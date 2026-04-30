ING Italia supera 6,2 miliardi in masse gestite: rete consulenti cresce a 315 professionisti nel Q1 2026

A marzo 2026, ING Italia ha superato quota 6,2 miliardi di euro in masse gestite. Un traguardo significativo, che racconta una crescita solida e costante. I flussi netti verso i prodotti gestiti sono aumentati notevolmente rispetto allo stesso trimestre del 2025, segno che la strategia adottata sta dando frutti concreti. Dietro questi numeri, c’è una clientela che continua a scegliere e confermare la propria fiducia nel gruppo.

Masse gestite in crescita del 23,4%, un salto importante

Nei primi tre mesi del 2026, ING Italia ha aumentato le masse gestite e amministrate del 23,4% rispetto al 2025, raggiungendo quota 6,2 miliardi di euro. Un risultato notevole, soprattutto in un contesto economico che resta complesso. A spingere questa crescita è stato sia l’ampliamento del portafoglio clienti sia l’andamento positivo degli investimenti. I prodotti più diversificati hanno attirato investitori attenti a bilanciare rendimento e rischio.

Ciò che colpisce è che questo balzo non è solo frutto di mercati favorevoli, ma anche di una forte capacità di attrarre nuovi capitali. L’introduzione di strumenti finanziari innovativi e un’offerta flessibile hanno fatto la differenza. ING Italia ha dimostrato così di saper leggere le esigenze di risparmio e investimento che si stanno imponendo nel 2026, rafforzando la propria posizione sul mercato nazionale.

Flussi netti in crescita del 46,8%, oltre 183 milioni di euro raccolti

A spingere i risultati complessivi ci sono i flussi netti nel comparto gestito, arrivati a 183 milioni di euro nel trimestre, con un aumento del 46,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che mostrano la capacità di ING Italia di attrarre nuovi depositi grazie a soluzioni di gestione patrimoniale che bilanciano sicurezza e rendimento, mantenendo alta l’attenzione sul profilo di rischio.

Dietro questa crescita ci sono campagne di comunicazione efficaci e una consulenza sempre più personalizzata, che hanno favorito la raccolta soprattutto tra i risparmiatori medio-alti. L’offerta si è adeguata a un mercato che chiede prodotti trasparenti, efficienti e controllabili. Allo stesso tempo, la banca ha saputo interpretare il quadro normativo e gli scenari economici, conquistando così nuovi fondi.

Base clienti in espansione: un motore per la crescita

Non solo numeri, ma anche clienti. ING Italia ha registrato un aumento significativo degli utenti nel primo trimestre, un elemento che sostiene la crescita delle masse e dei flussi netti. Questo risultato è frutto di una combinazione di strategie di fidelizzazione, nuove campagne di acquisizione e un’offerta digitale più efficace. L’attenzione all’esperienza utente e ai servizi accessibili tramite app hanno giocato un ruolo fondamentale.

Aumentare il numero di clienti in modo controllato aiuta a mantenere risultati solidi e a costruire relazioni durature, con un valore aggiunto maggiore. Una clientela più ampia significa anche diversificare le fonti di capitale, riducendo i rischi legati a improvvisi cambiamenti di mercato. Inoltre, il profilo demografico si fa più variegato, con giovani investitori e risparmiatori esperti che cercano consulenza qualificata.

Le iniziative digitali di ING hanno fatto la differenza, introducendo strumenti che semplificano la gestione del risparmio. Al contempo, la presenza sul territorio e un servizio clienti rafforzato hanno reso ING Italia una banca più vicina alle esigenze quotidiane dei clienti.

—

I dati del primo trimestre 2026 disegnano un quadro dinamico e in crescita per ING Italia. La gestione patrimoniale resta il motore principale, sostenuta da flussi netti robusti e da una base clienti in costante espansione. Il consolidamento di questi risultati apre la strada a prospettive interessanti per i prossimi mesi, con l’attenzione puntata su innovazione e fiducia in un mercato sempre più competitivo.