragranze intense.

Un giardino di rose che racconta storie nel cuore di Rovato

Il roseto del Castello Quistini non è una semplice raccolta di fiori. Dietro c’è una passione che si traduce in una scelta attenta di rose rare, coltivate da anni con cura. Tra queste spiccano le varietà inglesi di David Austin, famose per la loro forma romantica e la capacità di adattarsi al clima locale. Il risultato è un vero scrigno di profumi e forme difficili da trovare nei vivai comuni. Chi ama le piante può anche acquistare alcune di queste rose, un’occasione da non perdere per arricchire il proprio giardino. Ma il cuore dell’esperienza è la visita guidata “Tra Rose, Storia e Leggenda”. Marco Mazza, proprietario e creatore del giardino, accompagna i visitatori in un percorso di circa un’ora che intreccia botanica, architettura del castello e storie legate alle rose. Non è solo un tour, ma un viaggio che unisce passato e natura, andando ben oltre la semplice bellezza dei fiori.

La primavera al castello si colora di nuove fioriture e collezioni preziose

Con l’arrivo di giugno, il giardino del Castello Quistini si arricchisce: oltre alle rose, fioriscono ortensie di diverse tonalità, forme e dimensioni, che rendono il parco ancora più affascinante. Ma non ci sono solo fiori: il giardino ospita anche collezioni botaniche di interesse scientifico, con piante rare e vecchie varietà di frutti conservate a scopo didattico. Questo patrimonio verde amplia un percorso già ricco, trasformando il castello in un punto di incontro tra botanica, storia agricola e natura. Ogni dettaglio è curato con attenzione, e questo rende la tenuta una meta imperdibile per chi vuole scoprire le meraviglie della primavera in Franciacorta.

Eventi e appuntamenti per chi ama la natura e la cultura

Il Castello Quistini non è solo un luogo da visitare, ma anche uno spazio culturale vivo. Durante la primavera si susseguono laboratori creativi, workshop sulla coltivazione delle rose, incontri su arte e design, eventi dedicati all’artigianato e approfondimenti botanici. Tutto questo arricchisce l’offerta del castello, offrendo esperienze coinvolgenti in un ambiente verde e raffinato. Le serate nel roseto, illuminate da giochi di luce eleganti, aggiungono fascino agli eventi, rendendo ogni visita ancora più speciale. Il calendario degli appuntamenti è sempre aggiornato, un motivo in più per tornare a scoprire la tenuta nel corso dell’anno.

Come visitare il Castello Quistini in primavera

Dal 1° maggio fino a metà giugno, nei fine settimana, il giardino del Castello Quistini apre le sue porte a chi vuole ammirare questa ricchezza botanica. L’ingresso al roseto costa 12 euro, e la prenotazione online sul sito ufficiale è obbligatoria per gestire al meglio gli accessi. Il castello si trova a Rovato, nel cuore della Franciacorta, zona famosa per i suoi vigneti di qualità. Raggiungerlo è semplice: in auto si prende l’autostrada A4 e si esce a Rovato. Chi arriva in treno può scendere alla stazione di Rovato, collegata con Brescia e Milano, e poi prendere un autobus di linea o camminare per poco più di due chilometri attraverso il centro. Tutto pensato per rendere comoda la visita a turisti e appassionati di natura e cultura.

Castello Quistini, base ideale per scoprire la Franciacorta enologica

Oltre al giardino, il Castello Quistini è un punto di partenza perfetto per esplorare le cantine e i paesaggi della Franciacorta. Questi colli, ricchi di vigne, attirano molti visitatori in primavera, quando il clima è ideale per l’enoturismo e le passeggiate tra i filari in fiore. Da qui si possono organizzare visite alle cantine più famose, degustazioni di vini pregiati e camminate in scenari mozzafiato. La zona si conferma così un luogo dove cultura, natura e gusto si incontrano, tra i territori più apprezzati d’Italia per la produzione di spumanti di alta qualità. Visitare il Castello Quistini diventa quindi un’esperienza completa per chi vuole vivere a fondo la Franciacorta, tra colori, profumi e sapori.