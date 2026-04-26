Ascoli Piceno è la Città Italiana dei Giovani 2026: la città marchigiana premia innovazione e futuro

«Ascoli Piceno, città italiana dei giovani 2026». Il titolo è più di una semplice etichetta: racconta una sfida vinta, una scommessa sul futuro. Il verdetto è arrivato a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante una cerimonia che ha acceso i riflettori sulle politiche giovanili concrete, quelle che si fanno strada nel territorio, tra le persone. Tra tante candidature, Ascoli Piceno ha saputo farsi notare. Non solo per un progetto tecnicamente valido, ma per una visione fresca e inclusiva, capace di trasformare le idee dei giovani in iniziative tangibili. Un modello di partecipazione e rigenerazione urbana che guarda davvero avanti.

Partecipazione dal basso: i giovani protagonisti delle scelte

Il progetto vincente, “Ascoli 2026: Next Gen Lab dalla ricerca all’azione”, si basa su un’idea di governo locale condiviso con i giovani. La giuria ha apprezzato soprattutto la capacità di costruire un sistema decisionale fondato su dati concreti e sull’ascolto costante delle esigenze dei giovani. Al centro della candidatura c’è un approccio che usa l’analisi dettagliata per orientare le scelte politiche, con l’obiettivo di trasformare Ascoli Piceno in un punto di riferimento per studenti, giovani professionisti e competenze digitali emergenti.

Elemento chiave è l’istituzione dell’Osservatorio della Gioventù, un organismo permanente che fa da ponte tra amministrazione, studenti e associazioni. Questo spazio di confronto continuo alimenta le politiche pubbliche con informazioni e ricerche reali, permettendo di calibrare le strategie sulle necessità concrete dei giovani del territorio. Così si evita di imporre decisioni dall’alto e si incoraggia un protagonismo reale e costante.

Rigenerazione urbana e inclusione: dalla “Stazione Futuro” al pullman itinerante

Il piano di Ascoli Piceno punta molto anche sulla vita quotidiana dei giovani, con iniziative concrete. Tra queste spicca l’Hub “Stazione Futuro”, un centro di formazione e innovazione dedicato alle competenze green e digitali, allestito in una zona strategica della città. La scelta della stazione ferroviaria come sede simbolica vuole unire rigenerazione urbana e sociale, dando nuova vita a spazi abbandonati.

A completare il progetto arriva “Il Pullman del Futuro”, un mezzo che gira per le periferie e le frazioni più isolate, portando laboratori, corsi e attività di narrazione come podcast direttamente nelle comunità. Questa iniziativa punta a superare barriere geografiche e sociali, offrendo opportunità a chi spesso resta ai margini. Tra gli obiettivi principali c’è il reinserimento dei giovani fuori dal circuito lavorativo e il superamento del divario tra formazione e lavoro, per creare un ambiente che favorisca occupazione e partecipazione, in linea con le sfide di oggi.

Il riconoscimento delle istituzioni: un investimento sulle nuove generazioni

Durante la cerimonia a Roma è emersa con forza l’idea che puntare sui giovani significa puntare sul futuro del Paese. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha ricordato che questo premio è «una sfida condivisa tra istituzioni e giovani, riconoscendo in loro protagonisti non solo del domani ma anche del presente». Federica Celestini Campanari, presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, ha sottolineato come Ascoli Piceno dimostri il potenziale dei Comuni come laboratori di innovazione sociale e territoriale, modelli da replicare per una crescita sostenibile e inclusiva.

Anche Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, ha messo in evidenza il valore strategico del riconoscimento, sottolineando come premi simili siano fondamentali per valorizzare quei territori dove il protagonismo giovanile diventa davvero leva di cambiamento. Tutti hanno ribadito la necessità di superare approcci assistenzialisti per passare a forme di coinvolgimento strutturato e partecipato, indispensabili per un cambiamento duraturo.

Una sfida tra idee diverse ma stimolanti

Ascoli Piceno ha vinto battendo concorrenti di grande livello come Roma e Cosenza, entrambe arrivate in finale con progetti ambiziosi. Roma ha presentato “Generazione Roma”, un programma pensato per rafforzare la presenza dei giovani nelle decisioni pubbliche, recuperando spazi urbani e promuovendo la cittadinanza attiva. Un modo per valorizzare competenze e facilitare l’accesso alle opportunità della città.

Cosenza ha invece puntato su “Confluenze 2023-2029”, un progetto che lega l’identità idrografica della città a una governance articolata in macro-aree tematiche. Il piano spazia dall’educazione all’innovazione scientifica, passando per la dimensione civica e quella internazionale, disegnando un modello complesso di sviluppo basato su cooperazione e partecipazione.

Questa competizione ha dimostrato quanto le politiche giovanili possano assumere forme diverse, ma con un obiettivo comune: trasformare l’impegno verso i giovani in un motore concreto e misurabile di sviluppo per tutto il Paese.