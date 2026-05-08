Puglia Gastronomica: Un Viaggio Tra Sapori Autentici tra Roccia e Tradizione

Nel cuore della Puglia, tra antiche pietre e strade silenziose, c’è un luogo che racconta storie con il sapore autentico della cucina locale. Campi Elisi Resort, a Contrada Zagaria di Andria, è più di un ristorante: è un rifugio scavato nella roccia, dove le luci soffuse trasformano ogni angolo in un invito a rallentare. Qui, il tempo sembra dilatarsi, mentre i sapori tradizionali si mescolano a tocchi di modernità, senza mai perdere il legame profondo con la terra. Un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un passo indietro per guardare avanti.

Pietra e silenzio: un angolo ipogeo nella campagna di Andria

Campi Elisi Resort nasce in un paesaggio segnato dalla roccia calcarea che domina la zona. La struttura sfrutta questa caratteristica naturale puntando su un’architettura ipogea: gli interni sono letteralmente scavati nel tufo. Le pareti ruvide, le luci soffuse creano un’atmosfera raccolta, quasi sospesa nel tempo. Qui ogni rumore si attenua, sparisce il chiasso di fondo, lasciando spazio a un’esperienza che coinvolge i sensi in modo nuovo.

Gli spazi invitano a rallentare, a immergersi in una dimensione quasi meditativa. La luce naturale gioca sulle superfici di pietra, disegnando geometrie che cambiano lentamente durante il giorno. Il chiaroscuro amplifica la sensazione di isolamento e protezione. Questo ambiente singolare fa da cornice ideale a una cucina che nasce dal territorio, dalla memoria e dalle sue risorse.

Hypogeum, il ristorante che unisce tradizione e innovazione pugliese

Al centro dell’offerta gastronomica del resort c’è Hypogeum, ristorante nelle cavità ipogee. L’ambiente è curato fin nei dettagli: i tavoli sono distanziati con cura, il servizio scorre preciso e discreto, l’illuminazione esalta ogni piatto senza distrarre. Tutto contribuisce a trasformare il pasto in un percorso che emoziona e racconta la cucina locale da varie angolazioni.

Dietro i fornelli c’è Giuseppe Boccassini, chef pluripremiato con una lunga esperienza nel valorizzare ingredienti e ricette pugliesi. La sua cucina gioca sul contrasto tra tradizione e modernità, rispettando i sapori autentici ma aperta a tecniche più innovative. La conoscenza profonda delle materie prime, scelte con cura e di stagione, è il cuore della sua proposta. Boccassini crea piatti che raccontano storie familiari e sperimentazioni, dove l’antico si sposa con la ricerca scientifica e la cucina molecolare.

La cucina di Boccassini: radici di famiglia e legame con la terra

Il lavoro dello chef parte dall’infanzia e dalle tradizioni di casa, in particolare dalle preparazioni di madre e nonna. Sapori fatti di gesti semplici e ingredienti essenziali che sono la base per una visione moderna della cucina pugliese. Valorizzare i prodotti locali è un passaggio obbligato: ulivi, ortaggi, erbe e fiori raccolti seguendo i ritmi della natura diventano la materia prima per ogni piatto.

Questa filosofia si traduce in ricette che bilanciano radici e innovazione. Gli elementi vegetali e aromatici di stagione ampliano i sapori e misurano la freschezza offerta dalla terra. L’approccio scientifico permette di ottenere colori e consistenze particolari, senza snaturare l’identità di ogni ingrediente. I sapori semplici della tradizione contadina si trasformano così in piatti moderni, mantenendo però intatto il loro valore autentico.

Un viaggio nei sapori pugliesi che racconta territorio e cultura

Visitare Campi Elisi Resort e sedersi a tavola da Hypogeum significa immergersi in una narrazione costruita con attenzione e sensibilità. La cucina diventa una mappa emotiva e culturale, capace di restituire la complessità della regione attraverso il gusto. Ogni piatto è un ponte tra passato e presente, un pezzo di storia raccontata con gesti, tecniche e prodotti.

Il soggiorno, l’ambiente e la cucina si fondono in un’esperienza che coinvolge vista, tatto e soprattutto palato. Il resort propone una Puglia che va oltre i soliti stereotipi, offrendo una chiave di lettura fresca e originale. Qui mangiare non è solo un piacere, ma un modo per entrare in relazione con la storia e il luogo. Il sapore diventa così destinazione e viaggio, aprendo nuove strade per scoprire, in cose semplici come un piatto, una luce o una pietra, tante sfumature di piacere e conoscenza.