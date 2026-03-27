Azimut rafforza la presenza a Roma: nuovo ufficio di consulenza finanziaria nel cuore del Flaminio

Mentre molte banche tradizionali chiudono filiali e puntano tutto sul digitale, Azimut ha scelto una strada diversa. Ha appena aperto un nuovo ufficio in via degli Scialoja 3, nel cuore del Flaminio, uno dei quartieri più vivaci di Roma. A pochi passi da Piazza del Popolo, questo investimento parla chiaro: l’azienda vuole rafforzare la sua presenza fisica, offrendo ai clienti una rete di consulenza più solida e capillare. Non è un semplice ampliamento: si tratta di un segnale forte, soprattutto in un momento in cui molti riducono gli spazi sul territorio. Il nuovo ufficio si aggiunge a quello già attivo in via Sturzo, consolidando così il radicamento di Azimut nella Capitale.

Nel cuore del Flaminio, una sede con un ruolo strategico

Scegliere via degli Scialoja 3 non è un caso. Il Flaminio è un quartiere ricco di storia e cultura, frequentato da professionisti, imprenditori e residenti attenti alle opportunità finanziarie. Una posizione così centrale permette ad Azimut di consolidare il rapporto con i clienti, offrendo spazi pensati per incontri di consulenza su misura.

L’ufficio, progettato per accogliere in un ambiente confortevole clienti e consulenti, riflette l’identità del gruppo e le esigenze di una società di servizi moderni. La sua posizione è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con quelli privati, un vantaggio non da poco per chi cerca un contatto diretto e professionale. Questa scelta conferma la volontà di Azimut di radicarsi nel tessuto urbano romano puntando sulla qualità del servizio.

Cresce la rete Azimut nella Capitale

L’apertura di questa nuova sede si inserisce in un quadro di cambiamenti nel settore finanziario. Nel 2024 molte banche tradizionali hanno continuato a chiudere filiali, affidandosi sempre più al digitale. Azimut, invece, punta sull’offerta diretta e amplia i suoi punti di contatto in città.

Con l’ufficio di via degli Scialoja 3, che si aggiunge a quello di via Sturzo, i consulenti possono coprire meglio i principali quartieri romani, intercettando un pubblico variegato che cerca una gestione personalizzata e affidabile delle proprie finanze.

Questa strategia risponde a un bisogno crescente: clienti che preferiscono il dialogo diretto e una consulenza esperta, specie in un periodo di mercato incerto. Azimut si propone così come un interlocutore stabile, pronto a offrire soluzioni su misura e un’assistenza costante.

Il rafforzamento della presenza a Roma è anche una mossa per consolidare il marchio come punto di riferimento nella consulenza finanziaria, puntando su professionisti qualificati e su una rete che va oltre la semplice erogazione di servizi, costruendo rapporti duraturi con i clienti.

Guardando avanti: innovazione e presenza umana

L’apertura in via degli Scialoja è solo un passo di un progetto più ampio di crescita su scala nazionale. Azimut sta programmando nuove iniziative per rispondere ai cambiamenti del mercato, cercando un equilibrio tra tecnologia, servizi digitali e presenza concreta sul territorio.

Investire in spazi per la consulenza diretta è una risposta chiara alle richieste di trasparenza e accessibilità che arrivano dai clienti di oggi, che cercano prima di tutto il valore della relazione umana in campo finanziario. Questa strada potrebbe fare da esempio anche per altre realtà, soprattutto in un’epoca in cui la distanza tra consulenti e utenti tende ad allargarsi per via delle chiusure di filiali.

Al tempo stesso, puntare sulla qualità e sulla personalizzazione rafforza la competitività di Azimut, stimolando crescita e innovazione. Essere presenti in città chiave come Roma aiuta a mantenere alti standard e a migliorare la soddisfazione dei clienti.

Il futuro vedrà probabilmente un mix di strumenti digitali all’avanguardia, senza però rinunciare alla consulenza faccia a faccia. L’obiettivo è costruire una rete moderna, efficiente e trasparente, che unisca tecnologia e professionalità, offrendo così un servizio completo a Roma e oltre.