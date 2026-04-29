Estate 2026: voli Vueling a partire da 28 euro, offerte imperdibili fino al 3 maggio

Vueling ha appena lanciato offerte irresistibili per volare dall’Italia alla Spagna, con biglietti a partire da 17 euro. L’estate 2026 è ancora lontana, ma le tariffe low cost già si fanno spazio, pronte a conquistare chi sogna una fuga al mare o un city break tra le vie di Barcellona, Madrid o destinazioni meno battute. La promozione, però, non dura a lungo: chi vuole approfittarne deve muoversi entro il 3 maggio. È il momento di prenotare, perché queste occasioni non capitano tutti i giorni.

Firenze-Minorca: un gioiello nascosto nel Mediterraneo

Minorca è spesso oscurata dalle più famose Ibiza e Maiorca, ma è la meta ideale per chi cerca spiagge naturali e paesaggi intatti. Grazie alle offerte di Vueling, si può volare da Firenze a meno di 28 euro. L’isola non è solo sole: è una riserva della biosfera UNESCO che ha mantenuto intatta la sua autenticità, evitando il turismo di massa e l’eccessiva cementificazione tipica di altre località del Mediterraneo.

Tra le spiagge da non perdere ci sono Cala Macarella, inserita nel 2026 tra le 50 spiagge più belle del mondo, e le più tranquille Cala Mitjana ed Es Grau, con acque limpide e calette immerse nella natura selvaggia. Per chi preferisce la città, Mahón, la capitale, vale una visita. Il suo porto naturale è uno dei più grandi del Mediterraneo, e il centro storico racconta l’eredità britannica del XVIII secolo con vicoli che conservano un’atmosfera unica, molto diversa dalle classiche mete spagnole.

Minorca non è solo mare: è storia, natura e tranquillità, lontano dal caos dei grandi resort. È la scelta giusta per chi vuole una vacanza rilassante, senza rinunciare a comfort e servizi essenziali.

Torino-Barcellona a meno di 17 euro: arte, spiagge e movida a portata di mano

Voli da Torino a Barcellona a prezzi così bassi non si trovano tutti i giorni. Vueling ha inserito questa tratta tra le più convenienti per l’estate 2026, con diverse date disponibili da maggio a settembre. Barcellona resta una delle città più vivaci d’Europa, perfetta per chi ama l’arte ma anche per chi vuole godersi il mare e la vita notturna.

La Sagrada Família è una tappa obbligata, capace di sorprendere anche chi la conosce già. Il Barrio Gótico è il posto giusto per una passeggiata tranquilla nelle prime ore del mattino, quando le strade sono quasi deserte e si possono ammirare i dettagli storici lontano dalla folla. Chi vuole un’esperienza speciale dovrebbe svegliarsi all’alba per vedere il Parc Güell, dove l’architettura di Gaudí si fonde con la natura in un panorama memorabile.

Le spiagge della Barceloneta sono vicinissime al centro e offrono un momento di relax prima di immergersi nella vita dei locali di Sant Antoni, come il Bar Calders, noto per l’atmosfera e la vista sull’ora d’oro. Da non perdere i mercati storici, dove i profumi delle spezie si mescolano a frutta fresca, un invito a scoprire la gastronomia locale all’aperto. Con voli così economici, Barcellona diventa una meta accessibile a tutti, che unisce cultura, mare e divertimento.

Roma-Malaga: arte, sole e tradizioni andaluse a portata di weekend

Per chi cerca un weekend al sole o una vacanza più lunga, Malaga si conferma una meta di primo piano nel 2026, con voli da Roma a partire da 65 euro. Situata sulla Costa del Sol, la città è perfetta per chi vuole esplorare sia la costa che l’entroterra andaluso.

Malaga affascina con monumenti come l’Alcazaba, la fortezza moresca che domina la città dall’alto. I giardini circostanti, pieni di bouganville, creano un’atmosfera tipica del Mediterraneo. Poco distante si trova il castello di Gibralfaro, da cui si gode una vista spettacolare sulla baia, un’immagine che resta impressa nella mente di chi la visita.

La città è anche la culla di Picasso, e il museo dedicato al grande artista è una tappa obbligata, con una collezione che racconta la sua evoluzione e il suo impatto sull’arte moderna. Oltre a cultura e storia, Malaga offre una scena gastronomica vivace e tante occasioni per chi cerca sole, mare e tradizioni autentiche. Tra prezzi accessibili e un’offerta turistica variegata, Malaga si conferma una scelta vincente per l’estate 2026.