Sesto al Reghena, il Borgo Friulano Premiato per Storia, Bellezza e Progetti Innovativi contro lo Spopolamento

Tra le distese della pianura friulana, Sesto al Reghena sorprende. Un borgo dove la storia non è solo un ricordo, ma un tessuto vivo che avvolge ogni angolo, ogni pietra. Le antiche mura raccontano storie di spiritualità, mentre i prati e i boschi intorno sembrano sussurrare una natura che non si arrende al tempo. Non è un caso se, il 18 aprile 2026, questo piccolo paese ha ricevuto il Premio “Livio Scattolini” a Corinaldo: un riconoscimento che celebra chi, contro ogni previsione, riesce a fermare lo spopolamento e a rafforzare la propria identità culturale. Sesto al Reghena è la prova che innovare non significa tradire le radici.

L’Abbazia di Santa Maria in Sylvis, cuore storico e artistico

Gran parte della fama di Sesto al Reghena deriva dall’Abbazia di Santa Maria in Sylvis. Fondata nella prima metà dell’VIII secolo, è uno dei complessi monastici più importanti del Nord-Est. Il suo stile romanico-bizantino e gli affreschi del Trecento, attribuiti alla scuola di Giotto, ne fanno un vero gioiello artistico.

All’ingresso svetta la Torre Grimani, costruita alla fine del Quattrocento, che protegge l’accesso principale al complesso. Dentro, si trovano la residenza dell’abate — oggi sede del municipio — e la cancelleria abbaziale. La cripta custodisce l’urna di Santa Anastasia, oltre a opere come la Pietà e l’Annunciazione. Nel complesso è allestita anche una mostra con reperti e sculture che vanno dall’epoca romana al Medioevo, un ponte tra le diverse epoche della storia locale.

A completare il quadro c’è il parco abbaziale, un’area verde dove storia e natura si incontrano. Intorno all’abbazia si sviluppa il centro storico, un intreccio di case in pietra, portici e piazzette, con Piazza Castello come punto di riferimento. Passeggiare tra queste vie significa immergersi in un’atmosfera antica, fatta di semplicità e armonia, dove il tempo sembra rallentare.

L’acqua che muove la storia: i mulini di Stalis

L’acqua è un filo conduttore nella vita di Sesto al Reghena. Il borgo conserva una lunga tradizione legata ai mulini ad acqua e alla macinazione, simboli della vita contadina che ha plasmato la cultura locale per secoli. I Molini di Stalis, lungo il fiume Lemene, raccontano questa storia, legata al ruolo economico e spirituale dell’Abbazia di Santa Maria in Sylvis nel Medioevo.

Oggi restaurati, questi mulini sono ancora lì, testimoni silenziosi di un passato fatto di fatica e lavoro. Camminando lungo il Lemene si incontrano strutture che parlano di decenni, se non secoli, di tradizioni artigianali. Il mix tra natura e storia rende Sesto al Reghena un luogo unico in Friuli, dove memoria e paesaggio si fondono in modo sorprendente.

Come arrivare a Sesto al Reghena e organizzare la visita

Sesto al Reghena si trova in provincia di Pordenone, nella bassa pianura friulana, vicino al confine con il Veneto. La posizione è comoda e permette di raggiungerlo con diversi mezzi. In auto si arriva facilmente dall’autostrada A28, uscendo proprio in corrispondenza del borgo, subito dopo lo svincolo di Portogruaro.

Per chi viaggia in treno, la stazione più vicina è Portogruaro-Caorle, sulla linea Venezia-Trieste. Da lì partono autobus e taxi diretti a Sesto al Reghena. Chi arriva da più lontano può scegliere gli aeroporti di Venezia o Trieste, i più comodi per raggiungere il borgo.

Grazie a questi collegamenti, visitare Sesto al Reghena è semplice. Si può dedicare mezza giornata o includerlo in itinerari più lunghi che toccano altri borghi, paesaggi rurali e attrazioni culturali della zona. Un angolo autentico d’Italia, pronto ad accogliere chi vuole immergersi nella sua storia e tradizione.