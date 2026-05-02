Prada primo trimestre 2026: ricavi netti a 1,428 miliardi di euro con +14% crescita

Prada ha iniziato il 2026 con il piede sull’acceleratore. Nel primo trimestre, i ricavi hanno superato quota 1,4 miliardi di euro, segnando un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dietro questo risultato c’è un motore ben oliato: il retail. È qui che si è concentrata la spinta più forte, sostenendo una crescita costante e diffusa. Non è un lampo isolato, ma un segnale chiaro di un percorso in ascesa che dura da mesi.

Ricavi in aumento e vendite in crescita su tutti i fronti

Nel dettaglio, Prada ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti pari a 1.428 milioni di euro, un dato che supera di gran lunga le aspettative del mercato. Questo incremento del 14% su base annua mostra quanto il gruppo sia riuscito a mantenere viva la domanda, nonostante un contesto globale tutt’altro che semplice. La maison continua a conquistare sia i clienti storici sia nuovi segmenti, confermando la sua attrattiva sul mercato del lusso.

Il retail traina la crescita del gruppo

Il settore retail è il vero motore di questa crescita. Le vendite dirette al consumatore sono arrivate a 1.245 milioni di euro, segnando un +10% rispetto al primo trimestre 2025. Le boutique Prada, insieme a strategie di vendita che mescolano efficacemente negozi fisici e canali digitali, stanno dando i loro frutti. La solidità del brand si misura anche da qui: dalla capacità di intercettare le nuove esigenze dei clienti, offrendo un’esperienza d’acquisto sempre più completa e moderna.

Prada e Miu Miu: due volti della crescita

Guardando ai singoli brand, Prada ha messo a segno una crescita più contenuta, dello 0,4%, ma resta tra i marchi più forti e stabili a livello globale. Miu Miu, invece, ha fatto meglio, con un +2,4% nel trimestre. Il marchio riesce così a farsi spazio soprattutto tra i clienti più giovani, grazie a collezioni che rispondono alle loro aspettative e gusti.

Entrambi i brand contribuiscono a un’espansione globale che vede il gruppo rafforzare la propria presenza nei mercati chiave, puntando su innovazione, qualità dell’esperienza cliente e nuove categorie di prodotto. Prada conferma così il suo ruolo da protagonista nel lusso internazionale, con strategie che sembrano preparare il terreno per nuovi successi nei mesi a venire.