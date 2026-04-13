Wall Street apre in calo: Dow Jones perde lo 0,55% dopo le tensioni sullo Stretto di Hormuz

Wall Street ha aperto in rosso, segno che la tensione sullo Stretto di Hormuz non passa inosservata. Quando Donald Trump ha parlato di un possibile blocco di quella via strategica per il petrolio mondiale, gli investitori hanno reagito subito, con nervosismo crescente. I principali indici hanno risentito dell’allarme, mostrando cali evidenti fin dai primi minuti di contrattazione. La paura di ripercussioni sull’economia globale si fa sentire forte.

Mercati in allerta, Wall Street risente delle tensioni sul petrolio

Il 22 giugno 2024 l’apertura della Borsa di New York ha mostrato chiaramente l’effetto delle notizie dal Medio Oriente sui mercati. Il Dow Jones ha perso lo 0,55%, scendendo a 47.636,91 punti, segnando la reazione iniziale degli investitori alla possibile interruzione delle forniture petrolifere.

Anche il Nasdaq, con la sua forte componente tecnologica, ha ceduto lo 0,28%, chiudendo a 22.840,41 punti, mentre l’S&P 500 ha registrato un calo più contenuto dello 0,21%, a 6.802,32 punti. Il messaggio è chiaro: la prudenza ha preso il sopravvento, con una maggiore volatilità e una minore propensione al rischio.

Questi numeri confermano come la geopolitica possa scuotere i mercati, soprattutto quando riguarda rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto del petrolio trasportato via mare.

Lo Stretto di Hormuz: un crocevia strategico sotto pressione

Lo Stretto di Hormuz è un passaggio marittimo lungo circa 60 chilometri, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e all’Oceano Indiano. Ogni giorno vi transitano milioni di barili di petrolio, rendendolo uno snodo vitale per il mercato energetico globale. Qualsiasi blocco o rallentamento si traduce subito in turbolenze sui prezzi del greggio e sulle borse.

Le minacce di Trump di chiudere lo Stretto in risposta alle tensioni regionali hanno fatto scattare l’allarme tra investitori e analisti. La prospettiva di un’offerta petrolifera ridotta spinge a rivedere le valutazioni, con effetti immediati soprattutto sul settore energetico e sui titoli legati all’andamento dell’economia.

Gli esperti seguono con attenzione ogni sviluppo, consapevoli che un’eventuale blocco potrebbe influenzare non solo il prezzo del petrolio, ma anche l’intera catena di approvvigionamento internazionale.

Investitori in difesa, cresce la cautela a Wall Street

L’incertezza che si respira a Wall Street nasce anche dal timore di possibili contromisure da parte degli altri Paesi coinvolti nello Stretto di Hormuz. L’impatto non si limita al settore energetico: un aumento dei prezzi del petrolio può rallentare la crescita globale, mettendo sotto pressione tutto il mercato azionario.

Fondi e trader hanno adottato un atteggiamento più prudente, spostandosi verso investimenti meno rischiosi rispetto alle azioni più volatili. Il risultato è un calo diffuso degli indici, accompagnato da una crescita della volatilità e da un aumento della domanda di beni rifugio.

La giornata si è quindi svolta tra scambi cauti, con prezzi compressi e un’attenzione costante alle prossime mosse politiche e diplomatiche nell’area del Golfo.

Cosa aspettarsi da qui in avanti: la sfida del 2024 per i mercati energetici e finanziari

Le tensioni intorno allo Stretto di Hormuz rappresentano un banco di prova per la tenuta dei mercati globali. La fragilità degli equilibri tra Stati Uniti, Iran e altri attori regionali aumenta il rischio di ripercussioni durature sui prezzi dell’energia e, di conseguenza, sulle borse mondiali.

Un rialzo del petrolio, provocato da possibili interruzioni nelle forniture, fa salire i costi di produzione per molte industrie e rischia di frenare la crescita economica, alimentando pressioni inflazionistiche. Per gli investitori si apre la sfida di muoversi con prudenza in un contesto incerto e instabile.

Nei prossimi giorni e settimane la diplomazia sarà sotto i riflettori: le scelte e gli sviluppi che emergeranno da questa fase delicata segneranno la direzione dei mercati azionari e delle materie prime energetiche. Gli occhi del mondo finanziario restano puntati sul Golfo, in attesa di segnali più chiari.