Estate 2026: Le Mete Preferite dagli Italiani tra Mare, Borghi e Città d’Arte in Crescita del Turismo

L’estate 2026 promette di essere un vero boom per il turismo in Italia. Nei primi mesi dell’anno, le prenotazioni sono schizzate alle stelle, un segnale chiaro che la domanda non accenna a rallentare. Si parla di circa 171,8 milioni di presenze tra luglio e agosto, con un numero crescente di visitatori stranieri, in particolare dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. A spingere questo slancio, la maggiore flessibilità nelle prenotazioni: un vantaggio che rende l’Italia la meta perfetta per chi cerca arte, natura e sport, tutto in un solo viaggio.

Città d’arte e borghi, la fuga dalle mete tradizionali

Le città italiane restano le preferite anche quest’anno. Roma continua a essere la regina per chi cerca storia e spiritualità, mentre Venezia non perde il suo fascino unico, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Ma non è solo questione di grandi metropoli: cresce l’interesse per i borghi e le località meno conosciute, perfette per chi vuole una vacanza più lenta e autentica. Qui si trovano paesaggi, tradizioni e qualità della vita che regalano esperienze diverse, sia per chi resta pochi giorni sia per chi si ferma più a lungo.

Tra i borghi più gettonati ci sono Bolsena con il suo lago tranquillo, il Garda, meta ideale per gli sport acquatici, Urbino e Orvieto ricche di storia e arte, senza dimenticare Alba e Montalcino, famose per vini e gastronomia. Spello e Castiglione del Lago sono scelte da chi cerca atmosfere genuine e tranquille. Cresce anche l’appeal delle località montane: Sestriere, Selva di Val Gardena, Roccaraso e Abetone Cutigliano registrano afflussi importanti grazie al turismo sportivo e naturalistico, segno che gli italiani non rinunciano alle vacanze all’aria aperta.

Secondo i dati raccolti, il 31,8% degli operatori turistici ha notato un aumento dei turisti italiani, mentre quasi la metà delle strutture segnala stabilità nei flussi interni. A spingere davvero è però il turismo straniero, che cresce del 34,7%. L’Italia si conferma così una meta di riferimento a livello europeo e mondiale, grazie a infrastrutture solide e servizi di qualità.

Prenotazioni anticipate e nuovi trend: così cambia il turismo 2026

Il turismo dell’estate 2026 mostra una domanda in continuo aumento e una svolta nelle modalità di prenotazione. Si prevedono 171,8 milioni di presenze tra luglio e agosto, con un +4,6% rispetto all’anno scorso. Nei primi quattro mesi del 2026, infatti, sono già state registrate 71,6 milioni di presenze, con un +16% rispetto al 2025, grazie soprattutto alla crescita del 23% dei turisti stranieri.

A spiccare è il settore degli affitti brevi, che ha raggiunto 8,7 milioni di notti prenotate. Nel complesso, alberghi e strutture non alberghiere hanno raccolto 9,6 milioni di prenotazioni per l’estate, con un aumento del 18,4%. I viaggi si pianificano molto prima rispetto a qualche anno fa, un cambiamento che sta ridisegnando la concorrenza nel settore turistico italiano. La maggiore flessibilità nelle cancellazioni dà fiducia a chi prenota in anticipo, soprattutto tramite canali diretti.

Gli operatori confermano una domanda interna stabile e un’espansione significativa del turismo straniero. Una buona parte degli imprenditori parla di flussi turistici stabili, mentre cresce chi registra un aumento consistente. In questo scenario, la sicurezza percepita e la varietà dell’offerta italiana – dalla cultura alla gastronomia, dalla natura allo sport – restano le basi su cui poggia il primato internazionale del turismo nel nostro Paese.