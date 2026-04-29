Il Canyon di Studlagil in Islanda: le spettacolari colonne basaltiche alte 30 metri finalmente visibili dopo secoli

Il fiume Jökla ha svelato un segreto nascosto per secoli: il canyon di Studlagil, un capolavoro di colonne basaltiche che emergono in tutta la loro maestosità. Solo recentemente, abbassando il livello delle acque, gli uomini hanno potuto ammirare questa gola imponente, un luogo che sembra una cattedrale di pietra, scolpita dal tempo e dal silenzio. Non è una novità per i turisti, ma un tesoro che ha aspettato paziente, nascosto tra le valli orientali dell’Islanda, pronto a lasciare chiunque lo osservi senza fiato.

Le colonne basaltiche di Studlagil: un capolavoro della natura

Studlagil è uno spettacolo raro e affascinante. Le sue pareti, alte circa trenta metri, si snodano strette tra le montagne orientali dell’Islanda. La particolarità sono le colonne basaltiche, che si presentano come un enorme “organo di pietra” capace di catturare lo sguardo di chiunque passi di lì. Queste forme si creano quando la lava rovente si raffredda rapidamente, tirando la roccia in poligoni regolari, spesso a sei lati. Le colonne sono disposte con una precisione sorprendente, come se fossero state intagliate da mani sapienti.

Il fiume Jökla, con la sua lenta erosione, ha poi messo in mostra queste superfici levigate, dando vita a un panorama che sembra sfidare il tempo. Per molto tempo però il canyon è rimasto nascosto, sommerso da acque torbide e piene di sedimenti glaciali. Solo grazie alla costruzione della centrale idroelettrica di Kárahnjúkavirkjun e al bacino di Hálslón il livello dell’acqua è sceso di 7-8 metri, lasciando finalmente emergere questa meraviglia.

Rispetto ad altri siti famosi come Svartifoss, Studlagil si distingue per la sua vastità e continuità. Qui non ci sono interruzioni nette: il paesaggio è un insieme coerente e impressionante, una struttura naturale che potrebbe sembrare opera dell’uomo, ma che invece racconta millenni di storia geologica.

Jökla e la centrale idroelettrica: come è cambiato il volto del canyon

Il fiume Jökla ha plasmato questa valle con la sua forza per secoli, portando con sé sabbia, limo e sedimenti che tingevano l’acqua di un marrone lattiginoso e rendevano il passaggio quasi impossibile. La valle di Jökuldalur è il risultato di questa energia selvaggia, un territorio duro e inaccessibile.

Tutto è cambiato con la centrale idroelettrica Kárahnjúkavirkjun, che ha deviato gran parte del flusso d’acqua in tunnel sotterranei, abbassando notevolmente il livello del fiume. Questo ha aperto la strada a nuove esplorazioni e a fotografie un tempo impensabili delle colonne basaltiche, fino ad allora sommerse.

Questa trasformazione ha acceso un acceso dibattito in Islanda, tra chi sostiene lo sviluppo dell’energia pulita e chi invece vuole preservare i paesaggi intatti. Nonostante le polemiche, Studlagil è diventato un simbolo di questo equilibrio fragile: da una parte l’energia e il progresso, dall’altra la riscoperta di una natura tanto potente quanto fragile.

Durante l’estate, il colore dell’acqua cambia spesso, passando dal turchese al verde smeraldo, mentre in altri momenti torna a toni più scuri, riflettendo l’umore mutevole dell’ambiente circostante.

Visitare Studlagil: come muoversi tra colonne, sentieri e panorami

Il lato orientale del canyon è quello che regala l’esperienza più intensa. Il punto di partenza ideale è il parcheggio di Klaustursel, da cui si parte per un sentiero facile, con poco dislivello, che attraversa prati e dolci colline prima di arrivare alla gola.

Man mano che si avanza, le colonne basaltiche si fanno sempre più imponenti, ricordando antiche mura di pietra. Arrivati al punto più spettacolare, si apre davanti agli occhi un gioco di colori: la pietra grigia si mescola al verde dei muschi e alle sfumature dell’acqua, il tutto reso vivo dalla luce che cambia durante il giorno, fredda al mattino e dorata al tramonto.

Un tratto del percorso permette di scendere fino a riva, dove il terreno può essere scivoloso e serve fare attenzione. Corde fissate alle rocce aiutano i visitatori a procedere con sicurezza. Qui ci si sente quasi dentro una navata naturale, tra il rumore dell’acqua e gli echi sulle pareti rocciose, in un’atmosfera intensa e quasi sacra.

Non lontano si trova la cascata Stuðlafoss, meno conosciuta ma non per questo meno affascinante. Le sue colonne basaltiche incorniciano la caduta d’acqua con una sobria eleganza, un piccolo gioiello spesso trascurato.

Per chi ha poco tempo o cerca un colpo d’occhio rapido, la sponda occidentale offre una piattaforma panoramica raggiungibile con una lunga scalinata. È comoda e veloce, ma meno coinvolgente rispetto al versante est, dove il contatto con le colonne è più diretto e potente.

Dove si trova Studlagil e come arrivarci

Studlagil si trova nella remota valle di Jökuldalur, nella parte orientale dell’Islanda. Il centro più vicino è Egilsstaðir, a circa un’ora di macchina, lungo la Ring Road, la strada principale che attraversa l’isola.

Da lì si prende la strada secondaria 923, vicino a Skjödólfsstaðir, entrando in una valle fatta di colline dolci, pascoli aperti e greggi di pecore al pascolo libero. Il silenzio regna sovrano, e il traffico è quasi inesistente: si entra in un angolo isolato dell’isola.

Per visitare il lato est di Studlagil si seguono le indicazioni per Klaustursel, dove si trovano parcheggi e servizi, soprattutto in alta stagione. Dal ponte di legno o dai punti di sosta si può esplorare il canyon a piedi lungo sentieri ben segnalati.

Il periodo migliore per andare è da giugno a metà agosto, quando il clima è più mite, la vegetazione è rigogliosa e i sentieri asciutti. In inverno le condizioni diventano più difficili, con ghiaccio e neve che mettono alla prova anche i più esperti.

Studlagil è una delle meraviglie più sorprendenti d’Islanda, un paesaggio dove il fuoco e l’acqua si sono incontrati per creare un mix unico di rigore geometrico e forza primordiale. Chi lo visita porta con sé l’immagine di una natura sospesa tra ordine e caos, un fascino che resta impresso nel cuore.