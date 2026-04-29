Crescita e strategie ETF: l’analisi di Luisa Fischietti (Euronext) in vista del Salone del Risparmio 2026

Redazione

29 Aprile 2026

Gli ETF stanno rivoluzionando il modo di investire in Europa, ha detto Luisa Fischietti, occhi fissi sul futuro del risparmio gestito. A Milano, in occasione del Salone del Risparmio 2026, il loro ruolo è diventato il fulcro di un confronto acceso. Questi strumenti finanziari, una volta di nicchia, oggi guadagnano terreno rapidamente, spingendo investitori e operatori a rivedere strategie e prospettive. In Italia, come nel resto d’Europa, la crescita degli ETF racconta una trasformazione profonda, dettata da nuove esigenze e da un mercato in continua evoluzione.

ETF in Italia: numeri che crescono e nuove abitudini di investimento

Nel nostro Paese, gli ETF stanno diventando protagonisti nel risparmio gestito. Negli ultimi anni i volumi scambiati sono aumentati in modo significativo, così come il numero di investitori che scelgono questi strumenti per diversificare i loro portafogli e contenere i costi. I dati più recenti mostrano un patrimonio investito in ETF superiore alle attese, grazie anche a una maggiore conoscenza e all’adozione di strategie passive.

Questa crescita racconta un cambiamento nel modo di investire degli italiani, sempre più attratti dalla liquidità, dalla trasparenza e dalla flessibilità degli ETF. Fischietti sottolinea come le società di gestione e le piattaforme di distribuzione stiano ampliando e affinando le loro offerte, proponendo soluzioni adatte a esigenze diverse.

Un altro fattore importante è l’impatto della regolamentazione europea, che ha favorito una maggiore uniformità e integrazione, rendendo il mercato più accessibile e competitivo. È proprio la combinazione di innovazione, tecnologia e regole chiare a creare le condizioni ideali per il successo degli ETF in Italia.

L’Europa e il ruolo chiave di Euronext negli ETF

A livello europeo, il mercato degli ETF è in piena espansione, seguendo un percorso simile a quello italiano, ma su scala più ampia. La domanda cresce sia tra gli investitori istituzionali che tra quelli retail, tutti alla ricerca di soluzioni efficienti per mettere a frutto il proprio capitale. L’Europa si conferma così un terreno fertile per gli ETF, con volumi di scambio elevati e una vasta offerta di prodotti.

Euronext, tra le principali piazze finanziarie del continente, gioca un ruolo centrale nella diffusione degli ETF, diventando un punto di riferimento per la negoziazione e la distribuzione. Fischietti mette in evidenza l’impegno della piattaforma nel costruire un ecosistema integrato, che coniughi innovazione, sicurezza e trasparenza per tutti gli operatori.

In più, Euronext promuove iniziative per aumentare la conoscenza degli ETF, offrendo dati aggiornati e strumenti di analisi che aiutano gli investitori a fare scelte più consapevoli. Questo focus sulla formazione risponde a una domanda crescente di informazione, fondamentale in un mercato in continua evoluzione come quello del risparmio gestito.

Salone del Risparmio 2026: cosa aspettarsi sul fronte ETF

Il Salone del Risparmio 2026 sarà un momento cruciale per tutti gli attori del settore investimenti e risparmio gestito. Gli ETF saranno uno dei temi principali, con attenzione alle prospettive di crescita e alle strategie di distribuzione che si stanno delineando.

La partecipazione di esperti come Luisa Fischietti arricchirà il dibattito, portando dati freschi e analisi sulle tendenze e le novità del mercato. Tra i punti caldi ci saranno l’evoluzione degli ETF, il peso crescente degli investitori retail e le sfide legate alla sostenibilità, che spingono verso prodotti sempre più orientati agli investimenti responsabili.

Il Salone sarà anche un’occasione per mettere in contatto gestori, distributori e investitori, favorendo collaborazioni e lo scambio di best practice. Un appuntamento chiave per rafforzare la presenza degli ETF nel panorama del risparmio gestito italiano ed europeo.

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