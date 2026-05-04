Wall Street apre debole: Dow Jones scende dello 0,35%, Nasdaq stabile mentre gli investitori monitorano le tensioni nello Stretto di Hormuz

Wall Street ha iniziato la giornata in rosso, mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz si fanno sempre più vive. Gli investitori osservano con cautela, consapevoli che un’escalation potrebbe mettere a rischio le forniture energetiche globali. Intanto, sotto i riflettori ci sono le trimestrali di colossi come eBay e Norwegian Cruise Line. Sullo sfondo, l’attenzione resta alta in attesa dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, elementi chiave per capire le mosse della Federal Reserve.

Hormuz sotto pressione, Wall Street trema

Lo Stretto di Hormuz torna a far parlare di sé, tornando protagonista nelle cronache finanziarie internazionali. Questa via d’acqua è strategica: da qui passa quasi un quinto del petrolio mondiale. Le tensioni tra i paesi della regione si sono alzate, e ogni segnale di escalation mette in allarme i mercati. Il rischio di blocchi o rallentamenti nelle forniture energetiche pesa come un macigno sulle borse.

A Wall Street la reazione non si fa attendere: vendite sparse e volatilità in aumento. Gli investitori seguono con attenzione ogni sviluppo diplomatico o militare, sapendo che un’interruzione nelle forniture potrebbe far salire i prezzi del greggio e colpire le aziende legate all’energia e alla logistica. Il prezzo del petrolio, a sua volta, incide sulle aspettative di inflazione, tema caldo dopo le strette delle banche centrali nel 2024.

Così, Dow Jones e Nasdaq arrancano all’apertura. Gli operatori preferiscono muoversi con cautela, riducendo l’esposizione in attesa di capire meglio come evolverà la situazione. Non mancano però le ipotesi su possibili mediazioni diplomatiche per calmare le acque.

Trimestrali nel mirino: eBay e Norwegian Cruise Line sotto la lente

La stagione delle trimestrali resta un appuntamento chiave per il mercato azionario USA. Tra le società più osservate, eBay ha pubblicato risultati considerati in linea con le aspettative, anche se emergono segnali di un rallentamento nelle vendite. Il settore dell’e-commerce è sempre più competitivo e in rapido cambiamento, e eBay fatica a mantenere il passo di concorrenti come Amazon e Shopify.

Norwegian Cruise Line, invece, ha attirato l’attenzione per i suoi numeri nel settore crocieristico, ancora in ripresa dopo la pandemia. La compagnia ha mostrato ricavi in crescita, ma i margini operativi restano sotto pressione a causa dei costi in aumento e delle difficoltà legate alla domanda globale di viaggi di lusso. Gli investitori guardano con prudenza alle previsioni per i prossimi mesi, in un contesto segnato dall’inflazione e dal caro carburante marittimo.

Questi bilanci sono un termometro importante per capire le dinamiche dei rispettivi settori e influenzano le scelte degli investitori nel breve periodo. Le reazioni immediate del mercato dimostrano quanto le aziende più esposte a fattori esterni, come il turismo o i consumi, siano sotto stretta osservazione.

Il mercato aspetta i dati sul lavoro Usa

Un altro tema caldo oggi sono i dati sull’occupazione negli Stati Uniti, in uscita a breve. Il tasso di disoccupazione e il numero di nuovi posti di lavoro sono indicatori fondamentali per valutare la salute dell’economia americana.

Questi dati pesano sulle aspettative riguardo alle mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse. Un mercato del lavoro forte potrebbe spingere a nuove strette, mentre segnali di debolezza potrebbero far scattare una pausa. Per questo gli operatori seguono i numeri con grande attenzione.

L’attesa per questi dati si riflette nella volatilità di breve termine su azioni, bond e sul dollaro contro le principali valute. Gli analisti scandagliano ogni dettaglio, dai salari medi ai settori più dinamici dell’ultimo mese.

Insomma, la giornata si preannuncia decisiva per capire la direzione dei mercati, in un quadro già complicato da tensioni geopolitiche e fattori economici contrastanti. Wall Street resta sotto pressione, ma pronta a reagire ai nuovi segnali.