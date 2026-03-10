Missili AI contro Israele: la verità dietro i video fake che spopolano sui social

Tel Aviv in macerie, strade deserte, gente che scappa tra rovine fumanti. Nulla di vero, eppure quei video stanno facendo il giro del mondo. Sono deepfake, immagini create con intelligenze artificiali, capaci di dipingere scenari di distruzione totale su una città che non è stata colpita. Il loro impatto? Immediato e devastante: milioni di persone li guardano, si spaventano, si convincono che la realtà sia quella. Questa nuova forma di propaganda digitale non si limita a manipolare informazioni, ma plasma emozioni e paure. Non è solo una questione di Israele, ma l’avanzata di una guerra psicologica che si combatte a colpi di pixel, parallela a quella vera, già drammatica.

Video falsi su Tel Aviv: come esplodono sui social

Il bombardamento di video costruiti con l’intelligenza artificiale si è diffuso soprattutto su piattaforme dove l’immagine regna sovrana. Questi filmati, spesso privi di spiegazioni e montati con immagini realistiche, mostrano esplosioni, fughe di massa e distruzione, tutto con un’aria di autenticità che inganna. Il motivo per cui si propagano così rapidamente sta in due fattori: gli algoritmi dei social che spingono contenuti capaci di attirare l’attenzione e la voglia degli utenti di condividere ciò che li colpisce o li sconvolge. In molti, senza verificare, ci cascano e prendono per vero quel che vedono. Il risultato? Panico, disinformazione e una crescente sfiducia nelle fonti ufficiali. E non è tutto: questo meccanismo scatena reazioni a catena, con altri gruppi che producono video simili per vendetta o per altri scopi.

Dietro i deepfake: propaganda, soldi e leve psicologiche

Dietro la diffusione di questi video c’è una strategia precisa. La propaganda digitale usa queste tecnologie per influenzare l’opinione pubblica in modo subdolo, puntando a destabilizzare chi vive il conflitto. La circolazione di immagini di Tel Aviv distrutta è un chiaro esempio di come si giochi sulla paura e sul caos per ottenere vantaggi politici o militari. Non mancano poi interessi economici: nel mercato dei contenuti virali, i video falsi attirano visualizzazioni e pubblicità, diventando un affare. Dal lato degli utenti, la condivisione nasce anche da un bisogno emotivo: in tempi di crisi, si cerca risposte e un senso di appartenenza a una narrazione. Questo rende la disinformazione ancora più difficile da contrastare, perché tocca corde profonde dentro le persone.

L’effetto sui cittadini e la lotta per la verità nell’era digitale

L’impatto più immediato di questi video è il disagio tra chi vive il conflitto e chi lo segue da lontano. Gli israeliani, protagonisti involontari di questi attacchi immaginari, si trovano sommersi da messaggi che falsano la loro realtà e aumentano il senso di insicurezza. La diffusione incontrollata di queste fake news rende ancora più difficile per media e istituzioni trasmettere informazioni affidabili. Tutti sono chiamati a fare la loro parte: verificare, spiegare e smontare questa propaganda. Le piattaforme digitali devono fare di più per individuare e bloccare i deepfake pericolosi. Ma la velocità con cui si diffonde il fenomeno impone una risposta globale e un impegno maggiore nell’educazione digitale dei cittadini.

Quella che si sta combattendo oggi è una guerra dell’informazione tutta nuova, fatta di immagini costruite a tavolino dall’intelligenza artificiale. Tel Aviv diventa così il simbolo di una battaglia invisibile, dove realtà e finzione si mescolano e la verità viene messa costantemente alla prova.