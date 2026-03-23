Wall Street vola: Dow Jones +1,77%, Nasdaq +1,65% grazie al passo indietro di Trump sull’Iran

Il Dow Jones ha guadagnato l’1,77%, spingendo Wall Street verso un rialzo che mancava da tempo. Dietro a questo balzo, il dietrofront di Trump sulla crisi iraniana: una mossa che ha ridato fiato agli investitori, allentando le tensioni geopolitiche. I titoli dei settori industriale e manifatturiero hanno ripreso vigore, ma sono soprattutto le azioni legate ai viaggi – compagnie aeree e crociere in testa – a volare. L’S&P 500 ha superato quota 6.600 punti, un traguardo che mancava da mesi, mentre il mercato sembra respirare con più ottimismo.

Trump frena sull’Iran: i mercati tirano un sospiro di sollievo

Quando Trump ha mollato la presa sull’Iran, i mercati hanno reagito subito. L’allarme per un possibile scontro in Medio Oriente si è stemperato, e gli investitori hanno potuto rivedere i loro piani con più calma. Fermare l’escalation ha aperto la strada a una possibile normalizzazione nei rapporti commerciali e finanziari, soprattutto per le aziende più esposte alle tensioni internazionali.

Di solito, queste crisi fanno tremare i titoli del petrolio, delle materie prime e dei trasporti, specie aerei e marittimi. Oggi invece abbiamo visto un recupero deciso delle azioni delle compagnie aeree, messe sotto pressione nelle settimane scorse. Anche le crociere hanno beneficiato del clima più tranquillo, visto che la stabilità è cruciale per attirare turisti.

Questo cambio di scenario ha ridato fiducia sia ai piccoli investitori che ai grandi fondi, portando più soldi in circolazione e una maggiore voglia di correre qualche rischio.

Indici in rialzo: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 e S&P 100 in luce

La giornata ha portato segnali positivi su tutti i principali indici americani. Il Dow Jones, che monitora le blue chip industriali, ha messo a segno un rialzo deciso dell’1,77%, toccando livelli che non si vedevano da tempo. È un segnale di forza per i settori legati all’economia reale.

L’S&P 500, che racchiude le 500 società più importanti degli Stati Uniti, ha confermato la sua corsa oltre quota 6.600 punti, riflettendo un clima di fiducia più ampio. Qui spiccano le performance di tecnologia e servizi finanziari, che hanno dato una spinta importante.

Il Nasdaq 100, dominato da imprese tech e innovative, ha seguito la scia positiva, segno che la domanda di prodotti digitali e servizi informatici resta solida. Anche l’S&P 100, che raggruppa le grandi capitalizzazioni, ha sostenuto questo trend di crescita, suggerendo un mercato equilibrato e in espansione.

Aerei e crociere in prima fila: il turismo prende il volo

Tra i settori che hanno guadagnato di più spiccano senza dubbio compagnie aeree e crociere. Questi comparti, molto sensibili alle tensioni geopolitiche, hanno reagito con rialzi robusti, dimostrando quanto la stabilità internazionale sia fondamentale per gli investimenti. Le compagnie aeree, infatti, pagano un prezzo non solo per i rischi diretti legati ai conflitti, ma anche per il calo della domanda causato dall’incertezza.

Il comparto crocieristico ha visto un miglioramento altrettanto netto. Con un orizzonte più sereno, è tornata la voglia di programmare viaggi a lungo termine, spingendo investitori e clienti a muoversi con più fiducia. Le società che puntano sul turismo internazionale ne stanno approfittando, mettendo in campo nuove offerte e accordi.

Questi segnali confermano quanto i mercati finanziari siano legati ai venti della politica e dell’economia globale. La giornata di oggi a Wall Street sembra segnare un punto di svolta, che potrebbe dare il tono ai mesi che verranno.