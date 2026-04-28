Cinque progetti italiani premiati ai European Heritage Awards 2026 per la tutela del patrimonio culturale

Redazione

28 Aprile 2026

Cinque progetti italiani si sono fatti largo tra oltre 260 candidature provenienti da 18 Paesi, conquistando un posto d’onore ai Premi Europei per il Patrimonio Culturale 2026. È la conferma che, anche quest’anno, l’Italia non perde terreno quando si tratta di custodire e valorizzare il proprio patrimonio. Dalla Lombardia all’Emilia-Romagna, queste iniziative raccontano storie di restauro e rinascita, dove tradizione e innovazione si intrecciano. Non si tratta solo di salvare monumenti o opere d’arte: dietro ogni progetto c’è una spinta forte verso la rinascita sociale e culturale, un’Italia che sa guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.

Mantova, il complesso monastico polironiano torna a vivere

Tra i progetti più rilevanti c’è il Complesso Monastico Polironiano di San Benedetto Po, in provincia di Mantova, premiato per la conservazione e il riuso di edifici storici. Questo grande monastero, duramente colpito dal terremoto, ha attraversato un lungo e delicato restauro che ha permesso di recuperare le sue strutture originali e di mettere in sicurezza l’intero edificio. Non si è trattato solo di salvare un monumento di grande valore storico, ma anche di trasformarlo in un centro culturale vivace, pronto ad ospitare eventi e iniziative civiche. Oggi il monastero è un esempio concreto di come i luoghi della cultura possano tornare a essere spazi vivi, capaci di attrarre visitatori e coinvolgere la comunità locale.

DumBO di Bologna, da ex scalo ferroviario a cuore pulsante della città

A Bologna, il progetto DumBO ha ottenuto il riconoscimento nella stessa categoria, diventando un modello di rigenerazione urbana su larga scala. Qui un’ex area ferroviaria dismessa di 40.000 metri quadrati è stata trasformata in un distretto multifunzionale, punto di riferimento per eventi culturali, attività creative e incontri sociali. L’intervento punta a conservare l’identità industriale del luogo con soluzioni di riqualificazione leggere e reversibili, mantenendo i costi contenuti ma ottenendo un grande impatto sulla città. DumBO è così diventato un esempio di come valorizzare il patrimonio urbano rispondendo alle nuove esigenze di spazi collettivi dinamici e aperti a diverse culture.

L’Archivio Nazionale dei Restauratori Italiani, custode della memoria del restauro

Non sempre si tratta di salvare solo oggetti o edifici: l’Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani ha ricevuto un premio nella categoria ricerca per aver preservato il sapere e la memoria legati al restauro. Grazie alla raccolta di archivi privati di restauratori italiani, è nato RES.I, un database accessibile a tutti che raccoglie documenti, fotografie e relazioni di interventi conservativi sparsi nel tempo e nello spazio. Questo strumento è prezioso per studiosi e professionisti, migliorando la conoscenza storica e facilitando interventi più consapevoli. L’archivio digitale è oggi un patrimonio intangibile fondamentale per la trasmissione delle competenze nel settore.

HIMASS, la Summer School che unisce tradizione e innovazione nella conservazione

Nel campo della formazione, la Summer School Internazionale HIMASS ha conquistato attenzione con un approccio originale che combina ingegneria, architettura e metodi tradizionali. Organizzata in Italia e Spagna, questa scuola riunisce specialisti che studiano nel dettaglio gli edifici storici in muratura, mescolando analisi moderne a tecniche basate sulla geometria classica. HIMASS crea una rete internazionale di professionisti pronti a intervenire con rigore e innovazione, garantendo la conservazione e la funzionalità degli edifici storici nel tempo. È una piattaforma solida per trasferire competenze tecniche e culturali, con importanti ricadute sulla tutela del patrimonio europeo.

Breno, il parco archeologico che unisce comunità e culture diverse

Infine, il progetto Intorno a Minerva a Breno, in provincia di Brescia, ha ricevuto un premio per il coinvolgimento della cittadinanza e la sensibilizzazione. Lavorando su un parco archeologico, questa iniziativa ha trasformato uno spazio culturale in un punto d’incontro per rifugiati, studenti e residenti, promuovendo la conoscenza condivisa del patrimonio attraverso scavi, attività educative e eventi. Il progetto dimostra come la cultura possa diventare uno strumento di integrazione e coesione, favorendo il dialogo tra diverse comunità e valorizzando il territorio non solo dal punto di vista storico, ma anche sociale.

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