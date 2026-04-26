Consultinvest e Domenico Loizzi: il ruolo chiave del consulente finanziario nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Manca poco al Salone del Risparmio 2026, l’appuntamento che ogni anno mette sotto i riflettori il futuro della gestione patrimoniale in Italia. Consultinvest, uno dei nomi più ascoltati, ha scelto una strada chiara: indipendenza e qualità della consulenza. Non sono solo slogan, ma i pilastri con cui intendono affrontare mercati sempre più complessi e competitivi. Domenico Loizzi, volto noto del gruppo, ha spiegato a Vanessa Paliz Urbina come si sta preparando l’azienda per una crescita solida e ambiziosa, pronta a lasciare il segno.

Consultinvest: l’indipendenza come arma vincente

Da tempo Consultinvest si è ritagliata un ruolo da protagonista nel risparmio gestito, grazie a un’identità chiara e autonoma. Domenico Loizzi spiega come questa indipendenza, che riguarda non solo la struttura ma anche l’approccio agli investimenti, permetta di prendere decisioni libere da conflitti di interesse. In un periodo segnato da mercati volatili e tensioni geopolitiche, stare fuori dai grandi network finanziari aiuta a costruire strategie su misura, puntando su sostenibilità e protezione del capitale.

Il gruppo investe molto nella formazione del personale e nell’aggiornamento delle tecniche di consulenza. Questo si traduce in un’offerta sempre più varia e personalizzata, capace di rispondere alle esigenze di clienti molto diversi, dalle famiglie alle imprese. Le soluzioni spaziano dai fondi comuni alle gestioni patrimoniali su misura, integrando strumenti innovativi con un occhio attento al controllo del rischio.

Come cresce Consultinvest nel mercato italiano

Nel colloquio con Vanessa Paliz Urbina, Loizzi ha tracciato il percorso di sviluppo che il gruppo sta seguendo per consolidare la sua posizione in Italia e guardare anche a nuovi orizzonti. La strategia punta su investimenti mirati in tecnologia e digitalizzazione, ormai indispensabili per migliorare l’esperienza del cliente e garantire trasparenza nelle operazioni. Grazie a piattaforme avanzate, Consultinvest vuole rendere più semplice l’accesso ai servizi di consulenza, senza mai abbassare la guardia sulla sicurezza.

In più, il gruppo vuole rafforzare la rete di consulenti finanziari indipendenti, costruendo un sistema affidabile che accompagni gli investitori in ogni fase, dalla definizione degli obiettivi alla gestione di portafogli tarati sui rischi specifici, sempre pronti a cambiare con il mercato.

Loizzi mette in chiaro che la crescita organica e l’attenzione alle esigenze dei clienti restano priorità assolute. La solidità patrimoniale e gestionale del gruppo è il pilastro su cui si regge la fiducia nel marchio e la sua capacità di competere in un settore in continua evoluzione.

Salone del Risparmio 2026: un evento chiave per il settore

Il Salone del Risparmio è l’appuntamento di riferimento per chi lavora nel risparmio gestito in Italia. L’edizione 2026 si avvicina con un programma fitto di eventi, conferenze e incontri dedicati a normative, trend di investimento e innovazioni tecnologiche. Per realtà come Consultinvest, questa è un’occasione preziosa per mostrare le proprie soluzioni e confrontarsi con i principali operatori del settore.

La manifestazione richiama un pubblico variegato: gestori, consulenti, operatori finanziari, investitori istituzionali e anche clienti finali curiosi di capire come funzionano i prodotti e quali opportunità offre il mercato. Il dialogo diretto con esperti come Loizzi aiuta a fare chiarezza su temi fondamentali come la gestione del rischio, la pianificazione finanziaria e l’uso degli strumenti digitali.

Il Salone è anche un momento per scambiare buone pratiche e alimentare il dibattito sulle sfide future, aiutando a tracciare la rotta per il risparmio gestito in un mondo che cambia rapidamente. Per chi partecipa, è un’occasione irrinunciabile per orientare le proprie strategie e rafforzare legami di fiducia e collaborazione.

L’approccio indipendente e orientato alla qualità di Consultinvest trova così un palcoscenico perfetto per raccontare la propria esperienza, mettendo sempre al centro il cliente e la sua sicurezza finanziaria.