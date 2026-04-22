Revolut punta a una valutazione da 200 miliardi ma la quotazione slitta al 2028

“Non prima del 2028.” Nik Storonsky, CEO di Revolut, ha messo subito in chiaro le cose: la fintech dovrà aspettare ancora diversi anni prima di sbarcare in borsa. L’IPO, tanto attesa dagli investitori, viene rimandata a tempo indeterminato, almeno per ora. Eppure, dietro questa decisione, si nascondono ambizioni da capogiro. Quando arriverà il momento, la valutazione di Revolut potrebbe toccare quota 150-200 miliardi di dollari. Un salto enorme, che conferma quanto il mercato continui a credere nel potenziale dell’azienda.

Perché Revolut ha deciso di fermarsi prima dell’IPO

Il rinvio non è casuale, ma frutto di una scelta strategica precisa. Storonsky ha spiegato che l’azienda vuole prima rafforzare la sua posizione sul mercato, senza affrontare subito le pressioni e le regole severe che comporta una quotazione pubblica. Nel mondo delle fintech, dove tutto cambia in fretta, è fondamentale consolidare la crescita e aumentare i ricavi per presentarsi con numeri solidi e convincenti al momento dell’IPO.

A pesare c’è anche l’andamento incerto dei mercati azionari globali e le difficoltà economiche recenti. Molte società tech stanno rimandando la loro entrata in borsa, e Revolut non vuole rischiare una sottovalutazione o dover stravolgere i piani a lungo termine per colpa di fattori esterni.

Il CEO ha anche fatto capire che in azienda si lavora intensamente su nuovi sviluppi nei pagamenti, nei conti digitali e nei servizi di investimento. Solo quando questi pilastri saranno ben saldi si penserà a fare il grande salto in borsa.

IPO da sogno: i numeri a cui punta Revolut

Nonostante il rinvio, dentro Revolut si parla già di cifre da capogiro per la futura quotazione. L’obiettivo è una valutazione tra i 150 e i 200 miliardi di dollari, che metterebbe l’azienda tra le più grandi fintech al mondo.

Questi numeri nascono dalla crescita rapida degli ultimi anni: più clienti, nuove aree geografiche conquistate, un modello di business basato su servizi digitali integrati e innovazione costante. Investitori e analisti guardano con interesse a Revolut, vedendola come una realtà con forte potenziale di crescita e rendimenti futuri.

La valutazione prospettata supera di gran lunga quella di molte altre società europee dello stesso settore, segno della fiducia della dirigenza nel mantenere e ampliare la propria quota di mercato. Ma per arrivarci servirà non solo aumentare il fatturato, ma anche dimostrare solidità finanziaria e capacità di restare redditizi, rispettando le regole del settore.

Cosa cambia per il settore fintech e i mercati

La decisione di Revolut ha subito acceso dibattiti tra gli addetti ai lavori e gli osservatori della finanza. Questa azienda è un esempio lampante di startup tech che in pochi anni ha raggiunto una scala globale, diventando un punto di riferimento per l’innovazione nei servizi bancari digitali.

Rinviare la quotazione significa continuare a puntare su capitali privati e investimenti di rischio, evitando per ora le tensioni del mercato azionario. Questa scelta potrebbe spingere altre fintech europee a rivedere i propri piani di IPO, soprattutto in un momento ancora pieno di incertezze.

Per gli investitori, la notizia è un segnale chiaro: bisogna seguire da vicino non solo i risultati di Revolut, ma anche il momento giusto per il suo debutto in borsa, che potrebbe slittare e cambiare le condizioni di mercato e le valutazioni.

In sostanza, la strategia di Storonsky punta a ottenere il massimo valore possibile e a garantire una presenza stabile e duratura sui mercati finanziari, aspettando tempi più favorevoli per l’ingresso in borsa.

Le sfide prima del grande salto

Il cammino verso l’IPO per Revolut non sarà semplice. Oltre a far crescere fatturato e presenza globale, l’azienda dovrà rispettare regole sempre più rigide nel settore finanziario digitale.

Gestire i rischi, tutelare la sicurezza dei dati e adattarsi a normative diverse saranno passaggi obbligati per convincere gli investitori pubblici. Serve una struttura di controllo interna solida e trasparente, che accompagni l’innovazione tecnologica.

Nel frattempo, Revolut dovrà continuare a lanciare nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti, per tenere il passo con la concorrenza e attrarre sempre più clienti. La sfida è trovare il giusto equilibrio tra crescita veloce e solidità economica.

Il 2024 sarà un anno decisivo per capire se la fintech sta davvero andando nella direzione indicata da Storonsky. Investitori e analisti seguiranno ogni mossa, pronti a cogliere segnali in vista di una quotazione che, al momento, resta prevista solo dopo il 2027.