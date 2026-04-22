Salone del Risparmio 2026: Marco Basilico di Arca Fondi SGR e il ruolo chiave della previdenza nel risparmio gestito italiano

Manca poco al Salone del Risparmio 2026, e l’attesa cresce tra chi muove i fili della finanza italiana. Non sono solo gli esperti a guardare con attenzione a questo appuntamento: anche tanti risparmiatori vogliono capire come far fruttare i propri risparmi. Il WSI mette sotto i riflettori proprio queste figure chiave, riportando alla luce idee e strategie concrete per il risparmio gestito. Nel mezzo di questo fermento, il giornalista Luca Losito ha incontrato Marco Basilico, manager di Arca Fondi SGR. Tra dati e proposte, l’intervista si focalizza su un tema centrale: come convogliare il capitale privato verso investimenti che sostengano davvero l’economia italiana nel lungo periodo. Un nodo che riguarda da vicino milioni di risparmiatori.

Il risparmio gestito: un motore sempre più importante per l’economia italiana

Oggi il risparmio gestito è una leva decisiva per lo sviluppo del Paese. Marco Basilico, con la sua lunga esperienza in Arca Fondi SGR, mette in luce come i patrimoni affidati a fondi e gestori possano dare vita a investimenti concreti, ben oltre il semplice guadagno finanziario. L’obiettivo è chiaro: dirottare queste risorse verso settori produttivi e infrastrutture, pilastri fondamentali per la crescita industriale e l’innovazione in Italia.

Basilico sottolinea che, oggi più che mai, la vera sfida è far crescere la consapevolezza tra gli investitori privati. Non si tratta solo di guardare al ritorno economico immediato, ma di valutare anche l’impatto sociale e ambientale degli investimenti. In un momento in cui sostenibilità finanziaria e ambientale camminano insieme, il ruolo dei risparmiatori diventa decisivo per indirizzare i capitali verso progetti produttivi, dalle piccole e medie imprese alle filiere più innovative.

Affidarsi a una gestione professionale significa anche diversificare il rischio, costruendo portafogli che tengano conto delle specificità europee e italiane. Così si protegge il valore dei risparmi in un mercato complesso e si colgono le opportunità offerte dalle grandi transizioni in corso, come quella energetica e digitale.

Salone del Risparmio 2026: il cuore pulsante del settore finanziario italiano

Il Salone del Risparmio si conferma un appuntamento imprescindibile per chi opera nel mondo della finanza e per chi investe. È il luogo dove professionisti, investitori istituzionali e risparmiatori possono confrontarsi su trend, normative e strategie. Durante l’evento non mancano workshop, tavole rotonde e interviste che permettono di affrontare tutte le sfide del mercato attuale.

Per Marco Basilico il Salone è anche un’occasione per ripensare come convogliare il risparmio privato verso iniziative concrete, attraverso strumenti finanziari innovativi e regole chiare. Dal confronto diretto nascono nuove idee per diffondere la cultura finanziaria e per spingere investimenti che abbiano un impatto positivo sull’economia italiana.

L’attenzione crescente ai criteri ESG rende il Salone una vetrina fondamentale per promuovere investimenti responsabili. Con figure come Basilico in prima linea, si fa luce sulle possibili sinergie tra risparmio privato e sviluppo sostenibile delle imprese, creando così un circolo virtuoso che coinvolge tutta l’economia nazionale.

Arca Fondi SGR: investire per far crescere l’Italia

Arca Fondi SGR punta su una strategia che unisce protezione del patrimonio e sostegno concreto all’economia italiana. Marco Basilico spiega come la società si concentri su fondi capaci di indirizzare risorse verso realtà produttive di fascia media, spesso trascurate dalla grande finanza internazionale ma vitali per la solidità del Paese.

Il metodo passa per un’attenta selezione degli asset, valutando anche l’impatto economico e sociale dei progetti finanziati. Così Arca Fondi non genera valore solo per gli investitori, ma anche per le comunità e i territori coinvolti, creando un legame forte tra capitale e sviluppo locale.

La trasparenza è un altro pilastro per la SGR: comunicare in modo chiaro e accessibile sulle attività dei fondi e i risultati raggiunti è fondamentale per conquistare la fiducia dei risparmiatori e spingerli a scelte più consapevoli.

Infine, Basilico ricorda come puntare su un risparmio gestito che guardi all’economia reale sia una risposta alle esigenze di un mercato sempre più attento non solo al profitto, ma anche alla sostenibilità e all’etica degli investimenti. Arca Fondi SGR si propone così come un attore capace di accompagnare la crescita dell’Italia nel 2024 e oltre.