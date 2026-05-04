Mondiali 2026: Fifa aumenta premi a 871 milioni di dollari, ogni squadra riceve almeno 12,5 milioni

Più di 12,5 milioni di dollari in tasca a ogni nazionale qualificata: il Mondiale di calcio si annuncia già come un affare da capogiro. Le federazioni, senza neanche scendere in campo, hanno incassato la quota minima garantita. Intanto, la domanda per i biglietti ha superato ogni previsione: oltre 508 milioni di richieste. Un’esplosione di interesse che non ha solo acceso i riflettori sulla passione globale, ma ha anche scatenato polemiche sul prezzo dei tagliandi e sulle nuove modalità di vendita. Tra entusiasmo e malumori, la partita fuori dal campo è appena cominciata.

Premio fisso per ogni nazionale: ecco quanto vale la partecipazione

La FIFA ha reso noto quanto ogni squadra qualificata porterà a casa almeno per partecipare alla fase finale: 12,5 milioni di dollari, indipendentemente da come andranno le partite. Questa cifra si somma ai bonus per i risultati ottenuti e alle quote derivanti da diritti televisivi e sponsor.

Si tratta di un riconoscimento che tiene conto dell’impatto economico che il Mondiale ha sulle federazioni, spesso fondamentali per finanziare programmi di formazione e crescita dei giovani talenti. Un segnale chiaro della crescita costante del torneo, che da decenni cattura l’attenzione di un pubblico planetario.

Oltre a questo premio base, chi va avanti nel torneo guadagnerà cifre crescenti: la vittoria finale vale premi che superano i 40 milioni di dollari, oltre al premio per la partecipazione.

Biglietti da record: mai così tante richieste per un Mondiale

La domanda per i biglietti di questo Mondiale ha raggiunto un livello mai visto: più di 508 milioni di richieste per posti limitati negli stadi. Un numero che supera di gran lunga la capienza e anche le statistiche delle edizioni passate. Questo boom testimonia una passione per il calcio che non si spegne, nonostante il rincaro dei prezzi e le difficoltà di spostamento per molti tifosi.

Fin dalle prime fasi di vendita, milioni di appassionati si sono affollati online per assicurarsi un biglietto. La pressione sulle piattaforme ufficiali è stata altissima, con rallentamenti e lunghe attese per completare gli acquisti.

Va sottolineato che la richiesta arriva da ogni angolo del mondo, compresi tanti paesi non qualificati, attratti dall’evento e dalla possibilità di vivere l’atmosfera unica di un Mondiale dal vivo.

Prezzi dinamici sotto accusa: la nuova battaglia dei tifosi

Il sistema dei prezzi dinamici applicato ai biglietti ha scatenato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. In sostanza, il costo dei biglietti varia in tempo reale a seconda della domanda, portando spesso a prezzi finali molto più alti di quelli annunciati all’inizio.

Chi difende questo metodo sostiene che “permette di massimizzare gli incassi e di assegnare i biglietti a chi è disposto a spendere di più, ottimizzando la distribuzione.” Ma molti tifosi tradizionali vedono questa pratica come un modo per far lievitare i prezzi, escludendo chi non può permettersi spese così elevate.

Alcuni esperti del settore sportivo osservano che, se da un lato questo modello risponde alle leggi del mercato globale, dall’altro “rischia di compromettere quella spontaneità e passione genuina che sono il cuore del calcio.” La FIFA tiene d’occhio l’effetto di questa strategia sulle vendite e sulla percezione pubblica, pronta a intervenire se necessario.