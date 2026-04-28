I Comuni più ricchi d’Italia nel 2024: da Portofino a Courmayeur, la mappa della nuova ricchezza

Nel 2024 i redditi degli italiani tornano a crescere, interrompendo un lungo periodo di stagnazione. Lo dicono i dati ufficiali del ministero dell’Economia, analizzati da Excellera Intelligence. Non si tratta solo di numeri in rialzo: la distribuzione della ricchezza sta cambiando faccia. Portofino e Courmayeur, nomi noti nel panorama delle località più facoltose, restano in cima alla lista. Ma, a sorpresa, emergono anche piccoli comuni prima quasi invisibili. La mappa del benessere nel nostro Paese assume così contorni nuovi, più sfaccettati e, talvolta, inattesi.

Redditi in crescita: un segnale concreto

Nel 2024 il reddito medio pro capite ha superato i 25.000 euro, con un aumento reale di oltre il 4% rispetto all’anno scorso. Non si tratta solo di tenere il passo con l’inflazione, ma di un vero miglioramento economico. Dal 2009, nonostante crisi, pandemia e rincari, il reddito medio è cresciuto di quasi un terzo. Una ripresa lenta ma costante. Tuttavia, la distribuzione resta molto diseguale: oltre un terzo degli italiani dichiara meno di 15.000 euro, anche se questa quota è in leggero calo rispetto al 2023.

Dall’altro lato, solo il 6% supera i 55.000 euro annui, confermando che la fascia alta è ristretta ma ha un peso importante nell’economia complessiva. I dati mostrano quindi una crescita reale, ma con una forbice sociale ancora ampia. E questa disparità si riflette anche sul territorio, dove la ricchezza si concentra in pochi comuni selezionati.

Comuni ricchi: tra borghi da sogno e periferie di lusso

L’analisi dei redditi comunali mette in luce due mondi diversi tra i più facoltosi. Da una parte i borghi di charme, incastonati in paesaggi esclusivi che attirano patrimoni per clima, ambiente e storia. Dall’altra, le aree residenziali di lusso nei dintorni delle grandi città, dove la comodità urbana si sposa con un mercato immobiliare di alto livello.

Portofino, simbolo del lusso italiano, resta tra i primi ma scende dal primo al terzo posto, con un reddito medio sopra i 65 mila euro. Il calo del 30% rispetto all’anno precedente riflette come in comuni piccoli la presenza di pochi contribuenti influenzi molto le medie. Forte dei Marmi e San Vito di Cadore completano la top ten dei borghi di prestigio. Quest’ultimo è una sorpresa: è passato dal 401° al nono posto, un balzo dovuto all’impatto di pochi contribuenti in un comune molto piccolo. Maccastorna, in Lombardia, brilla con il reddito medio più alto d’Italia, oltre 72 mila euro, nonostante le sue dimensioni ridotte.

Nelle periferie delle grandi città, invece, la crescita del reddito è legata all’espansione di quartieri residenziali di lusso. Comuni come Basiglio, Cusago e Torre d’Isola, vicino a Milano e Pavia, vantano redditi medi sopra i 43 mila euro, segno di una popolazione benestante attratta da servizi e qualità della vita.

Milano guida la classifica dei capoluoghi

Tra le grandi città, Milano si conferma la più ricca con un reddito medio pro capite oltre i 40 mila euro e un aumento del 3,3% rispetto al 2023. La metropoli lombarda si distanzia nettamente dalle province vicine, rafforzando il suo ruolo di motore economico e finanziario.

Dietro di lei Monza e Bergamo, con redditi medi di 35.628 e 34.263 euro. Più distanti ma ancora in buona posizione Bologna e Roma, con circa 32 e 31 mila euro. Napoli resta fuori dalla top five, attestandosi intorno ai 24 mila euro, a conferma delle differenze tra Nord e Sud.

Il confronto tra queste città mostra che la ricchezza non dipende solo dalle dimensioni, ma da fattori complessi legati all’economia locale, al tessuto produttivo e alla composizione sociale. Milano primeggia per la capacità di attrarre professionalità e investimenti, mentre gli altri centri puntano a migliorare la qualità della vita per restare competitivi.

La top ten dei comuni più ricchi: conferme e sorprese

La classifica dei dieci comuni con il reddito medio più alto nel 2024 mescola nomi noti a qualche sorpresa. Al primo posto c’è Maccastorna, piccolo comune lodigiano con un reddito medio superiore a 72 mila euro. Seguono Lajatico e Portofino, con 67.519 e 65.836 euro.

Completano la top ten diversi comuni dell’hinterland milanese – Basiglio, Cusago, Torre d’Isola – con redditi sopra i 43 mila euro. Courmayeur e Forte dei Marmi confermano il ruolo delle località turistiche di pregio. San Vito di Cadore e Pino Torinese chiudono la lista, disegnando una mappa della ricchezza dove la concentrazione sociale si riflette nelle scelte abitative.

Questa classifica conferma che la ricchezza in Italia cresce, ma resta concentrata in piccoli centri selezionati. Nei comuni più piccoli, i redditi sono particolarmente volatili, influenzati dallo spostamento di pochi contribuenti. Così la mappa della ricchezza diventa un mosaico di realtà diverse lungo tutto lo Stivale.

Conoscere questi territori è fondamentale per analisti, investitori e amministratori che vogliono capire come si muovono oggi e domani le dinamiche sociali ed economiche. Nel 2024, la geografia della ricchezza italiana resta un equilibrio fragile, in trasformazione, con conferme di sempre ma anche nuovi protagonisti.