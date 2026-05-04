Rocco Bove (Kairos): Strategie e Prospettive sull’Obbligazionario in Vista del Salone del Risparmio 2026

Il 2026 si annuncia un anno cruciale per il risparmio gestito, soprattutto sul fronte del reddito fisso. A pochi mesi dal Salone del Risparmio, il settore si trova di fronte a un mercato sempre più imprevedibile e turbolento. Rocco Bove, responsabile Reddito fisso di Kairos Partners SGR, ha spiegato a Luca Losito, giornalista esperto di finanza, che “la flessibilità non è più un lusso, ma una condizione indispensabile per chi manovra i fondi obbligazionari.” Cambiano i titoli, cambiano le strategie, e chi non si adatta rischia di restare indietro.

Mercato obbligazionario in tilt: cosa devono sapere gli investitori

Negli ultimi tempi il mercato obbligazionario ha vissuto momenti difficili, con tassi di interesse che si muovono in modo rapido e fattori economici difficili da prevedere. Questa instabilità ha messo in crisi le strategie tradizionali legate al reddito fisso. Da un lato, strumenti troppo rigidi hanno mostrato i loro limiti nel garantire stabilità; dall’altro, chi ha saputo adattarsi in fretta ha trovato un vantaggio importante.

Bove sottolinea come oggi si guardi con più attenzione al rischio legato alla durata delle obbligazioni e si puntino emissioni meno convenzionali, capaci di offrire qualche margine in più in un contesto incerto. Il vero nodo è trovare il giusto equilibrio tra proteggere il capitale e cercare rendimenti, oggi più fragili e irregolari rispetto al passato. Per gli investitori, questo significa anche rivedere la classica asset allocation, soprattutto quando l’inflazione resta alta e le banche centrali stringono la politica monetaria.

Flessibilità: l’arma vincente contro la volatilità

La chiave che emerge dall’intervista è chiara: flessibilità. Chi gestisce fondi deve saper cambiare rapidamente rotta, adottare strategie tattiche e sfruttare i segnali di mercato per proteggere il portafoglio. Kairos Partners SGR punta su strumenti che permettono manovre rapide nel mondo obbligazionario, preferendo soluzioni meno esposte alle oscillazioni dei tassi.

Una gestione che si muove con agilità significa anche tenere sotto controllo in modo costante scenari economici e geopolitici, che influenzano il mercato. Non basta più scegliere solo titoli di alta qualità creditizia, ma serve anche cercare opportunità in segmenti meno liquidi o più specializzati, dove è possibile trovare valore aggiunto. Serve quindi un team preparato, capace di trasformare le informazioni in decisioni rapide e concrete.

In sintesi, il ritorno d’interesse per il reddito fisso dimostra che i modelli tradizionali, troppo rigidi, non vanno più bene. Oggi la flessibilità è la carta da giocare per affrontare un futuro incerto, proteggere il capitale e allo stesso tempo cercare rendimento, anche in un contesto che cambia di continuo.