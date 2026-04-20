Liridi 2024: la spettacolare pioggia di stelle cadenti illumina il cielo di aprile

Tra fine aprile e inizio maggio, il cielo notturno si accende di una pioggia di stelle cadenti: le Liridi. Questo spettacolo primaverile, tra i più antichi e affascinanti, cattura da millenni chiunque alzi lo sguardo. Non è una festa rumorosa, ma un sussurro luminoso che solca l’oscurità con scie eleganti e fugaci. Non serve attrezzatura sofisticata, né biglietti, solo un angolo buio lontano dalle luci urbane e un po’ di pazienza. Poi, coperti bene, ci si lascia incantare da questo rito che si ripete puntuale ogni anno.

Liridi e cometa Thatcher: una storia di polvere e luce

Le Liridi prendono il nome dalla costellazione della Lyra, da cui sembrano originarsi, ma la loro vera fonte è la cometa Thatcher. Questo corpo celeste lascia dietro di sé una scia di minuscoli detriti che, quando la Terra li attraversa nel suo cammino intorno al Sole, si infiammano entrando nell’atmosfera. È così che nascono le meteore: minuscoli granelli che bruciano in cielo, lasciando scie luminose visibili nelle notti di aprile. Non è un fenomeno unico, ma ciò che rende le Liridi speciali è la qualità dello spettacolo: le meteore non sono tante come in estate, ma spesso lasciano scie persistenti che restano visibili per qualche secondo, regalando uno spettacolo più suggestivo.

Tra gli sciami meteorici più antichi, le Liridi sono osservate da oltre duemila anni. Già gli astronomi cinesi ne descrivevano le intense piogge, con lo stesso stupore di oggi. Questo rende l’evento un ponte tra epoche lontane, un piccolo tesoro astronomico che torna puntuale ogni primavera.

Come e quando osservare le Liridi: i consigli per non perdere nulla

Per vedere le Liridi non serve nessuna attrezzatura speciale. Gli occhi, abituati al buio per almeno venti minuti, sono lo strumento migliore. Le meteore non si limitano a una zona precisa del cielo, quindi serve una visuale ampia e libera, lontano da alberi o palazzi.

Il momento migliore è la tarda notte fino all’alba, quando il punto da cui sembrano partire le meteore – il radiante – è più alto. Quindi, alzarsi prima dell’alba aumenta le possibilità di vederle. La notte deve essere limpida: anche qualche nuvola può rovinare lo spettacolo.

L’inquinamento luminoso è il nemico numero uno. In città si vedono solo le meteore più luminose, mentre lontano dalle luci artificiali si scorgono anche le meno appariscenti. In Italia, le Dolomiti offrono cieli puliti e altezze ideali, gli altopiani appenninici sono una buona alternativa vicino alla Pianura Padana, e la Val d’Orcia combina paesaggi e orizzonti poco illuminati. Anche le coste meno abitate di Sardegna e Puglia sono perfette, così come i parchi naturali del Centro e Sud Italia, dove il buio regna sovrano.

Liridi 2024: quante stelle cadenti aspettarsi?

Le Liridi non sono uno sciame abbondante come le Perseidi d’estate, ma sono famose per la qualità dello spettacolo. In notti favorevoli si possono vedere almeno dieci-quindici meteore all’ora, con picchi che a volte sorprendono anche gli esperti. Alcune lasciano scie luminose che durano diversi secondi, rendendo tutto più suggestivo.

Nel 2024, il picco è atteso nella seconda metà di aprile, con previsioni di notti fresche e serene in molte zone d’Italia. Chi ama il cielo può quindi prepararsi a una notte da ricordare, soprattutto nelle ore di maggiore attività meteorica. La regolarità con cui la cometa Thatcher torna a donare questo spettacolo fa delle Liridi un appuntamento fisso per gli appassionati.

Più che una semplice pioggia di stelle, le Liridi sono un invito a fermarsi e ammirare la bellezza improvvisa del cielo. Uno spettacolo gratuito, aperto a tutti, da vivere con gli amici o in solitudine, avvolti nel silenzio della notte primaverile.