Wellington Management e Francesco Maino: come l’azionario e le infrastrutture creano valore nel risparmio gestito

Il Salone del Risparmio 2026 si avvicina e già si respira l’aria di un dibattito acceso. Francesco Maino, analista di Wellington Management, non ha dubbi: le infrastrutture sono diventate il fulcro delle strategie di investimento. Non si tratta solo di cemento e acciaio, ma di un mondo che si fonde con tecnologia e sostenibilità, elementi ormai imprescindibili nell’economia moderna. Il risparmio gestito, in continua evoluzione, guarda con attenzione a questi settori, riconoscendo in essi un potenziale in crescita e un ruolo sempre più centrale.

Infrastrutture: un pilastro per il risparmio gestito

Negli ultimi anni le infrastrutture si sono imposte come una scelta solida per chi investe a medio e lungo termine. Maino spiega che questo settore risponde al bisogno di stabilità e rendimenti sostenibili in un contesto segnato da tanta incertezza e volatilità. Le infrastrutture garantiscono flussi di cassa prevedibili e offrono protezione dall’inflazione, diventando così molto attraenti sia per gli investitori istituzionali che per quelli privati.

Ma non solo. La rivoluzione digitale e il progresso tecnologico hanno ampliato l’orizzonte di questo comparto. Reti di telecomunicazione, infrastrutture per le energie rinnovabili e progetti di mobilità sostenibile si inseriscono in un quadro dove la tecnologia apre nuove strade allo sviluppo economico. L’intelligenza artificiale, in particolare, alimenta una domanda crescente di infrastrutture digitali, come data center e reti ad alta capacità. Dai trasporti intelligenti alle fonti energetiche pulite, la sostenibilità ambientale si conferma un fattore chiave nelle scelte degli investitori.

Transizione energetica e intelligenza artificiale: la spinta che cambia il mercato

La transizione energetica si traduce in progetti concreti che stanno rivoluzionando i portafogli degli investitori nel risparmio gestito. Puntare su fonti rinnovabili, ridurre le emissioni di CO₂ e sviluppare reti intelligenti sono passi decisivi di un cambiamento ormai irreversibile. Per farlo servono capitali importanti, destinati a infrastrutture innovative e resilienti.

Maino sottolinea il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale, non solo per ottimizzare le performance di queste infrastrutture, ma anche per monitorarle e gestirle in tempo reale. L’uso di sistemi automatizzati migliora l’efficienza operativa e riduce i rischi di guasti o malfunzionamenti, rendendo gli investimenti più solidi contro le turbolenze esterne. Con rendimenti competitivi e la possibilità di diversificare i portafogli, non sorprende che questa asset class stia attirando sempre più interesse da parte degli operatori finanziari.

Il Salone del Risparmio 2026 si prepara quindi a diventare un momento chiave per approfondire questi temi e mettere a punto strategie di investimento che sappiano coniugare rendimento, sicurezza e sostenibilità. Le infrastrutture, spinte dal progresso tecnologico, restano un terreno su cui puntare per affrontare le sfide economiche e ambientali che ci aspettano.