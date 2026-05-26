Robert Fripp svela il destino del nuovo album dei King Crimson e spiega perché non si esibisce più dal vivo

«Non suono più dal vivo con i King Crimson», ha detto Robert Fripp, rompendo un silenzio che durava da tempo. La domanda era sulle labbra di tutti i fan: perché il chitarrista, cuore pulsante della band, ha scelto di ritirarsi dalle esibizioni dal vivo? La risposta di Fripp non è solo una questione artistica, ma riflette scelte personali, priorità e sfide che vanno oltre la musica. E sul nuovo album? Anche lì, qualche dettaglio inedito, che non dissolve però il mistero che lo circonda da sempre.

Perché Fripp ha lasciato il palco: tra tecnica e scelte personali

Il motivo principale, racconta Fripp, non è solo legato all’età o alla stanchezza fisica, ma soprattutto alla difficoltà di ritrovare quel livello di tecnica e intensità che lo hanno sempre contraddistinto dal vivo. Dopo una lunga pausa, tornare su un palco per lui significa affrontare una sfida enorme, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale. E al momento preferisce dedicarsi ad altro.

A questa difficoltà si aggiungono nuovi impegni personali e professionali che hanno spostato il suo focus. Fripp ha più volte spiegato che ora si dedica soprattutto a progetti in proprio, produzioni e collaborazioni, lasciando i concerti in secondo piano. È così che la macchina dei King Crimson dal vivo si è fermata, pur restando la band una presenza storica e influente nel mondo della musica.

Il nuovo album è fermo, ma non abbandonato

Quanto al “nuovo album” tanto atteso, la situazione è ferma. Fripp ha chiarito che il lavoro non è stato cancellato, ma neanche portato a termine. Registrazioni e sessioni sono in pausa, in attesa di tempi migliori e condizioni più favorevoli. È un processo complicato, specie quando si lavora con musicisti di altissimo livello che hanno impegni sparsi.

I fan devono quindi accontentarsi di aggiornamenti molto generici e sporadici. Non ci sono dettagli precisi sulle canzoni o sul concept dell’album. Il progetto resta aperto, e Fripp non ha indicato una data di uscita. Questa assenza di novità ha fatto nascere dubbi sul futuro della band, ma allo stesso tempo dimostra la serietà e la cura con cui Fripp affronta ogni fase del lavoro.

Fripp e King Crimson: un legame che va oltre il palco

Nonostante tutto, Robert Fripp resta il cuore pulsante dei King Crimson, un gruppo che ha fatto la storia del rock e del progressive. Il suo ritiro dalle esibizioni live non significa un addio definitivo, ma piuttosto un momento di riflessione e riorganizzazione su come portare avanti la musica.

Negli ultimi anni Fripp ha lavorato molto su sperimentazioni sonore e collaborazioni al di fuori dei grandi palchi, mantenendo viva la sua creatività lontano dai riflettori. Questo approccio più raccolto gli permette di preservare la sua integrità artistica, evitando le pressioni e i compromessi legati alle performance dal vivo o a produzioni intensive. Il futuro resta aperto, e la musica dei King Crimson potrebbe tornare in nuove forme, diverse dal passato.

L’attesa per il nuovo album si intreccia dunque con la consapevolezza delle scelte di Fripp e della natura mutevole della band. Il 2024 non ha ancora portato novità concrete, ma la storia insegna che i King Crimson sanno sorprendere anche a distanza di anni, costruendo il loro percorso con pazienza e attenzione alla qualità.