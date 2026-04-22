Revolut punta a una valutazione da 200 miliardi ma la quotazione slitta al 2028

Redazione

22 Aprile 2026

“Non prima del 2028.” Nik Storonsky, CEO di Revolut, ha messo subito in chiaro le cose: la fintech dovrà aspettare ancora diversi anni prima di sbarcare in borsa. L’IPO, tanto attesa dagli investitori, viene rimandata a tempo indeterminato, almeno per ora. Eppure, dietro questa decisione, si nascondono ambizioni da capogiro. Quando arriverà il momento, la valutazione di Revolut potrebbe toccare quota 150-200 miliardi di dollari. Un salto enorme, che conferma quanto il mercato continui a credere nel potenziale dell’azienda.

Perché Revolut ha deciso di fermarsi prima dell’IPO

Il rinvio non è casuale, ma frutto di una scelta strategica precisa. Storonsky ha spiegato che l’azienda vuole prima rafforzare la sua posizione sul mercato, senza affrontare subito le pressioni e le regole severe che comporta una quotazione pubblica. Nel mondo delle fintech, dove tutto cambia in fretta, è fondamentale consolidare la crescita e aumentare i ricavi per presentarsi con numeri solidi e convincenti al momento dell’IPO.

A pesare c’è anche l’andamento incerto dei mercati azionari globali e le difficoltà economiche recenti. Molte società tech stanno rimandando la loro entrata in borsa, e Revolut non vuole rischiare una sottovalutazione o dover stravolgere i piani a lungo termine per colpa di fattori esterni.

Il CEO ha anche fatto capire che in azienda si lavora intensamente su nuovi sviluppi nei pagamenti, nei conti digitali e nei servizi di investimento. Solo quando questi pilastri saranno ben saldi si penserà a fare il grande salto in borsa.

IPO da sogno: i numeri a cui punta Revolut

Nonostante il rinvio, dentro Revolut si parla già di cifre da capogiro per la futura quotazione. L’obiettivo è una valutazione tra i 150 e i 200 miliardi di dollari, che metterebbe l’azienda tra le più grandi fintech al mondo.

Questi numeri nascono dalla crescita rapida degli ultimi anni: più clienti, nuove aree geografiche conquistate, un modello di business basato su servizi digitali integrati e innovazione costante. Investitori e analisti guardano con interesse a Revolut, vedendola come una realtà con forte potenziale di crescita e rendimenti futuri.

La valutazione prospettata supera di gran lunga quella di molte altre società europee dello stesso settore, segno della fiducia della dirigenza nel mantenere e ampliare la propria quota di mercato. Ma per arrivarci servirà non solo aumentare il fatturato, ma anche dimostrare solidità finanziaria e capacità di restare redditizi, rispettando le regole del settore.

Cosa cambia per il settore fintech e i mercati

La decisione di Revolut ha subito acceso dibattiti tra gli addetti ai lavori e gli osservatori della finanza. Questa azienda è un esempio lampante di startup tech che in pochi anni ha raggiunto una scala globale, diventando un punto di riferimento per l’innovazione nei servizi bancari digitali.

Rinviare la quotazione significa continuare a puntare su capitali privati e investimenti di rischio, evitando per ora le tensioni del mercato azionario. Questa scelta potrebbe spingere altre fintech europee a rivedere i propri piani di IPO, soprattutto in un momento ancora pieno di incertezze.

Per gli investitori, la notizia è un segnale chiaro: bisogna seguire da vicino non solo i risultati di Revolut, ma anche il momento giusto per il suo debutto in borsa, che potrebbe slittare e cambiare le condizioni di mercato e le valutazioni.

In sostanza, la strategia di Storonsky punta a ottenere il massimo valore possibile e a garantire una presenza stabile e duratura sui mercati finanziari, aspettando tempi più favorevoli per l’ingresso in borsa.

Le sfide prima del grande salto

Il cammino verso l’IPO per Revolut non sarà semplice. Oltre a far crescere fatturato e presenza globale, l’azienda dovrà rispettare regole sempre più rigide nel settore finanziario digitale.

Gestire i rischi, tutelare la sicurezza dei dati e adattarsi a normative diverse saranno passaggi obbligati per convincere gli investitori pubblici. Serve una struttura di controllo interna solida e trasparente, che accompagni l’innovazione tecnologica.

Nel frattempo, Revolut dovrà continuare a lanciare nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti, per tenere il passo con la concorrenza e attrarre sempre più clienti. La sfida è trovare il giusto equilibrio tra crescita veloce e solidità economica.

Il 2024 sarà un anno decisivo per capire se la fintech sta davvero andando nella direzione indicata da Storonsky. Investitori e analisti seguiranno ogni mossa, pronti a cogliere segnali in vista di una quotazione che, al momento, resta prevista solo dopo il 2027.

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