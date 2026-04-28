Liquidazioni giudiziali in Italia nel I trimestre 2026: +23% oltre i livelli pre-Covid secondo CRIBIS

A marzo 2026, le imprese italiane mostrano segnali di vitalità che sorprendono. L’analisi di CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata in informazioni commerciali, ha messo in luce numeri concreti che raccontano un’Italia produttiva in movimento. Non è solo una questione di crescita, ma di come questa si distribuisce tra settori diversi: alcuni fioriscono, altri arrancano. Questo quadro, fatto di luci e ombre, offre uno sguardo diretto su dove sta andando davvero il tessuto economico nazionale.

L’economia italiana a marzo: luci e ombre tra imprese e mercati

Secondo CRIBIS, al 31 marzo 2026 il tessuto imprenditoriale italiano mostra un andamento a due velocità. Nonostante le difficoltà legate a fattori internazionali, molte aziende hanno messo in campo segnali di ripresa e sviluppo. Il rapporto prende in esame oltre tre milioni di imprese attive, monitorando aperture, chiusure e variazioni di fatturato. Ne emerge un quadro dinamico, che riflette come il sistema stia reagendo a uno scenario ancora complesso, tra post-pandemia e tensioni geopolitiche.

Nel primo trimestre 2026 si registra un aumento delle nuove imprese rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un segnale positivo che mostra una buona dose di vitalità soprattutto nei settori innovativi e digitali. Però non mancano le difficoltà in alcune aree del paese e in settori tradizionali, con disparità che restano evidenti. Nel complesso, il tessuto produttivo italiano tiene, ma serve attenzione da parte di chi guida le scelte economiche e politiche.

I settori trainanti: tecnologia, energie rinnovabili e nuovi servizi

L’analisi di CRIBIS mette in luce come alcune industrie spingano la crescita delle imprese nel primo trimestre 2026. Il settore tecnologico è in primo piano, grazie a investimenti in innovazione e a una digitalizzazione sempre più diffusa nelle attività produttive e commerciali. Startup legate a software, e-commerce e servizi digitali rappresentano una parte importante delle nuove aperture, rispondendo alle esigenze di mercati sempre più connessi e globali.

Anche il comparto delle energie rinnovabili segna un’accelerazione, sostenuto dalla domanda in crescita e da politiche pubbliche che incentivano investimenti sostenibili. Gli imprenditori puntano sempre più su soluzioni a basso impatto ambientale, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di transizione energetica. Al contrario, le aziende della manifattura tradizionale restano stabili o mostrano lievi cali, in parte a causa dei costi delle materie prime e della concorrenza estera.

Non va dimenticato il settore dei servizi alla persona e della mobilità sostenibile, entrambi in crescita grazie ai cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e a una maggiore attenzione verso qualità della vita e ambiente. Nel complesso, il sistema imprenditoriale si sta adattando, puntando su innovazione e sostenibilità per restare competitivo.

Le criticità che non si possono ignorare

Accanto ai segnali positivi, il primo trimestre 2026 mette a nudo anche alcune criticità. In diverse regioni si registra un tasso di chiusura delle imprese più alto della media nazionale, spesso in territori con infrastrutture carenti o difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. Questo testimonia che la ripresa non è ancora uniforme su tutto il territorio.

Le piccole e medie imprese tradizionali faticano ancora, soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici e della pressione fiscale, fattori che limitano la capacità di investire. Alcuni settori con forte vocazione all’export devono fare i conti con mercati internazionali incerti, segnati da tensioni geopolitiche e oscillazioni nelle materie prime.

Infine, comparti storici come il tessile e la calzatura, fondamentali in alcune regioni, mostrano segni di contrazione. Questi dati invitano a riflettere sull’urgenza di strategie mirate per rilanciare settori in difficoltà e sostenere le imprese nelle aree più fragili del paese.

Nuove imprese, nuova linfa per l’Italia: il peso sull’economia locale e nazionale

Le imprese nate nel primo trimestre del 2026 giocano un ruolo chiave per l’economia italiana. La loro distribuzione sul territorio racconta storie diverse tra nord, centro e sud. Al nord si concentra la maggior parte delle aziende tecnologiche e innovative, grazie a infrastrutture avanzate e a un sistema di collaborazioni tra università e imprese. Al centro-sud cresce invece il peso dell’agricoltura e dei servizi legati al turismo, soprattutto nelle zone costiere e nelle città d’arte.

Queste nuove realtà contribuiscono a creare posti di lavoro e a dare ossigeno all’economia locale. Alcune hanno già attirato investimenti dall’estero, innescando un circolo virtuoso che rafforza il tessuto produttivo. Innovazione e flessibilità organizzativa sono le caratteristiche che le distinguono, rispondendo in modo concreto alle sfide del mercato globale.

A livello nazionale, la crescita delle imprese è un indicatore importante per chi deve prendere decisioni politiche ed economiche. Puntare su tecnologia e sostenibilità ambientale resta la strada maestra per mantenere viva la competitività dell’Italia nel contesto internazionale attuale.