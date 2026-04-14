BlackRock rilancia le azioni USA: rating sovrappesare con attese positive su utili e tregua Iran

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sembrano allentarsi, ha detto BlackRock, mentre annuncia un cambio di rotta sull’azionario Usa. Il gigante della gestione patrimoniale ha alzato il rating sull’equity statunitense, passando a “overweight”: più investimenti sulle azioni americane, dunque. Il motivo? Una combinazione di segnali positivi. Da una parte, gli utili delle aziende statunitensi mostrano segni di ripresa. Dall’altra, la stagione delle trimestrali si avvicina con aspettative più ottimistiche. Il risultato è una crescente fiducia nel mercato azionario Usa, sostenuta anche dal calo delle tensioni geopolitiche. BlackRock non si è fermata qui: ha anche identificato due settori da tenere d’occhio.

Perché BlackRock crede ancora nell’equity Usa

Dopo un anno segnato da molte incognite, BlackRock cambia passo e vede nelle azioni Usa un’opportunità più concreta. Il passaggio a un rating “overweight” è la risposta a un quadro che sta cambiando. Da una parte, la tensione nel Golfo Persico sembra allentarsi. Le ultime notizie raccontano di un calo degli scontri tra Stati Uniti e Iran, un fatto che ha subito migliorato il morale degli investitori. Questa tregua, anche se ancora fragile, toglie almeno in parte il peso del rischio geopolitico, che finora aveva frenato il mercato azionario americano.

Dall’altra parte, si avvicina il momento cruciale delle trimestrali, quando si capirà meglio come stanno le aziende. Le attese sugli utili sono ancora positive. Gli analisti vedono segnali di crescita, soprattutto in certi settori chiave. BlackRock, che è il più grande investitore globale, trova quindi motivi validi per guardare con più ottimismo all’azionario Usa rispetto a qualche mese fa.

Dietro a questa decisione c’è un’analisi attenta di vari indicatori economici: dall’andamento dell’occupazione alla crescita del Pil, fino all’inflazione e ai tassi di interesse, che sembrano più sotto controllo rispetto al recente passato. L’idea è di puntare su un mercato dove il rapporto tra rischi e opportunità si fa più favorevole.

Tecnologia e beni di consumo: i due assi su cui scommette BlackRock

Con il nuovo giudizio positivo, BlackRock ha segnalato due settori da tenere d’occhio negli Stati Uniti. Il primo è quello tecnologico, da sempre il motore dei mercati americani, ma che negli ultimi tempi ha sofferto per regolamentazioni stringenti e fasi di mercato difficili. Ora, però, si intravedono segnali di ripresa, soprattutto grazie agli investimenti in software e semiconduttori e a un’ondata di innovazione che non si ferma.

La tecnologia resta centrale per la trasformazione di tanti settori, dai servizi finanziari all’industria, e offre buone prospettive per i prossimi mesi. Si punta molto su intelligenza artificiale, cloud computing e digitalizzazione.

Il secondo comparto indicato è quello dei beni di consumo ciclici, che comprende auto, abbigliamento e prodotti per la casa. Qui la domanda dei consumatori americani sembra migliorare. Nonostante l’inflazione e le incertezze globali, il settore mostra una buona capacità di resistenza. La fiducia dei consumatori e la loro disponibilità a spendere spingono verso una crescita solida ma senza eccessi.

Questa doppia scommessa permette agli investitori di bilanciare il portafoglio, combinando la forza della tecnologia con settori più legati ai cicli economici reali. BlackRock sottolinea che una strategia mirata aiuta a sfruttare le occasioni, tenendo conto di un rischio ancora presente, ma meno pesante rispetto a qualche mese fa.

Cosa significa questa mossa per chi investe

L’aumento dell’allocazione sull’equity Usa da parte di BlackRock manda un messaggio chiaro a gestori e risparmiatori: c’è spazio per puntare su un mercato più stabile, con utili aziendali che dovrebbero confermare segnali positivi.

I mercati azionari americani, molto liquidi e integrati a livello globale, risentono non solo di fattori interni ma anche delle tensioni internazionali. Il calo delle tensioni con l’Iran aiuta a rafforzare la fiducia, anche se restano in campo altri rischi, come possibili cambiamenti nella politica monetaria della Federal Reserve o novità sul fronte commerciale.

Per questo chi investe deve tenere d’occhio i dati economici e l’andamento degli utili, per capire se mantenere o rivedere l’esposizione. Puntare su rischi ben calibrati in settori con buone prospettive è la strada migliore per muoversi in un panorama ancora incerto ma più promettente.

Insomma, BlackRock si muove in sintonia con un 2024 che sembra voler premiare chi sa cogliere i segnali concreti di miglioramento, dando indicazioni utili a chi segue i mercati con attenzione.