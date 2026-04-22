Giornata Mondiale della Terra 2026: Eventi e Attività per Famiglie in Tutta Italia il 22 Aprile

Il 22 aprile 1970, milioni di persone scesero in piazza negli Stati Uniti per chiedere più rispetto per la Terra. Da allora, l’Earth Day è cresciuto fino a diventare un appuntamento globale, riconosciuto dall’Onu, per riflettere e agire sul futuro del nostro pianeta. Anche nel 2026, l’Italia si prepara a rispondere con una miriade di iniziative: scuole che si animano con laboratori, famiglie che partecipano a passeggiate ecologiche, sportivi e appassionati di cultura pronti a fare la loro parte. La campagna “Torniamo a sognare” ha dato nuova linfa a questo movimento, coinvolgendo realtà grandi e piccole, con l’obiettivo chiaro di mettere la sostenibilità al centro delle nostre vite. Così, ogni città si trasforma in un laboratorio di idee e impegno, per celebrare davvero la Giornata della Terra.

Genova: laboratori per i più piccoli tra letture e creatività

A Genova la festa della Terra si concentra soprattutto sui bambini e le famiglie, puntando sulla cultura come strumento per crescere la consapevolezza ambientale. Il 23 aprile, alle 17, alla Sala Tonda del Centro Civico Buranello c’è un laboratorio di lettura gratuito pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’ecologia attraverso favole e racconti che invitano al rispetto del pianeta. Non si tratta solo di ascoltare, ma di partecipare attivamente, creando un momento educativo e coinvolgente.

Insieme alla lettura, i bambini realizzeranno una ghirlanda di cartoncino decorata con disegni ispirati alla natura: un modo per stimolare fantasia e manualità, fondamentali per radicare un senso di responsabilità verso l’ambiente.

L’incontro si svolge nella Biblioteca Francesco Gallino, un luogo che unisce cultura e comunità, e che qui diventa teatro di un dialogo tra tradizione letteraria e temi attuali. Per chi volesse saperne di più, il sito visitgenoa.it offre tutte le informazioni e materiali utili. A Genova, insomma, la sensibilizzazione parte presto e passa attraverso la creatività.

Verona porta la scienza al Museo di Storia Naturale

Verona ha scelto il Museo di Storia Naturale come cuore delle sue iniziative per l’Earth Day, rivolgendosi a cittadini, scuole e istituzioni. Il 22 aprile, dalle 10 alle 18, il museo ospita un convegno dedicato alle ricerche scientifiche sul territorio. Esperti, ricercatori e appassionati si confrontano su temi fondamentali come sostenibilità, biodiversità e strategie per un rapporto più equilibrato con l’ambiente.

Sono questioni spesso poco sotto i riflettori, ma qui trovano spazio per informare e stimolare il dibattito a livello educativo e istituzionale. Il museo diventa così un laboratorio aperto, dove scienza e pubblico si incontrano per capire le sfide attuali. Un punto di riferimento per chi vuole approfondire progetti e dati aggiornati, promuovendo una cittadinanza più informata e attenta.

Roma: laboratori per bambini e la maratona multimediale

Nella capitale l’Earth Day si anima con iniziative pensate soprattutto per i più piccoli, con l’obiettivo di far entrare la sostenibilità nelle loro conoscenze attraverso il gioco e l’esperienza. Explora, il Museo dei Bambini di Roma, propone vari laboratori, tra cui “Gioco di squadra”, dove i bambini imparano il consumo e la produzione responsabile, e “Mercato”, che spiega la sostenibilità alimentare con attività pratiche.

“Un mare di creatività” affronta invece il problema dell’inquinamento marino, portando i piccoli a riflettere su temi complessi attraverso il gioco.

Il 22 aprile si svolge anche la Maratona Multimediale, organizzata da Earth Day Italia con il Movimento dei Focolari di Roma, con lo slogan #OnePeopleOnePlanet. Alla Nuvola di Fuksas, nell’Eur, si susseguono incontri, workshop e presentazioni che mettono insieme diversi mondi in un dialogo sul futuro del pianeta. Tecnologia e creatività si trasformano così in strumenti per parlare di sostenibilità, rivolgendosi a tutte le generazioni.

Torino: due giorni tra Musei e Giardini per famiglie e adulti

A Torino la festa della Terra si allunga fino al 25 aprile. Nei Musei Reali e nei Giardini Reali è in programma una giornata ricca di eventi dedicati alla cultura e all’ambiente. Dalle 11 fino a sera ci sono talk, installazioni artistiche, laboratori per bambini, sessioni di yoga e concerti. Il filo rosso è la sostenibilità, vista sia come tema scientifico sia come patrimonio culturale da difendere.

L’edizione 2026 punta a coinvolgere tutte le età e a creare un legame stretto tra la tutela del patrimonio storico e l’attenzione per l’ambiente. I partecipanti possono immergersi in percorsi che uniscono formazione, divertimento e benessere. L’ingresso è gratuito, ma serve prenotare sul sito ufficiale della Giornata della Terra per garantire una gestione ordinata.

Milano lancia il Plogging Day: sport e ambiente insieme

Milano si fa portavoce di una pratica sportiva che unisce attività fisica e rispetto dell’ambiente: il plogging. Fino al 22 aprile i cittadini sono invitati a camminare o correre raccogliendo i rifiuti lungo i percorsi urbani. Un gesto semplice, ma concreto, che dimostra come ognuno possa fare la differenza sul territorio.

Il Plogging Day, promosso da Plastic Free Onlus, coinvolge persone di tutte le età, creando un’occasione di socialità e cittadinanza attiva. I percorsi toccano parchi e vie della città, facilitando la partecipazione e dando visibilità a un modello di comportamento sostenibile e replicabile ovunque. Tutti i dettagli si trovano su plasticfreeonlus.it/plogging-day.