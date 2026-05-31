Milano Bergamo, il primo aeroporto bike friendly d’Europa: noleggia e-bike per tour unici

Appena sceso all’aeroporto di Milano Bergamo, puoi lasciare da parte taxi e bus tradizionali. Qui, la novità è salire su una e-bike e partire all’esplorazione. Orio al Serio non è più solo un luogo di transito, ma un punto di partenza per vivere la città e il territorio circostante in modo diverso. Un’idea fresca, che unisce turismo sostenibile e mobilità intelligente, ancora rara tra gli aeroporti europei. Così, l’arrivo diventa subito un’esperienza, tra le strade e i paesaggi di Bergamo, pedalando senza fretta.

Orio al Serio lancia il noleggio e-bike: pedalare subito dopo l’atterraggio

All’aeroporto di Milano Bergamo, a Orio al Serio, è partito il primo servizio italiano di noleggio bici elettriche proprio dentro il terminal. Sono 25 le e-bike di ultima generazione messe a disposizione, modelli e-MTB pensati per ogni tipo di viaggiatore, che assicurano comodità e facilità di guida. Si chiama NextBG questa novità, che porta il cicloturismo direttamente nel cuore dell’aeroporto.

Chi arriva può affittare una bici a pedalata assistita e partire subito alla scoperta del territorio bergamasco. Ma non si tratta solo di noleggiare una bici: si possono prenotare anche tour guidati di diversa durata. Tra i più gettonati c’è il giro di quattro ore a Città Alta, con guide esperte pronte a raccontare storia e curiosità locali. Ci sono anche escursioni di mezza giornata con pranzo tipico bergamasco, oppure itinerari tra i vigneti del Moscato di Scanzo e visite al Castello di Malpaga, con degustazioni e pranzi inclusi.

Il progetto è in continua crescita: nelle prossime settimane arriveranno nuove proposte per esperienze cicloturistiche sempre più coinvolgenti. Un modo fresco e responsabile per vivere il viaggio, che apre la strada a un Bergamo da scoprire lontano dai soliti percorsi, sfruttando la praticità delle e-bike.

Milano Bergamo, modello europeo di mobilità sostenibile

Il noleggio delle e-bike è solo un tassello di un progetto più grande che punta a trasformare Orio al Serio in un esempio di mobilità sostenibile nel panorama aeroportuale europeo. Nel 2021 l’aeroporto ha ottenuto la certificazione Cycle Friendly Employers, un riconoscimento per chi crea spazi sicuri e funzionali per chi va in bici. Nel 2024 ha raggiunto il livello Gold per la mobilità sostenibile, confermando l’impegno a favorire spostamenti ecologici non solo per i dipendenti, ma anche per i passeggeri.

Il punto chiave è integrare la bici in ogni fase del viaggio. Per questo all’interno del terminal è stata allestita una Bike Room, un’area attrezzata con gli strumenti necessari per montare e sistemare le biciclette, pensata per chi viaggia con il proprio mezzo. Da qui parte un percorso ciclabile che gira intorno all’aeroporto e permette di raggiungere in sicurezza Bergamo e le principali piste ciclabili nazionali e internazionali.

Tra queste spiccano la Ciclovia Bergamo-Brescia, inaugurata con la Capitale Italiana della Cultura nel 2023, la Ciclovia Musica nel Vento, la Ciclovia AIDA e la Ciclovia del Sole. Sono tutte rotte che si snodano per decine di chilometri, collegando borghi, città e paesaggi ricchi di storia e natura. Percorsi ideali per tour in e-bike, sia per chi abita in zona sia per i turisti.

Il futuro è integrato: treno e bici per muoversi senza barriere

Ma Milano Bergamo non si ferma qui. A breve sarà pronta una nuova linea ferroviaria che collegherà direttamente il terminal con la rete dei treni regionali. Questo significa un altro passo avanti per la mobilità sostenibile in zona: pendolari e turisti potranno arrivare in treno e, una volta scesi, noleggiare una bici elettrica per proseguire verso le mete locali.

La combinazione treno più e-bike apre la porta a esperienze turistiche più autentiche, perfette per scoprire i borghi storici e le tradizioni enogastronomiche del territorio bergamasco. Questo sistema integrato punta a diventare un modello per altri aeroporti in Italia e in Europa, promuovendo un modo di viaggiare più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Milano Bergamo segna così una svolta importante verso un aeroporto moderno e sostenibile, dove il viaggio si allunga sulle due ruote, con nuovi orizzonti da esplorare appena dopo l’atterraggio.