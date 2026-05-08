Stop Ue ai rincari last minute sui voli: addio supplementi carburante dopo l’acquisto del biglietto

Lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il petrolio mondiale, rischia di chiudere. Questo allarme non si limita al Medio Oriente: scuote anche i cieli d’Europa. Le compagnie aeree, già strette nella morsa di prezzi volatili, temono nuovi rincari. I passeggeri, invece, si chiedono se i biglietti acquistati mesi fa possano improvvisamente costare di più, a causa dell’aumento del carburante. Qualche compagnia low cost ha lasciato spazio a dubbi, ma Bruxelles è intervenuta subito, chiara e decisa: il prezzo pagato non può essere ritoccato a posteriori per coprire costi extra.

Bruxelles: il prezzo del biglietto è quello che si paga al momento dell’acquisto

L’aumento del prezzo del petrolio e del jet fuel, il carburante usato dagli aerei, ha spinto molte compagnie a rivedere i propri conti e a pensare a come assorbire i costi in più. Ma la Commissione europea ha fatto chiarezza: i biglietti già venduti non possono essere ritoccati dopo, nemmeno per via del caro carburante.

Secondo le regole Ue, una volta chiuso l’acquisto, il prezzo resta quello, a prescindere da quanto sale il costo del carburante. Bruxelles ha escluso che questo aumento possa essere considerato una “circostanza straordinaria” che giustifichi richieste di denaro extra da parte delle compagnie. Insomma, i passeggeri non devono temere richieste supplementari per coprire l’aumento delle spese operative.

Questa posizione arriva anche dopo segnalazioni di clienti Volotea a cui è stato chiesto di pagare di più dopo l’acquisto, un episodio che ha acceso il dibattito sui diritti dei viaggiatori. Gli esperti sottolineano inoltre la differenza tra aumenti di prezzo e cancellazioni: queste ultime possono essere giustificate da problemi concreti come carenza locale di carburante, che può configurare una “circostanza straordinaria” esentando temporaneamente le compagnie da certi obblighi. Al momento, però, Bruxelles conferma che negli aeroporti europei non ci sono evidenti problemi di rifornimento.

Carburante e vacanze: cosa cambia per pacchetti e slot aeroportuali

Non solo i voli singoli, ma anche i pacchetti vacanza sono regolati da norme precise sugli aumenti legati al carburante. I tour operator possono applicare rincari, ma con limiti chiari: l’incremento non deve superare l’8% del costo totale del pacchetto e deve essere comunicato almeno venti giorni prima della partenza. Questa regola serve a tutelare i consumatori da variazioni improvvise e ingiustificate, mantenendo trasparenza nel mercato turistico.

Allo stesso tempo, la Commissione ha ricordato alle compagnie aeree che non possono evitare l’obbligo di utilizzare almeno l’80% degli slot aeroportuali assegnati, anche con il caro carburante. Questo impegno è fondamentale per garantire la continuità dei voli e impedire speculazioni che peggiorerebbero la situazione.

Sul fronte carburante, Bruxelles ha chiarito che non ci sono ostacoli all’importazione e all’uso in Europa del jet fuel tipo A dagli Stati Uniti. Questa opzione potrebbe ridurre il rischio di carenze e aiutare a mantenere regolari le operazioni nel settore aereo europeo, qualora le tensioni internazionali continuassero nei prossimi mesi. Diversificare le fonti di approvvigionamento è un passaggio chiave per la sicurezza e l’efficienza del trasporto aereo.

Le mosse di Bruxelles puntano a difendere i consumatori e a garantire una concorrenza leale in un settore che resta fragile tra incertezze geopolitiche ed economiche. L’attenzione resta alta: i prossimi mesi saranno decisivi per la stabilità di un comparto essenziale per l’economia europea e la libertà di movimento dei cittadini.