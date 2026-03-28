Wall Street apre in calo: Dow Jones perde lo 0,78%, Nasdaq e S&P 500 in ribasso

Il Dow Jones apre in calo: tensioni sui mercati tra dubbi economici e geopolitici

Il Dow Jones ha aperto la seduta con un calo vicino all’1%, trascinando con sé anche il Nasdaq 100, che si è immediatamente tinto di rosso. L’S&P 500, invece, si mantiene appena sotto la parità, senza riuscire a guadagnare terreno. L’atmosfera è tesa: investitori e analisti guardano con attenzione, sospesi tra dubbi economici e tensioni geopolitiche ancora irrisolte.

Dow Jones: partenza in ribasso, -0,78% all’apertura

Il Dow Jones Industrial Average ha iniziato la seduta con un calo dello 0,78%, mostrando un indebolimento diffuso tra le principali società industriali. La pressione si è fatta sentire fin dalle prime contrattazioni, riflettendo i dubbi degli investitori sui dati economici recenti e sulle mosse future della politica monetaria. La prudenza domina, con molti operatori che preferiscono restare in attesa prima di prendere decisioni più coraggiose.

Nasdaq 100 rallenta, -0,63% all’avvio

Anche il Nasdaq 100 ha registrato un avvio negativo, perdendo lo 0,63%. L’indice, che raggruppa molte aziende tecnologiche e innovative, è stato colpito dalle vendite iniziali, soprattutto tra i titoli chiave del settore. Il calo è legato ai timori su possibili cambiamenti nelle normative e ai dati economici che mettono in dubbio la domanda globale. Il rosso all’apertura evidenzia un certo nervosismo tra gli investitori, preoccupati per un possibile rallentamento della crescita nei settori più dinamici.

S&P 500 e S&P 100: mercati incerti e sotto pressione

L’S&P 500 ha aperto leggermente in calo, sotto quota 6.443 punti, in un contesto senza segnali chiari. Allo stesso modo, l’S&P 100 ha segnato una flessione dello 0,62%, confermando una tendenza negativa diffusa tra i titoli più importanti. Questi movimenti raccontano di una cautela diffusa, con gli operatori che valutano con attenzione le prossime mosse economiche e le decisioni delle autorità monetarie.

Mercati in bilico: inflazione, Fed e scenari internazionali pesano sull’umore

Il calo di Wall Street si inserisce in un quadro più ampio, segnato da molte incognite. Inflazione, politica della Federal Reserve e tensioni globali mettono sotto pressione gli investitori, che faticano a trovare certezze nel breve periodo. Le oscillazioni degli indici riflettono un atteggiamento prudente, con molte aziende che aspettano conferme sulla stabilità economica prima di muoversi. La giornata è dominata da una certa tensione, che blocca i mercati e impedisce loro di prendere una direzione netta.