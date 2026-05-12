Vueling lancia la nuova promozione estiva: voli low cost dalle coste della Senna all’Adriatico

La pioggia batte sui vetri, il cielo è un tappeto di nuvole grigie. Fuori sembra ancora inverno, eppure la voglia d’estate brucia forte dentro. Vueling ha appena lanciato una promozione che fa al caso di chi non vede l’ora di scappare dal maltempo. Biglietti scontati da prenotare entro il 14 maggio 2026, per volare tra giugno e settembre verso Parigi e alcune delle gemme nascoste della Croazia. Firenze e Roma diventano così i punti di partenza per un’estate che promette sole, mare e nuove scoperte. Non resta che scegliere la destinazione.

Da Firenze a Parigi: l’eleganza francese a partire da 39 euro

Partire da Firenze per Parigi quest’estate non è mai stato così conveniente: i biglietti partono da 39 euro. La capitale francese sotto il sole estivo si svela con le sue strade piene di storia e cultura. Passeggiare sugli Champs-Élysées con calma, godendo del clima mite, è un piacere senza tempo. Parigi, però, è molto più di un set da cartolina: è fatta di esperienze vere. Cene con vista sulla Senna, mercatini delle pulci fuori dai circuiti turistici, picnic improvvisati con baguette croccanti, burro salato, prosciutto e formaggi locali. Il tratto di riva a ovest del Port de Montebello è il luogo giusto per assaporare queste delizie, con la maestosa cattedrale di Notre Dame a fare da sfondo. Parigi si mostra così in tutte le sue sfumature, tra arte, architettura e atmosfere da film.

Da Roma a Dubrovnik: storia e natura tra mura medievali e panorami da cartolina

Da Roma si può volare verso Dubrovnik, città croata famosa per il suo centro storico perfettamente conservato, patrimonio dell’UNESCO. Le imponenti mura medievali dominano il panorama e accompagnano ogni passo. Camminare lungo il perimetro delle mura significa ammirare tetti di pietra e luoghi noti anche per serie come Il Trono di Spade, con la Fortezza Minčeta e il Forte di San Lorenzo in evidenza. Scendendo lungo Stradun, la via principale, si attraversano vicoli in pietra che raccontano un passato nobiliare, con il sontuoso Palazzo del Rettore. La funivia che porta in cima al monte Srđ regala un caffè con vista mozzafiato sulla città e sul mare, un momento perfetto prima di un tuffo rinfrescante e un cocktail al tramonto. Per chi ama la natura, l’isola di Lokrum offre giardini botanici e sentieri che conducono al monastero benedettino, noto anche come “Trono di Spade”.

Da Roma a Split: storia romana e relax sulle spiagge croate

Sempre da Roma si può raggiungere Split, altro gioiello della Croazia a circa 200 chilometri da Dubrovnik. Il centro storico si sviluppa intorno al maestoso Palazzo di Diocleziano, costruito nel III secolo e oggi cuore pulsante della città vecchia. Nel centro del palazzo si apre il Peristilio, una piazza monumentale da cui si può salire sul campanile della Cattedrale di San Doimo per una vista che lascia senza fiato. Split combina storia millenaria e vita moderna. Chi cerca relax può godersi la spiaggia di Bačvice, frequentata anche dai locali che giocano a picigin, un gioco con la palla tipico del posto. Per gli amanti della natura, il parco del monte Marjan è il posto ideale: dal belvedere del Café Vidilica si parte per sentieri profumati di pini e agavi, scoprendo antiche chiese e piccole aree di meditazione incastonate nella roccia, tutte con viste impareggiabili sul mare e le isole vicine.

Le offerte Vueling per l’estate 2026 sono un’occasione concreta per chi vuole mettere ordine nei propri piani di vacanza, senza lasciarsi frenare dal clima incerto. Scegliere la destinazione giusta significa garantirsi momenti di cultura, paesaggi bellissimi e atmosfere cariche di storia, in un periodo ideale per partire e scoprire.