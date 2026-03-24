Iliad Italia supera 1,2 miliardi di euro nel 2025: fatturato +9% e oltre 13 milioni di utenti

Iliad Italia ha chiuso il 2025 con un fatturato da 1,249 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno prima. Dietro questo salto non c’è caso: una strategia precisa ha spinto sia il mobile sia il fisso a conquistare nuovi clienti. Oggi l’operatore conta più di 13 milioni di utenti attivi, un numero che pesa nel mercato italiano delle telecomunicazioni. Offerte aggressive e innovazioni tecnologiche gli permettono di avanzare con passo deciso, mantenendo alta la qualità del servizio.

Cresce la base utenti: mobile e fisso vanno di pari passo

L’aumento della clientela di Iliad è avvenuto in modo costante e su più fronti. La rete mobile ha visto un incremento significativo, grazie a tariffe chiare e senza vincoli, che attirano soprattutto giovani e chi vuole un’offerta semplice e trasparente. Ma la vera sorpresa arriva dal fisso: Iliad ha ampliato la sua copertura internet domestica, arrivando anche in zone meno servite. Questa doppia crescita ha dato una spinta decisiva, consolidando Iliad come uno dei protagonisti più dinamici del mercato.

I nuovi clienti scelgono sempre più spesso pacchetti integrati, che uniscono mobile e fisso. Questa tendenza aiuta a mantenere alta la fidelizzazione. La strategia commerciale, attenta alle esigenze di una clientela sempre più digitale e connessa, ha portato a un aumento delle sottoscrizioni sia nelle grandi città che nelle zone più densamente popolate fuori dai grandi centri. Così Iliad riesce a sfidare i big del settore, guadagnando peso nel mercato nazionale.

Innovazione ed efficienza al centro della strategia

I risultati positivi riflettono scelte precise da parte di Iliad nel corso del 2025. L’azienda ha puntato su investimenti in nuove infrastrutture tecnologiche, adottando reti più avanzate e migliorando i processi interni. Questo ha permesso di alzare la qualità del servizio e di rispondere meglio alle richieste degli utenti. Allo stesso tempo, l’efficienza operativa ha ridotto i costi senza sacrificare l’offerta, mantenendo prezzi competitivi e chiari per i clienti.

Iliad si presenta anche come innovatore nel panorama italiano, con iniziative dedicate al futuro delle telecomunicazioni. Ha sperimentato soluzioni digitali per il supporto clienti e piattaforme integrate che migliorano l’esperienza d’uso, rendendo più semplice e veloce l’accesso ai servizi. Tutto questo ha contribuito alla crescita, confermando Iliad come un attore chiave nel mercato italiano.

Impatto sul mercato e cosa aspettarsi

Il successo di Iliad nel 2025 pesa non poco nel mercato delle telecomunicazioni in Italia. L’aumento di fatturato e utenti mette pressione sui concorrenti, spingendoli a innovare e a guardare con più attenzione ai bisogni dei clienti. L’approccio di Iliad, basato su offerte trasparenti, investimenti nelle reti e attenzione alla qualità, è diventato un modello seguito anche da altri, ma con una chiara impronta di efficienza.

Per il futuro, Iliad ha in programma di ampliare ancora la copertura, puntando su tecnologie come il 5G e il broadband ultrarapido, sia nelle città che nelle aree periferiche. L’obiettivo è continuare a crescere e rafforzare la presenza in settori chiave, offrendo soluzioni sempre più su misura e gestendo le risorse con un occhio alla sostenibilità. Insomma, Iliad sta cambiando gli equilibri tradizionali del settore, e il mercato italiano sembra destinato a seguirne le mosse.