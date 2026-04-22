Afterhours festeggiano 40 anni con 15 concerti nel 2027 tra Italia ed Europa per i 25 anni di ‘Quello che non c’è’

Gli Afterhours non si fermano mai. Dopo aver attraversato l’Italia e alcune città europee con il tour ‘Ballate per piccole iene’, la storica band milanese ha già fissato nuove date per il 2027. Saranno 15 concerti, un modo per celebrare due pietre miliari: 40 anni di musica e il quarto di secolo dall’uscita di ‘Quello che non c’è’, uno degli album che ha segnato la loro carriera e il rock italiano in generale. Un evento pensato per un pubblico variegato, che abbraccia generazioni diverse.

Un tour per celebrare 40 anni di storia

Guidati da Manuel Agnelli, gli Afterhours si preparano a un tour che toccherà diverse città italiane e non solo. Sarà un viaggio nel tempo, un’occasione per ripercorrere le tappe di una carriera che ha segnato il rock alternativo italiano ed europeo. In quarant’anni hanno pubblicato album diventati pietre miliari e regalato concerti capaci di accendere il pubblico, sempre più numeroso e fedele. Il 2027 sarà quindi un momento per ascoltare i pezzi più amati, ma anche per riflettere sull’impatto che la band ha avuto sulla musica contemporanea.

Il calendario limitato a 15 date fa pensare a uno spettacolo curato nei dettagli, con setlist studiate per mostrare l’evoluzione del loro sound e il peso artistico accumulato nel tempo. Gli Afterhours non si affidano solo al ricordo, ma arrivano sul palco con una carica nuova, consapevoli di un’identità solida e in continua crescita.

‘Quello che non c’è’: 25 anni di un album simbolo

Tra le celebrazioni spicca il quarto di secolo di ‘Quello che non c’è’, uscito nel 2002 e ormai un classico della band. Quell’album rappresenta una svolta nella loro storia: testi intensi, arrangiamenti curati e un approccio innovativo rispetto al rock italiano di allora. Le tracce di quel disco sono ancora parte fissa delle loro esibizioni dal vivo e continuano a emozionare.

Con il tour del 2027, gli Afterhours vogliono riscoprire e rilanciare quel lavoro, portandolo sul palco con nuove interpretazioni e qualche possibile sorpresa. La seconda metà dell’anno sarà dedicata anche a questo anniversario, con ospiti e momenti pensati per i fan più affezionati. L’obiettivo è rafforzare il legame con chi li segue da anni e attirare nuovi ascoltatori attraverso uno show moderno e coinvolgente.

Le date, in Italia e all’estero, offriranno l’occasione di vedere la band in una veste live esclusiva e intensa. L’organizzazione sta lavorando per mettere insieme una tournée all’altezza delle aspettative, con esecuzioni di qualità, scenografie curate e un’atmosfera carica di emozioni e storia. La scelta di limitare gli appuntamenti serve proprio a garantire il massimo livello in ogni spettacolo.

Gli Afterhours restano così una colonna portante del rock italiano. Il 2027 non sarà solo una festa per celebrare la loro longevità, ma anche la dimostrazione di una band capace di rinnovarsi senza perdere il suo spirito. Questo doppio anniversario sarà una vetrina importante per tutto il rock contemporaneo, con un’eco che va ben oltre la semplice ricorrenza.