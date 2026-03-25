Usa: mutui in calo del 10,5% in una settimana, tasso fisso trentennale sale al 6,43%

La scorsa settimana i tassi sui mutui sono tornati ai livelli più alti da ottobre, superando il 6% per i mutui a tasso fisso a 30 anni. Questo balzo non è passato inosservato: le richieste di finanziamento in tutta Italia hanno iniziato a calare. Non è un fenomeno passeggero, ma un segnale chiaro di come le famiglie stiano rivedendo i loro piani di acquisto. Il mercato immobiliare, già sotto pressione, si trova ora a fare i conti con un rallentamento che potrebbe avere effetti a catena, non solo sui prezzi delle case, ma sull’intero settore residenziale.

Tasso fisso a 30 anni oltre il 6%, scatta il freno alle richieste

Gli ultimi dati parlano chiaro: il tasso fisso a 30 anni ha raggiunto il 6,43%, un livello che non si vedeva da tempo. Questo aumento si traduce in rate mensili più pesanti per chi prende un mutuo, e il risultato è una decisa frenata nelle richieste. Le famiglie, già alle prese con spese più alte, trovano più difficile sostenere un impegno così gravoso. Di conseguenza, le banche registrano una riduzione del numero di domande, e complessivamente il volume di finanziamenti richiesti cala.

In più, l’aumento dei tassi rende meno vantaggiose anche operazioni come la rinegoziazione o la sostituzione del mutuo, penalizzando chi avrebbe voluto abbassare la rata. Il mercato del credito è dunque in una fase di aggiustamento, con effetti che si fanno sentire sia sul piano economico che su quello psicologico.

Richieste di mutuo in calo del 10,5%, il mercato rallenta in tutta Italia

Nell’ultima settimana, le richieste di mutuo sono scese del 10,5% rispetto ai sette giorni precedenti. È un dato che conferma una tendenza già emersa nei mesi scorsi, ma che ora si accentua. Le regioni più attive nel settore immobiliare risentono particolarmente dell’aumento dei costi del credito. Anche chi era deciso a comprare casa preferisce aspettare, sperando in condizioni migliori o in una stabilizzazione dei tassi.

Questo calo si riflette anche nelle trattative per gli immobili: agenzie e operatori parlano di maggiore prudenza e di attenzione crescente alle condizioni economiche dei mutui. Il quadro che si delinea è quello di un mercato incerto, spinto da un contesto macroeconomico dove le banche centrali continuano a stringere la politica monetaria per tenere sotto controllo l’inflazione.

Questa situazione potrebbe avere ripercussioni non solo sull’immobiliare, ma anche sui consumi delle famiglie, alle prese con costi finanziari più pesanti. Nei prossimi giorni si guarderà con attenzione a come evolverà la situazione, in attesa di eventuali interventi da parte delle istituzioni o di una possibile correzione dei tassi.

Mercato mutui sotto pressione: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

L’aumento dei tassi d’interesse è il risultato di politiche globali volte a contenere l’inflazione. In Italia, questo si traduce in una stretta più marcata sul credito per comprare casa. Il mercato dei mutui attraversa così una fase delicata, dove chi cerca un finanziamento deve fare i conti con costi più alti e maggior cautela nel prendere nuovi debiti.

Banche e intermediari potrebbero provare a correre ai ripari con offerte più flessibili o soluzioni ad hoc per alcune categorie di clienti, ma nel complesso l’effetto è un rallentamento dell’attività mutui. Questo potrebbe riflettersi anche sul mercato immobiliare, soprattutto nelle grandi città e nelle aree metropolitane.

Gli esperti consigliano di tenere d’occhio l’andamento dei tassi durante l’anno: un possibile ritorno a politiche monetarie più accomodanti potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto, chi vuole un mutuo si prepara a tempi più lunghi e a valutare con attenzione i costi, per evitare problemi finanziari nel futuro.

Questa fase potrebbe portare anche a una stabilizzazione o a un rallentamento dei prezzi degli immobili in alcune zone. I dati più recenti mostrano un mercato ancora attivo, ma più cauto e attento alle condizioni esterne.