Le 9 Spiagge Italiane tra le 50 più Belle d’Europa nel 2026: La Classifica Ufficiale di World’s 50 Best Beaches

Fteri Beach, sull’isola greca di Cefalonia, è stata incoronata la spiaggia più bella d’Europa per il 2026. Un risultato sorprendente, considerata la sua relativa invisibilità rispetto alle mete più blasonate. Intanto, l’Italia non passa inosservata: nove delle sue spiagge si piazzano nella top 50, confermando il prestigio e la varietà del nostro litorale. La classifica, stilata da World’s 50 Best Beaches, non si limita all’estetica. A decidere sono stati oltre mille esperti, tra giornalisti di viaggio e appassionati, che hanno valutato anche la sostenibilità ambientale, la tranquillità e la ricchezza della fauna marina. Non solo cartoline perfette, insomma, ma luoghi autentici dove godersi l’estate lontano dalla folla.

Fteri Beach, il tesoro nascosto di Cefalonia

Fteri Beach si distingue per un paesaggio quasi intatto, con acque limpide, scogliere imponenti e una vegetazione rigogliosa che resiste all’assalto del turismo di massa. Questa perla ha battuto località più blasonate come Cala Macarella a Minorca, dimostrando che la vera bellezza non deve necessariamente fare i conti con la folla. Nel 2026, la giuria ha premiato spiagge che mantengono un rapporto equilibrato con la natura, dove il turismo rispetta tempi e spazi. Fteri Beach incarna proprio questo modello: una spiaggia tranquilla, senza l’ossessione del tutto esaurito, dove il mare cristallino e la costa ionica si mostrano in tutta la loro autenticità. L’assenza di grandi strutture alle spalle rende questo angolo di paradiso un rifugio prezioso per chi cerca relax e un contatto diretto con un ecosistema marino intatto.

L’Italia brilla con nove spiagge nella top 50

L’Italia si conferma protagonista con nove spiagge nella top 50, un chiaro segnale della qualità del nostro litorale. A farla da padrone è la Sardegna, che porta in classifica alcune delle sue perle più amate. Cala dei Gabbiani, nel Golfo di Orosei, è la prima italiana in graduatoria, conquistando un prestigioso terzo posto. Qui sabbia fine, acque trasparenti e un’atmosfera fuori dal tempo incantano i visitatori. Anche La Pelosa, nel nord Sardegna, si fa notare: il suo fondale basso e il paesaggio da cartolina sono tutelati da un sistema di prenotazioni che limita gli accessi per preservare l’ecosistema. Tuerredda, nel sud dell’isola, è celebre per la sabbia bianca e il mare che cambia colore durante il giorno; un luogo molto amato ma con accesso regolato per evitare problemi di traffico e parcheggio in estate.

Tra le altre italiane in classifica troviamo Cala Coticcio a Caprera, raggiungibile solo via mare, con acque turchesi e macchia mediterranea che sfiora la riva; Praia i Focu in Calabria, sulla Costa degli Dei, nota per le sue scogliere imponenti; Is Arutas in Sardegna, famosa per la sabbia di granelli di quarzo simili a chicchi di riso, ideale per famiglie grazie al fondale basso e limpido. In Sicilia, la spiaggia della Riserva dello Zingaro a Trapani offre uno degli ambienti costieri più incontaminati, con scenari marini e naturali di grande fascino. Completano la presenza sarda Cala Brandinchi in Gallura e Cala Luna a Nuoro, con caratteristiche che spaziano da fondali bassissimi a grotte e sentieri panoramici.

Spiagge d’Europa: un viaggio tra mete famose e gemme nascoste

La top 50 spazia dall’Islanda alla Grecia, passando per le coste mediterranee e le spiagge nordiche. Ci sono le acque calde di Fteri Beach e Cala Macarella, ma anche le spiagge remote della Norvegia come Puinn Sand e Haukland Beach. Non mancano località iconiche in Portogallo, Croazia, Turchia, Corsica, Irlanda e Montenegro. La classifica offre opzioni per tutti i gusti: chi cerca il sole e il mare caldo, ma anche chi preferisce panorami più freschi e selvaggi. Il giusto equilibrio tra mete molto frequentate e angoli poco battuti rende questa lista un prezioso strumento per chi vuole evitare il turismo di massa e vivere esperienze autentiche.

L’edizione 2026 conferma la tendenza a valorizzare spiagge dove la sostenibilità e il rispetto degli habitat sono al centro. Così si protegge il patrimonio marino europeo per le generazioni future. Con nove spiagge italiane premiate, l’Italia si conferma meta d’eccellenza per chi cerca il mare autentico, variegato e di qualità.