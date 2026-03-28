Fideuram espande la rete: 94 nuovi private banker nei primi mesi del 2026 tra Lombardia e Umbria

Sono oltre settemila i consulenti finanziari che oggi animano la rete di Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking. Al 28 febbraio 2024, i professionisti attivi sono esattamente 7.001, un numero che racconta una crescita senza sosta nel panorama italiano. La Lombardia e l’Umbria, regioni strategiche per il gruppo, hanno visto nuovi ingressi che consolidano una presenza già radicata e capillare. Un segnale chiaro: la rete non si limita a mantenere posizione, ma continua a espandersi con decisione.

Lombardia e Umbria: potenziamento strategico della rete

La Lombardia resta il cuore pulsante per lo sviluppo di Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking. Qui la domanda di consulenza finanziaria qualificata è alta, soprattutto nella città di Milano e nelle zone limitrofe, dove nel primo bimestre del 2024 sono entrati nuovi professionisti con esperienze diverse ma consolidate nel settore. Questi arrivi contribuiscono a offrire un servizio sempre più su misura e attento alle esigenze dei clienti.

Anche l’Umbria registra un incremento di consulenti finanziari. Pur essendo una regione più piccola, l’Umbria mostra un buon potenziale, specialmente nel private banking. L’espansione in questa area permette di ampliare la copertura territoriale e di rafforzare i rapporti di fiducia con una clientela che cerca soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio.

La rete supera quota 7mila: dati e strategie al 28 febbraio 2024

A fine febbraio, il totale dei consulenti nelle strutture di Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking ha superato i 7mila professionisti, un segnale chiaro di crescita rispetto ai mesi precedenti. Dietro questo aumento c’è una strategia precisa, che punta a migliorare la qualità del servizio e a rispondere a un mercato sempre più complesso. La rete combina esperienza consolidata e nuove competenze, un mix indispensabile per affrontare le sfide del settore finanziario.

Gli ingressi recenti sono stati accompagnati da programmi di formazione e supporto, pensati per mantenere elevati standard nel rapporto con i clienti. L’obiettivo è offrire un’assistenza completa, che accompagni gli investitori in ogni fase, con prodotti aggiornati alle normative e alle tendenze di mercato.

Espansione territoriale e futuro: le mosse per il 2024

L’aumento di consulenti in Lombardia e Umbria è solo una parte del piano di crescita di Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking per il 2024. Il rafforzamento in queste regioni dimostra un’attenzione mirata ai territori con maggiore dinamismo economico e potenziale nel settore privato. Questo permette di consolidare il gruppo in mercati chiave e di ampliare l’offerta per i clienti.

Un altro punto chiave è il legame tra crescita della rete e innovazione digitale. Le strutture puntano a integrare strumenti tecnologici avanzati per rendere il lavoro dei consulenti più efficiente e offrire analisi più precise e tempestive. Questa combinazione di espansione territoriale e innovazione rafforza la posizione del gruppo come partner affidabile per clienti privati e istituzionali.

I primi due mesi del 2024 lasciano intravedere ulteriori sviluppi, con nuovi ingressi previsti anche in altre regioni italiane, in linea con la strategia di crescita sostenibile e di qualità che da sempre caratterizza queste realtà.