I 10 migliori aeroporti al mondo per cibo e bevande nel 2026: la classifica degli esperti

Nel 2026, fare scalo in aeroporto potrebbe diventare una vera e propria occasione per sedersi a tavola con gusto. Non più solo panini frettolosi e caffè bevuti in piedi, ma vere esperienze gastronomiche firmate da chef rinomati o ispirate alle tradizioni locali. Gli aeroporti stanno cambiando volto, trasformando le loro sale d’attesa in ristoranti di qualità, dove ogni piatto racconta una storia. La nuova classifica di Food & Wine, basata sul giudizio di oltre 400 esperti tra chef e giornalisti, mette in luce proprio questa evoluzione: la pausa in aeroporto non è più solo una necessità, ma un momento da vivere e assaporare.

Hong Kong, l’aeroporto dove la cucina è regina

L’aeroporto di Hong Kong si conferma il migliore al mondo per l’offerta gastronomica nel 2026. La sua forza? Una scelta ampia che va dai piatti iconici come noodles e dumpling fino alle paste fresche delle bakery locali. Lo spazio è pensato per riportare il fascino dell’epoca d’oro dei viaggi, con sky bar panoramici diventati veri punti di riferimento anche per chi non vola. Chi passa di qui può assaggiare specialità autentiche della cucina asiatica, con un’attenzione particolare alla presentazione e alla qualità degli ingredienti. Il mix tra tradizione e innovazione fa di questo aeroporto un modello per gli altri hub internazionali. L’ambiente elegante e l’offerta variegata attirano viaggiatori di ogni tipo: dal turista occasionale al business di alto livello, tutti trovano un angolo dove mangiare bene.

Singapore Changi: un viaggio di sapori e natura

Dietro Hong Kong si piazza Singapore Changi, da anni punto di riferimento per qualità e servizi. Qui l’offerta gastronomica sorprende con piatti come l’anatra arrosto in stile asiatico, lo yakitori giapponese e dessert originali come gelati a base di ingredienti botanici. Più che un aeroporto, Changi sembra un centro di intrattenimento gastronomico, arricchito da scenari naturali: la celebre cascata interna e i giardini tropicali offrono un ambiente rilassante dove il viaggio scorre quasi senza fatica. La combinazione di natura e cucina regala un’esperienza che resta impressa anche dopo il decollo. La cura per i dettagli gastronomici riflette l’importanza che Singapore dà al legame tra cibo e benessere, fondamentale per rendere il viaggio piacevole e memorabile.

Dubai e Istanbul: crocevia di sapori dal mondo

A sorpresa, al terzo posto si piazza Dubai International Airport, che mescola marchi internazionali con piatti mediterranei e mediorientali. Nel menu si trovano dal famoso nasi goreng indonesiano ai doughnut gourmet, passando per sandwich che raccontano sapori globali. Dubai conferma così la sua vocazione di città crocevia di culture anche a tavola, con proposte capaci di soddisfare i palati più diversi. Allo stesso modo, l’aeroporto di Istanbul mette in luce la tradizione locale con i suoi caffè turchi preparati alla maniera classica nella sabbia, accompagnati da dolci tipici come il baklava. Entrambi gli scali dimostrano come un aeroporto possa raccontare la propria identità culturale attraverso il cibo, trasformando l’attesa in un’esperienza autentica che avvicina i viaggiatori alle tradizioni del luogo.

Europa, tra tradizione e innovazione

Anche l’Europa si fa valere con l’aeroporto di Amsterdam Schiphol, noto per le sue birre artigianali, bitterballen e burger di qualità superiore. Schiphol resta un punto di riferimento grazie a soluzioni gastronomiche per tutti i gusti, dallo spuntino veloce al pasto completo. Copenhagen Airport si distingue per i suoi bistrot eleganti e una pasticceria raffinata, mentre Paris Charles de Gaulle punta sulle firme stellate, sui bistrot di tradizione francese e su una selezione di alta pasticceria. Questi aeroporti giocano la carta di un equilibrio tra proposte gourmet e specialità locali, mantenendo alto il livello e rendendo piacevole ogni scalo. La ristorazione qui non è solo un servizio, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio.

Il cibo, protagonista della nuova esperienza di viaggio

Il mercato del food negli aeroporti è cambiato molto negli ultimi anni. Sempre più viaggiatori arrivano in anticipo proprio per godersi lounge esclusive, brunch curati e indirizzi gastronomici di qualità. Mangiare bene è diventato un motivo per scegliere un aeroporto o persino un volo. A Heathrow, per esempio, hanno inserito dim sum, wine bar e il tradizionale afternoon tea britannico per offrire un’accoglienza completa. Una filosofia nuova che vede il cibo come parte del racconto di viaggio, capace di arricchirlo già durante l’attesa. Anche l’ultimo classificato, il Jorge Chávez International Airport di Callao, vicino a Lima, brilla per la qualità: celebra la cucina peruviana con piatti di Nikkei cuisine, burger creativi e reinterpretazioni di street food locale. Così, ogni angolo del mondo punta sul valore strategico del cibo in aeroporto per attrarre viaggiatori e tenere il passo nella competizione globale.

La tendenza è chiara: il food negli aeroporti non è più solo una necessità, ma un motivo per scegliere dove fermarsi. Proposte curate e ambienti studiati trasformano sempre più gli scali in luoghi dove vale la pena passare del tempo, magari anche solo per una cena o uno spuntino che resta nel ricordo del viaggio. Nel 2026, fare scalo vuol dire molto di più che cambiare aereo: è vivere una piccola esperienza gourmet.