Consulentia26 Roma: eventi Anasf dal 17 al 19 marzo su digitale, tutela risparmiatori ed economia sociale

A Roma, dal 17 al 19 marzo, l’Auditorium Parco della Musica si trasforma in un crocevia per chi muove le fila della consulenza finanziaria. Non si tratta solo di una conferenza, ma di un momento cruciale per affrontare sfide concrete: la rivoluzione digitale che cambia il modo di investire, la tutela stringente del risparmiatore e il peso crescente dell’economia sociale. Professionisti, istituzioni e addetti ai lavori si ritroveranno qui, pronti a discutere e a tracciare le nuove rotte di un settore in piena trasformazione.

Digitale e consulenza: una rivoluzione da non perdere

La tecnologia sta cambiando tutto, e la consulenza finanziaria non fa eccezione. A Consulentia26 si parlerà a fondo di come le innovazioni digitali stiano modificando il rapporto con il cliente, semplificando le procedure e aumentando la trasparenza negli investimenti. Si affronteranno temi come l’intelligenza artificiale per l’analisi dei rischi, le piattaforme online per la gestione del patrimonio e gli strumenti digitali che permettono di offrire servizi sempre più personalizzati.

Qui non si tratta solo di usare nuovi strumenti, ma di un vero cambiamento culturale. Per stare al passo, i consulenti devono acquisire nuove competenze e aggiornarsi continuamente, per garantire un servizio che sia davvero efficace e sicuro. Tra gli argomenti in agenda anche come la tecnologia può aiutare a rendere la finanza più accessibile, abbattendo le barriere tradizionali e arrivando a un pubblico più ampio.

Difendere il risparmiatore: trasparenza e responsabilità al primo posto

Un altro punto centrale di Consulentia26 è la tutela del risparmiatore. In un mercato spesso incerto e volatile, assicurare trasparenza e correttezza nelle consulenze è diventato fondamentale. All’evento si confronteranno norme, prassi e nuovi strumenti pensati per proteggere chi investe.

Particolare attenzione sarà data al ruolo della consulenza indipendente, preziosa per evitare conflitti di interesse con il cliente. Si parlerà di codici etici, responsabilità legali e delle procedure di controllo messe in campo dalle autorità nazionali ed europee per vigilare sul settore.

Ma la tutela non si ferma alla legge: fondamentale è anche l’educazione finanziaria dei risparmiatori. L’incontro metterà in luce quanto sia importante fornire ai cittadini gli strumenti per fare scelte consapevoli, evitando rischi inutili e trappole del mercato.

Consulenza finanziaria e economia sociale: un binomio in crescita

Tra i temi di spicco a Consulentia26 c’è il rapporto tra consulenza finanziaria ed economia sociale. Sempre più spesso, infatti, si cerca di coniugare obiettivi economici con valori sociali. La conferenza offrirà uno spazio per capire come la consulenza possa sostenere investimenti responsabili e sostenibili, che producano un impatto positivo nelle comunità.

Si discuterà di finanza etica e dei criteri che oggi guidano le scelte d’investimento, puntando su sostenibilità ambientale, equità sociale e inclusione. I professionisti presenti racconteranno come indirizzare i portafogli verso soluzioni che favoriscano lo sviluppo locale e il benessere collettivo, unendo risultati economici e valori sociali in un’unica strategia.

Nel corso dell’evento verranno presentate anche esperienze di successo di organizzazioni e consulenti impegnati in progetti di economia sociale, a dimostrare che profitto e responsabilità possono andare di pari passo. Roma si conferma così come luogo d’incontro dove la consulenza finanziaria non è solo un servizio tecnico, ma un protagonista attivo nella promozione di una crescita sostenibile e inclusiva.