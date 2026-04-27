Bloodbuster Milano: 30 anni di passione per film di culto, videocassette e DVD in Porta Venezia

A Milano, in una piccola via di Porta Venezia, c’è un negozio che sembra aver fermato il tempo. Scaffali carichi di videocassette e DVD, in un’epoca in cui tutto corre verso il digitale e lo streaming. Bloodbuster, quasi trent’anni di vita, resiste come un baluardo per gli appassionati di cinema di genere. Qui il film in formato fisico non è solo un oggetto: è un pezzo di cultura, una sfida lanciata al mondo liquido e veloce delle piattaforme online. Non si tratta solo di vendere pellicole, ma di coltivare una passione antica, una dedizione che sa di autenticità.

Bloodbuster, storia di un negozio simbolo a Milano

Bloodbuster nasce nei primi anni Novanta a Porta Venezia, uno dei quartieri più vivi della città. All’epoca il videonoleggio era la tappa obbligata per gli amanti del cinema, prima che l’era digitale cambiasse tutto. Tra VHS, Betamax, DVD e Blu-ray, il negozio ha visto passare i formati, ma ha sempre mantenuto la sua anima.

Il fondatore ha sempre puntato a salvare quei titoli difficili da trovare altrove, soprattutto nel campo dell’horror, fantascienza, thriller e cult italiani e stranieri. Ogni film è scelto con cura, per offrire qualcosa di autentico in un mercato che ormai viaggia a ritmo frenetico. Chi entra da Bloodbuster non cerca solo un prodotto, ma un’esperienza, una scoperta.

Il valore del supporto fisico contro l’onda dello streaming

Negli ultimi anni il modo di guardare film è cambiato radicalmente. Lo streaming offre un’offerta sterminata, a portata di clic. Ma Bloodbuster resta fedele al suo modello, opponendosi a questa “liquidità” dei contenuti. Il supporto fisico – VHS, DVD o Blu-ray – dà un valore in più alla visione, trasformando la semplice visione in un rito.

Il negozio è un baluardo contro la dispersione culturale generata dall’infinita scelta delle piattaforme digitali. Qui si possono toccare con mano le copertine, leggere i contenuti extra, scoprire dettagli che sullo streaming spariscono. Bloodbuster propone una strada diversa, dove collezionare significa custodire e resistere culturalmente.

Tra pezzi rari e collezioni da veri appassionati

Bloodbuster vanta una delle collezioni più ricche di Milano per titoli introvabili o fuori catalogo. Non si tratta solo di oggetti, ma di frammenti di storia del cinema. Dall’horror anni Ottanta ai thriller europei, la selezione è ampia e attenta ai classici del genere.

Il negozio si distingue anche per il servizio: qui si trova chi conosce davvero i film e può consigliare titoli difficili da scovare o edizioni speciali rare. La passione crea una comunità di appassionati che si ritrova tra quegli scaffali, rendendo Bloodbuster un luogo vivo e pulsante di cultura.

Milano e Bloodbuster, un legame che fa cultura

Milano è da sempre un crocevia di culture e interessi, con tanti appassionati di cinema indipendente e di genere. Bloodbuster è un punto di riferimento in questo panorama, non solo un negozio, ma anche un luogo dove chi ama il cinema può trovare qualcosa di vero e riflessivo.

Il negozio è protagonista anche nei festival e nelle iniziative locali legate al cinema, collaborando con gli organizzatori e proponendo selezioni tematiche o eventi speciali. Così il legame con la città si rafforza e la cultura cinefila diventa un’esperienza condivisa e radicata sul territorio.

La sfida del 2024: mantenere vivo il cinema su supporto fisico

Nel 2024 Bloodbuster continua a proporre un modello diverso, in controtendenza rispetto al digitale dominante. Il negozio punta sulla conservazione e promozione del supporto fisico, adattandosi a una clientela che cerca esperienze cinematografiche più profonde.

Non si limita a vendere: Bloodbuster è un luogo di scambio, consigli e confronto tra appassionati. Rappresenta una testimonianza importante di come il cinema di genere possa ancora vivere e resistere, mantenendo un legame diretto con il pubblico.

Con la sua storia e la sua proposta, Bloodbuster è un pezzo fondamentale del mosaico culturale milanese, un presidio di cinema analogico che, nel cuore di Porta Venezia, continua a raccontare storie capaci di appassionare e coinvolgere spettatori vecchi e nuovi.