Laghi di Imotski: il magico cuore carsico della Croazia tra acque cangianti e leggende antiche

Appena superi la costa dalmata, l’aria si fa diversa: meno salsedine, più terra e rocce, un’atmosfera densa di storie antiche. Nel cuore della Zagora dalmata, ai piedi del massiccio del Biokovo, si apre Imotski. Un paese che unisce l’eleganza discreta a un’anima rustica, con le sue scale di pietra e angoli inattesi. Due laghi catturano lo sguardo: il Modro jezero, il Lago Blu, e il Crveno jezero, il Lago Rosso. Non sono solo specchi d’acqua, ma voragini profonde e anfiteatri naturali, scolpiti nel tempo. Cambiano forma e colore, confondendo chi li vede per la prima volta. Intorno a loro, leggende antiche si intrecciano, come quella della famiglia Gavan, punita dalla terra stessa. Alcuni giurano di sentire, nel soffio gelido della bora, echi lontani che salgono dalle loro profondità.

Il miracolo nascosto sotto la roccia: come si sono formati i laghi di Imotski

Il paesaggio attorno a Imotski è dominato dal massiccio calcareo del Biokovo e dal fenomeno del carsismo, che ha dato forma a questi laghi nel corso di millenni. L’acqua si infiltra piano piano, sciogliendo la roccia calcarea e creando grandi cavità sotterranee. A un certo punto, i soffitti di queste grotte sono crollati, lasciando enormi doline aperte. Queste depressioni si sono riempite d’acqua piovana e di falde sotterranee, dando vita ai laghi di Imotski. Il Lago Blu, che si affaccia proprio sul centro storico, misura circa 800 metri in lunghezza e può arrivare a 400 in larghezza durante le piogge più abbondanti. Il livello dell’acqua cambia molto con le stagioni: negli anni più piovosi diventa uno specchio intenso e limpido; quando l’estate è secca, l’acqua si ritira, lasciando a nudo il fondo roccioso. È in quei momenti che si organizzano partite di calcio insolite, proprio sul letto asciutto del lago.

A circa un chilometro e mezzo di distanza c’è il Lago Rosso, molto diverso per carattere. È una voragine profonda, una delle doline carsiche più grandi d’Europa, con pareti verticali color ruggine, grazie agli ossidi di ferro. La sua profondità scende sotto il livello del mare, un caso raro in Europa. Dal belvedere, la vista sulle pareti rocciose e sull’acqua immobile è davvero impressionante, e il senso di vertigine è dietro l’angolo. L’area fa parte del Geoparco UNESCO Biokovo-Imotski Lakes, un progetto nato per proteggere e valorizzare un ambiente ricco di biodiversità, tradizioni e tracce archeologiche.

Immergersi nei laghi di Imotski: come vivere un’esperienza autentica

Visitare il Lago Blu significa prendersi il tempo per assaporare un’esperienza lenta e profonda. Sopra il lago svetta la fortezza medievale Topana, un’antica struttura che ha resistito ai secoli turbolenti e agli assalti degli Ottomani. Dal bastione si apre una vista che spazia dal cuore di Imotski fino alle colline lontane. Per arrivare al lago si scende lungo una scalinata in pietra a secco, costruita tra Ottocento e Novecento, uno dei sentieri più suggestivi e panoramici della zona. In estate, quando il lago è pieno, è persino possibile fare il bagno nelle sue acque limpide, entrando in contatto diretto con una natura ancora intatta. Il centro storico, con le sue stradine strette, le piazze raccolte e le facciate in pietra, racconta le storie di un crocevia culturale tra mare e interno balcanico.

Il Lago Rosso invece richiede un approccio più tranquillo e contemplativo. La passeggiata fino al belvedere attraversa la macchia mediterranea e rocce, dove è fondamentale avere scarpe adatte. Arrivati al punto panoramico, il silenzio è quasi palpabile, mentre si osservano le pareti rocciose e l’acqua ferma in fondo alla dolina. Nelle vicinanze si trova la gradina preistorica, una struttura fortificata risalente a circa 4000 anni fa, che testimonia una presenza umana antichissima. Vale la pena prendersi del tempo per esplorare anche la campagna intorno: fiumi limpidi, antichi mulini, vigne rigogliose e piccoli villaggi che mantengono vive tradizioni gastronomiche come il čupter, un dolce a base di mosto d’uva, simbolo del legame profondo tra natura e cultura.

Come arrivare a Imotski e quando visitare i laghi

Imotski si trova nell’entroterra della Dalmazia centrale, in Croazia, a pochi chilometri dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. Dalla costa, con località famose come Makarska, dista circa 30 chilometri. Chi arriva da Split, la città principale con aeroporto internazionale, impiega circa un’ora di strada, salendo dai litorali caldi verso l’interno più arido e montuoso, attraversando paesaggi suggestivi e pieni di contrasti. Partendo da Makarska o Brela, le strade di montagna offrono un’alternativa meno trafficata ma altrettanto panoramica. Ci sono autobus regionali che collegano la zona con i centri più grandi, ma la macchina resta il modo migliore per fermarsi e scoprire angoli poco conosciuti.

Il periodo migliore per visitare è dalla tarda primavera a inizio autunno. Maggio e giugno regalano una luce limpida e temperature miti, perfette per passeggiate ed escursioni. Settembre offre giornate più fresche e meno folla. L’estate può essere calda, soprattutto sui sentieri esposti, perciò è importante essere ben equipaggiati con abbigliamento e scarpe adatte per godersi al meglio i percorsi intorno ai laghi.

Il territorio dei laghi di Imotski racconta una Croazia diversa, lontana dall’immagine classica della costa, dove natura, storia e antiche leggende si intrecciano in un paesaggio di rara autenticità e bellezza.