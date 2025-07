Tony Effe, spunta solo ora tutta la verità sull’amore con Giulia De Lellis: retroscena impensabile

ll rapper e l’ex volto di Uomini e Donne aspettano la loro prima bambina, proprio adesso è venuta fuori un’indiscrezione sulla loro storia

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe è stata senza dubbio una delle più chiacchierate del gossip nostrano, prima che i due uscissero allo scoperto erano iniziati a circolare diversi rumors su una possibile frequentazione, finché poi non hanno deciso di confermare le indiscrezioni condividendo diverse immagini sui social. La stessa cosa è avvenuta per la gravidanza di lei, che in un primo momento l’influencer ha anche voluto smentire, per poi annunciarla con un romantico post condiviso con il compagno.

E adesso, che manca davvero poco alla nascita della prima figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis, lei ha rivelato alcuni retroscena sulla relazione con il rapper. Qualcosa che forse nessuno si sarebbe aspettato e che invece, stando alle parole dell’ex volto di Uomini e Donne, pare proprio che sia successo.

Giulia De Lellis confessa una cosa su Tony Effe

La De Lellis sta raccontando la sua gravidanza sui social e proprio in uno di questi momenti, ha confessato che Tony avrebbe voluto un figlio praticamente dall’inizio della loro storia: ” Fosse stato per il mio ragazzo già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino”. Ma lei, ha spiegato, ha preferito aspettare per “risolvere alcune situazioni”, come trasferirsi in una casa più grande.

Poi hanno iniziato a “provarci” e alla fine è arrivata la lieta notizia. La bambina si chiamerà Priscilla, nome proposto dal rapper, entrambi volevano un nome romano e a Tony sarebbe venuto in mente questo, che a lei è piaciuto subito, come lei stessa ha raccontato sui social. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare della loro coppia perché il rapper e l’influencer stanno facendo una vacanza separati, lui è alle isole Eolie mentre lei e in Costiera Amalfitana.

Secondo l’influencer non ci sarebbe nulla di male a partire separati, sarebbe anche una cosa che fa bene alla coppia. Poi ha rivolto un appello alle giovani utenti che la seguono, invitandole a diffidare da chi “vieta di partire con le amiche”. La De Lellis ha poi aggiunto: “Scappate (…). Nessuno può impedirvi una vacanza tra amici. Chi lo fa non vi vuole davvero bene“. Un messaggio importante quello di Giulia De Lellis che ha raccontato anche come in questo periodo sia sempre più emotiva, grazie agli ormoni della gravidanza, si commuove ancora più spesso di prima.