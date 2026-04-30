Fed in forte divisione dal 1992: tassi invariati e Powell saluta tra tensioni e mercati in attesa di tagli

L’inflazione continua a correre più del previsto, eppure l’economia americana sorprende per la sua forza. Questa contraddizione sta mettendo in difficoltà la Federal Reserve, divisa tra la necessità di contenere i prezzi e il desiderio di non frenare la crescita. Nel frattempo, il presidente uscente resta in carica nel consiglio direttivo, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza. I mercati, cauti, preferiscono non muoversi, aspettando segnali più chiari sui futuri tagli ai tassi. L’aria è densa di attesa, ogni parola e ogni dato vengono scrutati con attenzione.

Fed spaccata: da un lato l’inflazione che non cala, dall’altro un’economia che resiste

La Federal Reserve si trova davanti a un vero rompicapo: l’inflazione resta ben sopra il 2%, obiettivo ufficiale, mentre l’economia americana tiene, senza mostrare segnali di cedimento. Questo equilibrio precario ha fatto emergere due schieramenti nel board. C’è chi insiste per tenere i tassi alti, convinto che sia l’unico modo per frenare i prezzi, e chi invece teme che un irrigidimento troppo forte possa danneggiare la crescita e il mercato del lavoro.

Nelle ultime riunioni, i dati sono stati passati al setaccio. L’inflazione ha rallentato un po’, ma non abbastanza, mentre il PIL e l’occupazione restano solidi, senza tracce di recessione all’orizzonte. Il risultato? Scontri a parole tra i membri della Fed, con divisioni nette tra i cosiddetti “falchi” – più rigidi – e “colombe” – più cauti –, entrambi però basati su dati concreti.

Il presidente uscente resta nel board: un ago della bilancia nelle decisioni

La presenza del presidente uscente nel consiglio direttivo aggiunge un elemento di stabilità in un momento di grande incertezza globale e mercati agitati. La sua esperienza è un punto di riferimento, ma anche un motivo di confronto, soprattutto quando si parla dell’orientamento futuro della Fed.

Conosce bene le pressioni che arrivano sia dal fronte dell’inflazione sia da quello della crescita. La sua linea è chiara: prudenza e gradualità nei cambiamenti dei tassi di interesse. Un messaggio che pesa nelle discussioni e che spesso fa da ponte tra posizioni più dure e altre più morbide.

Con le prossime scadenze per le decisioni monetarie alle porte, il presidente uscente gioca un ruolo centrale nel tenere insieme le anime diverse della Fed. La sua influenza aiuta a evitare scossoni improvvisi sui mercati e a mantenere un dialogo interno più sereno. Le scelte che verranno risentiranno molto della sua mano esperta, in un equilibrio che resta fragile.

Mercati in stand-by: tagli ai tassi rimandati, tutti aspettano segnali più chiari

La risposta dei mercati alle ultime indicazioni della Fed è stata prudente. L’incertezza sulle mosse future ha spinto gli investitori a rimandare ogni previsione sui tagli ai tassi. Si osserva con attenzione ogni dato sull’inflazione e sulla crescita, prima di cambiare strategie e posizioni. Il risultato è una volatilità contenuta, segno di cautela diffusa.

Nello scambio quotidiano di titoli, la parola d’ordine è “attendere”. Le aspettative di una riduzione dei costi del denaro, che potrebbero dare respiro agli investimenti, sono considerate premature. La banca centrale ha ribadito che ogni decisione dipenderà dall’andamento reale dell’economia, senza cedere a pressioni esterne.

In questo clima, gli analisti tengono d’occhio le prossime comunicazioni ufficiali, considerando anche l’impatto della crisi internazionale e le tensioni inflazionistiche nel mondo. Questi fattori potrebbero far oscillare i mercati in modo deciso. Per ora, però, la scelta è stata quella di restare a guardare, focalizzandosi sulle parole della Fed e sul ruolo chiave del presidente uscente, ancora al centro del dibattito.